Skönt lir mellan lysande skådespelare i svartvita ”C’mon, c’mon”

Drama ”C’mon, c’mon” Regi och manus: Mike Mills I rollerna: Joaquin Phoenix, Woody Norman, Gaby Hoffman, Molly Webster, m. fl.Längd: 1 tim, 49 min (barntillåten) Språk: Engelska. Barntillåten. Biopremiär. Visa mer

Ibland tar Joaquin Phoenix av sig masken och går ut på gatorna som en vanlig man. Det måste vara skönt för honom, att skölja av sig sminket och spela en relativt normal, om än ovanligt karismatisk, man i ett kammardrama av Mike Mills. ”C'mon, c'mon” är, precis som Mills tidigare filmer ”Beginners” och ”20th century women”, en finstämd skildring av trassliga men kärleksfulla familjeband, med vuxna som söker sig själva och ett barn som måste ligga steget före för att hantera dem.

Det börjar med att Johnny, en radiodokumentärmakare som reser runt i landet och intervjuar barn om deras syn på livet och framtiden, tar en paus för att ta hand om sin systerson i Los Angeles. Han och systern Viv (Gaby Hoffman, som har rutin på rollen som excentrisk syster från ”Girls” och ”Transparent”) har brutit med varandra sedan en tid. Men nu måste hon till San Fransisco för att ta hand om sin manodepressiva exmake, och Johnny vill ställa upp. Konceptet ”karslok lär sig om livet av ett barn” är inte direkt nytt, men Mills lyckas för det mesta ge temat en lite jazzig off beat-snurr så att han med en hårsmån undviker de inkörda spåren.

Nioåriga Jesse är en ovanligt intensiv och, i kalifornisk medelklassanda, icke-skärmberoende pojke som lyssnar på Mozart till frukost och tacklar sina föräldrars tragedi med en blandning av brådmogen insikt och barnsliga sammanbrott. Johnny, som trodde att han var bra på barn eftersom han intervjuar dem varje dag, blir charmad men utmattad och måste allt oftare be om sms-instruktioner i grundläggande Jesse-hantering av systern. De två reser runt, tar upp ljud i olika städer, bråkar, tappar bort och hittar varandra i lagom oväntade turer som tar fram de djupare, krångligare aspekterna av vad det innebär att ha ansvar för ett barn.

Den amerikanska fascinationen för lillgamla, överintelligenta pojkar är visserligen tröttsam – det går ju att älska normalbegåvade ungar också – men Woody Norman som spelar Jesse är ett under av närvaro. Deras lekar och samtal blir engagerande, inte för vad de säger utan för liret som uppstår mellan två lysande skådespelare, varav en är elva år.

”C'mon, c'mon” är också Mills överlägset stiligaste film. Detroit, Los Angeles, New York och New Orleans skimrar i Robbie Ryans svartvita foto och stilsäkra låtval höjer stämningen (”The Ostrich” med Lou Reed och John Cale får en inåkning över Manhattan att verka som en helt ny idé).

Men trots all massiv begåvning, all god smak och alla coola repliker blir det ändå litet platt. Filmen har säkert sin terapeutiska funktion. Man kan förstå att det finns en motvilja mot att göra det ”amerikanska” tricket: skruva upp, skruva till, höja pulsen. De har betalat ett högt pris för sitt naturligt uppskruvade läge där borta under senare år så det är väl bra att de spänner av, skakar loss invanda könsroller och hittar djupandningen. Det vill man ju inte missunna någon. Men det där mysiga mellanläget mellan drama och komedi funkar kanske ändå bäst på TV.

Kunde de inte ha försökt bli lite roligare? Eller sorgligare. Eller argare. Eller ännu mer cerebral. För det är inte så att man kommer särskilt djupt i de filosofiska spörsmålen heller. Särskilt inte som de staplas på varandra: i dialog, i inspelade dagboksfunderingar, i Johnnys intervjuer med barn, i högläsningar av essäer och barnböcker.

Hettar det någon gång till så ser bröderna Aaron och Bryce Dessner till att jämna ut stämningen med slätstruken meditationsmusik. Trots det lockande med vackra, sköra människor i vackra, sköra städer är det svårt att komma in under den läckra, svartvita ytan. Både filmens och Joaquin Phoenix. Nu när vi fått se att han bara är en snygg, cool snubbe i jeans och tröja, kan vi få tillbaka vår diaboliskt begåvade kamikazeskådespelare igen?

Se mer. Tre fenomenala filmer om mer eller mindre ofrivillig barnpassning. ”Paper moon” (1973), ”Gloria” (1980), ”Barntjuven” (1992).

