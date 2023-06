Skev popmagi och rytmisk ryckighet under Rosendals andra dag

Logga in

Rosendal Garden Party dag 2 Fever Ray

Scen: Rosendal Garden Party

Rosendal Garden Party Aphex Twin Scen: Rosendal Garden Party

Man ska kanske akta sig från att bidra till nationella stereotyper i onödan, men man måste ändå konstatera att tyska konsertarrangör-jätten FKP Scorpio, genom sin svenska gren, gjort Rosendal Garden Party till ett under av effektivitet och god organisation. Artister börjar på utsatt tid, publiken vallas tryggt runt mellan öltält och matplatser utan att det känns alltför trångt, trots att festivalområdet inte är så stort, och varje dag finns det en tydlig musiktematisk tanke och inriktning. Fredagen är framför allt vikt åt mjuk alternativrock (Amason och The War on Drugs) och söndagen åt inhemska folkkära veteraner med integritet (Eva Dahlgren och Thåström).

Lördagen däremellan är den svåra dagen på Rosendal Garden Party. Om mötet mellan alternativ musik - vad det nu betyder i dessa tider - och Rosendals hyperkommersialiserade festivalområde skavde under fredagen, är det ingenting mot hur udda det känns när den tillfälligt sponsorbannerinlindade och brokigt Instagramvänliga skogsgläntan på Djurgården gästas av Fever Ray och Aphex Twin.

Fever Rays Karin Dreijer, vitsminkad och i lika vit kostym och med ett brokigt utklätt band bakom sig, skapar bitvis skev popmagi. Dramatiska låtbyggen, ibland med lån från, låter det som i alla fall, japansk ambient, får hela tiden en mörk underström av hennes lyrik och av hård rytmik. När Dreijer i sitt första mellansnack säger ett artigt och redigt ”tack så mycket” kontrasterar det mot musikens mörker.

Samtidigt är inramningen nästan för idyllisk för att det suggestiva i musiken och scenbygget med en ensam gammaldags lyktstolpe och annars ofta blått ljus verkligen ska ta skruv. Konserten är kanske inte optimal för en tidig och ljus sommarkväll, det subtilt krypande i Fever Rays låtar kommer fram först när skuggorna blir längre mot konsertens slut.

Hett efterlängtade Aphex Twin landar på sätt och vis i samma möte mellan det skeva och det svårt dansanta som artisten före. Ända sedan Richard James mot nittiotalets slut började använda en förvriden skräckfilmsversion av sitt ansikte i sina videor och på sina skivomslag, har han varit kanske ohotad i sin förmåga att göra dansmusik så rytmiskt ryckig och utmanande att det inte ens ska gå att röra sig till den, än mindre dansa. Ändå gör man det, en ekvation som är svår att få ihop.

Att han i karriärens början gjorde noga utvalda ambienta verk känns på en och samma gång både avlägset och nära. Det är ganska långt ifrån hur maffigt technon han spelar nu låter, för att inte tala om hur maximalistiskt den presenteras, men samtidigt har han också benhårt lyckats hålla fast vid en ursprunglig vision även när han utvecklats mot något större, häftigare och, inte minst på Rosendal Garden Partys scen, stundtals direkt omtumlande.

När hans aparta, benhårda beats mot slutet nästan skalar av barken på de hårt ansatta träden en bit bakom energidrycks-huset och spritz-baren på vardera sidan scenen är konserten en triumf för en av de senaste trettio årens mest egensinniga artister.

