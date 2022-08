Skräck-veteran död

Med nästan 70 år i branschen var Gulager en riktig veteran. Han var bland annat känd för rollen som Mr. Walsh i ”A nightmare on Elm Street 2: Freddy’s revenge” från 1985. En av sina sista roller gjorde han i Quentin Tarantinos ”Once upon a time in Hollywood” från 2019, där han dyker upp som en bokhandlare.

Han regisserade även kortfilmen ”A day with the boys”, som blev nominerad till Guldpalmen för bästa kortfilm på Cannes filmfestival 1969.