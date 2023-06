Skoningslös drift med självömkande, svårmodiga män på Louisiana

Utställning ”Epic waste of love and understanding” Ragnar Kjartansson Louisiana museum, Humlebæk. Visas t o m 22/10 Visa mer Visa mindre

På en smal avsats högt uppe mot väggen står en ensam man och balanserar. Han är klädd i smoking, har en röd blomma i knapphålet och påminner om en James Bond-figur som förr galant klarade av att klättra på väggar. Men den här mannen sneglar ängsligt nedåt och spärrar upp ögonen.

”Bangemand”, den rädde mannen, är en ny hjälte för vår tid, och en i raden av tragikomiska, patetiska män i Ragnar Kjartanssons tjugoåriga produktion. Män som på en gång är självporträtt och grym satir.

I videon ”Guilt trip” (2007) är han medelålders, förvirrad och ensam. Iklädd höga stövlar och svart rock vandrar han omkring i ett öde snölandskap, med en gul plastpåse från en lågpriskedja i ena handen och ett hagelgevär i det andra. Patriarken har inte längre någon att bestämma över, desperat skjuter han planlöst omkring sig.

Bild 1 av 3 Ragnar Kjartansson, ”Bangeman”, 2023. Foto: Louisiana/Poul Buchard/Brøndum & Co Bild 2 av 3 Ragnar Kjartansson, stillbild ur videon ”Mercy”, 2004. Foto: © Ragnar Kjartansson. Courtesy of the artist, Luhring Augustine, New York and i8 Gallery, Reykjavik. Bild 3 av 3 Ragnar Kjartansson, stillbild ur ”Bliss”, 2020. Foto: © Ragnar Kjartansson. Courtesy of the artist, Luhring Augustine, New York and i8 Gallery, Reykjavik.

Alldeles bredvid, i videon ”Mercy” (2004), är han en ung gitarrman i vit kostym med vaxat bakåtkammat hår och rynkad panna mot ett klassiskt mörkrött sammetsdraperi. En hjärtekrossare som sjunger ”Oh why do I keep hurting you…” med stort patos igen och igen. En avväpnande sårbar man som ömsinta kvinnor vill trösta och förlåta.

Den självömkande mannen som utgjuter sitt svårmod via gitarren är en återkommande populärkulturell trop som konstnären både lever ut och driver skoningslöst med.

Även samarbetet med rockbandet The National i ”A lot of sorrow” (2013) balanserar mellan allvar och patetik. Konstnären bjöd in dem att spela sin hit ”Sorrow” på en scen i sex timmar i sträck.

Ragnar Kjartansson, ”A lot of sorrow”, 2013, (samarbete med rockbandet The National). Foto: Elisabet Davids © Ragnar Kjartansson

Textrader som ”Sorrow found me when I was young” och ”I don’t wanna get over you” känns först djupt melankoliska när de framförs lågmält av den klassiska uppställningen bredbenta svartklädda män på en suggestivt ljussatt scen. Men efter hundratals upprepningar är skjortorna solkiga, näsorna blanka och de mumlar i otakt. Löjet väcks: Sluta vältra er karlslokar!

Men det är inte bara maskuliniteten som får sig en släng av klichésleven. ”Colonization” (2003) utspelar sig i en billig scenografi, liknande en visthusbod i ett folklustspel, där en dansk adelsman i 1700-talskostym chikanerar en isländsk bonde, spelad av konstnären själv i trasiga paltor.

Scenen påminner om ett barnprogram med överspel, där det oupphörligen skriks danska svordomar som ”svinelort”. Ju mer handlingen fortskrider, desto grövre blir sparkarna, slagen och skendränkningarna. Både den danska statens våld och islänningarnas offerskap vrids om till absurdistisk buskis.

Ragnar Kjartansson ”The end”, 2009. Foto: Louisiana/Poul Buchard/Brøndum & Co

Ragnar Kjartansson har under sin karriär både profiterat på och skämtat hejdlöst med sin roll som cool skandinavisk konstnärskille. Väggarna i ett av museets största rum täcks av 144 taffliga målningar från performanceverket som pågick lika många dagar under Venedigbiennalen 2009.

Kjartansson och en vän drack öl, rökte, lyssnade på musik och målade i ett palats, som en tableau vivant av den ansvarslöse konstnärsbohemen. Titeln ”The end” kan tolkas som att han körde nämnda både bekväma och destruktiva mansroll i botten. För hur kul är det att vara bakfull i ett halvår?

Besökarna brukar dras till den södra museiflygelns sista sal, intim som ett vardagsrum med panoramafönster mot det idylliskt glittrande Öresund. Här har konstnären spelat in ett nytt elva timmar långt performanceverk som visas på en stor tv. Ett medelålders par sitter i en soffa, dricker kaffe, går fram till fönstret, tar en drink. Som sysslolösa välbeställda borgare som gått i tidig pension för att njuta. Hela tiden säger de med inlevelse: ”Hvad har vi dog gjort for at ha’ det så godt?” Ja, vad har de privilegierade gjort för att förtjäna det goda livet?

Ragnar Kjartansson, stillbild ur videon ”Hvad har vi dog gjort for at ha’ det så godt”, 2023. Foto: Louisiana, Poul Buchard/Brøndum & Co

Verken slirar runt mellan genrer som melodram, slapstick och fars men berör laddade frågor om identitet och makt som annars numera ofta skildras pliktskyldigt och själsdödande trist. Här skrattar jag så jag nästan ramlar omkull.

Kjartanssons praktik bottnar i 70-talets traditioner av feministisk humor och kroppslig utmattningsperformance. Hans standardgrepp är upprepningen och med den pekar han på saker vi tar för givet – och plötsligt spricker våra förutfattade meningar upp och blommar ut som löjeväckande.

Den som tar sig tid att vandra runt länge får syn på hur karaktärerna slokar alltmer och därmed blottar sig, likt middagssällskapet i Luis Bunuels gamla klassiker ”Borgarklassens diskreta charm” (1972). Till slut blir även publiken utmattad och släpper sina försvar.

Jag skrattar mer och mer, så högt att museets vakter börjar stirra på mig. Med ens blir jag medveten om konstmuseets strikta uppföranderegler, och den skenheliga normativitet som Ragnar Kjartansson för en stund lyckats befria mig ifrån.

Läs mer om konst på dn.se/om/konst