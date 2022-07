Skenstafestivalen är Lollapaloozas motsats: ”Vi har lagt ner hundra procent”

Skenstafestivalen

Äger rum den 27 och 28 juli på Skenshyttans bygdegård i Dalarna.

Med hjälp av frivilliga insatser kostar ett tvådagars pass 390 kronor för vuxna. Pensionärer samt barn och ungdomar under arton betalar 290 kronor medan barn under 12 år går in på festivalen gratis.

Uppträder gör bland andra Kleerup, Kajsa Grytt, Les Big Bird, Pale från Nationalteatern, Carolina Falkholt och undergroundbandet Cosmic Ellington Girls med Lena Junoff, som sjungit och turnerat med den världsberömda jazzmusikern Duke Ellington.