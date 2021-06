Skid Rows Johnny Solinger är död

Solinger dog under lördagen, ungefär en månad efter att han avslöjat för sina fans att han drabbats av leversvikt, rapporterar Deadline.

På på Skid Rows officiella Instagramkonto kommenterar bandet dödsfallet:

”Vi är ledsna över att höra nyheterna om vår bror Johnny Solinger. Våra tankar är med hans familj, vänner och fans” skriver gruppen, och uppmanar Solinger att ”hälsa till 'Scrappy'”, artistens farfar som namngav hans soloalbum ”Scrappy Smith”.

Solinger gick med i Skid Row 1999, och ersatte därmed originalsångaren Sebastian Bach. Han slutade i bandet 2015 och ersattes av Tony Harnell.

Johnny Solinger har medverkat på Skid Row-albumen ”Thickskin”, ”Revolutions per minute”, ”United world rebellion” och ”Rise of the damnation army”.