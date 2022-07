Svindlande filmparty med Bong Joon-ho i SVT

Måla med ljus, skulptera i tid, skriva med kamerapennan… Rätt poetiska sätt att beskriva filmskapandet, inte sant? Metaforik som flörtar med konstarter som ansetts mer upphöjda har använts flitigt genom åren för att besjäla och finkulturslegitimera den rörliga bildens mekanik och publika attraktionskraft.

Så var ska man placera Bong Joon-ho? Ljusmålare, tidsskulptör eller kameraskriftställare?

Nja, snarare får hans genrefilmsinspirerade käftsmällssatirer mig att tänka på något slags kinematografisk serietecknare. Möjligen ett resultat att de många gånger jag läst om hans kärlek till sekventiell konst (hans rälsburna dystopi ”Snowpiercer” från 2013 är förresten baserad på en fransk serieroman).

Många av Bongs bilder ”poppar” som de vore gjorda för att ses med 3D-glasögon, men det han främst delar med de bästa serietecknarna är kontrollen över rytm och dynamik: att få uttrycksfulla bilder att länkas samman och fungera som tidsrumslig kompass även i de mest kaotiska actionscenerna.

Jag skriver förresten inte ”Bongs bilder” för att förminska fotografernas insatser – det ligger bara lite närmare till hands när det gäller någon som gör sina egna storyboards. Det som han ritade till sin trefaldigt Oscarbelönade Guldpalmsvinnare ”Parasit” (2019) gavs till och med ut i bokform som ”Parasite: A graphic novel in storyboards” (2020).

”Jag undrade hur mitt manus kunde läsas i en serietidnings rytm”, säger han i en gammal intervju gjord för det koreanska filmrådets ”Bong Joon-ho: Mapping reality within the maze of genre” från 2005 (hur många föräras en monografi efter blott två långfilmer?). Då handlade det om långfilmsdebuten ”Barking dogs never bite” (2000), en spretig sak som störtdök på biograferna i Sydkorea och av en kritiker liknades vid en seriestrippsamling. Mest intressant är den som rörlig skissbok över teman som Bong hanterat mer snillrikt sedan dess.

Filmen följer bland annat en frustrerad universitetslärare tillika blivande förstagångsförälder som får fnatt på en skällande hund, vilket leder till den mörka källaren i hans lägenhetskomplex. Där finns även en skruvad vaktmästare med smak för husdjurskött.

Den ljussnåla underjorden blir ett rum för människans mörka hemligheter. Som bottenplacerad hemvist för en slitande arbetare finns också en herrskap-och-tjänstefolks-uppdelning, ett rumsförhållande som utvecklades mer intrikat i det svarthumoristiskt neogotiska actionmysteriet ”Parasit”.

Rappt, roligt och nervpirrande skildras där hur den fattiga familjen Kim listigt infiltrerar Parkfamiljens arkitektritade skrythus, utan att avslöja blodsbanden för arbetsgivarna. Identitetsfuskbygget raseras småningom med den fasansfulla upptäckten av ett mänskligt och i allra högsta grad levande källarspöke.

Mer bombastiskt avslöjad är den amfibiska varelsen i ”The host” (2006), som kommer till liv efter att amerikansk militär gett order om kemikaliedumpning i Hanfloden. (Just den senare biten baserades faktiskt på en verklig händelse som ägde rum 2000). Kaxigt och underhållande riktar verket skarp udd mot USA – subversivt nog i en monsterfilm som anspelar på spänningarna i efterkrigstidens japanska och amerikanska sci-fi-filmer.

Övertydlighet används ofta som skällsord i konstsammanhang. I Bongs fall är det en del av charmen. Han har en väldig förmåga att ge samhällsproblem våldsamt fysisk form.

Spänningen mellan yta och innehåll är central i hans berättelser, ofta om marginaliserade människor som måste hålla skenet uppe. Snarare än synder är deras lögner överlevnadsstrategier – en nödvändighet i en djupt orättvis värld.

För vilka är egentligen de verkliga monstren, parasiterna och mördarna i Bongs filmer?

Frågan bakgrundsputtrar i hans verklighetsbaserade genombrott ”Memories of murder” (2003), om seriemorden som hemsökte staden Hwaseong 1986–1994 (tack vare DNA-teknik kunde gärningsmannen pekas ut 2019). Inkompetensen som präglar utredningen är lika komiskt fumlig som upprörande, egensinnigt gestaltad med både svärta och slapstickkomedi.

En underskattad favorit i Bongs filmografi är annars mammamonstret i ”Mother” (2009), ett mörkt moraldrama om en äldre, skuldsatt änka vars villkorslösa kärlek ställs på prov när hennes intellektuellt funktionsnedsatta son beskylls för mordet på en gymnasietjej. Som vanligt slänger Bong in olika genrer i mixern. Mor-och-son-relationen är ibland hjärtevärmande, andra gånger hårresande otäck – vilket ju är typiskt för Bongs gungande tontrapets. Lägg därtill en final där hela filmens konflikt löses upp i en hjärtskärande dans.

Just den scenen, som med exakt skärpa fångar en enda persons inre kamp i en stimmig miljö, närmar sig en mediespecifik skönhet. Utan att veta vad som egentligen försiggår i huvudpersonens huvud, kommer man tillräckligt nära – genom ljudspårsväxlingar, kamerarörelser, koreografi – för att finna katharsisk ro i kaoset. En känsla av att tidigare omatchade bitar faller på plats.

”Den sjunde konsten” kallades ju film av italienaren Ricciotto Canudo i början av 1920-talet, ställd intill skulptur, måleri, poesi, arkitektur, musik och dans. Tio år tidigare hade samme Canudo beskrivit film som ”den sjätte konsten”, men då för att han förbisett dansen. Till skillnad från vad Bong gör i ”Mother”.

”Jag gillar när främmande stilar och känslor kolliderar”, säger han i det inledande citatet till tidigare nämnda monografi. Är det så enkelt? Kanske för en som Bong som kan inleda sina filmer skamlöst övertydligt för att med samma självsäkerhet avsluta dem i själsstökande ambivalens.

Jag låter nog min serietecknarmetafor dö med den här texten. Den räcker ändå inte till för att måla upp kollisionskurserna i Bongs verkförteckning.

