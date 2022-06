Skräcken är som värst när solen skiner

Att ljus står för något positivt är en idé med långa rötter. De sträcker sig hela vägen tillbaka till Bibeln. Men vad händer när ljuset inte längre är gott? När det i stället blir ett blottande hot, eller när Satan kommer förklädd som en strålande ängel?

– Skräck är ofta baserat på symboler och motsatsförhållanden: natt och dag, vinter och sommar, säger Mattias Fyhr, litteraturvetare inriktad på skräck och gotisk litteratur.

– Att även ljuset och dagen kan vara skrämmande är det många som har laborerat med. Det är ett estetiskt grepp.

Som exempel tar han Ari Asters uppmärksammade skräckfilm ”Midsommar” från 2019, där den långa svenska sommarnatten blir till en främmande, skevande varning snarare än något vackert. Även historiskt är exemplen flera. Han nämner Tomas Tranströmers diktrad ”de som går dödens ärenden skyr inte dagsljuset” och den gamla svenska myten om dagståndare – spöken som inte hunnit hem innan solen gått upp.

Bild 1 av 2 I filmen ”Midsommar” från 2019 hamnar Dani (Florence Pugh) mitt i en skev svensk sommaridyll. Foto: A24/Everett Collection Bild 2 av 2 Jessie Buckley i ”Men” från 2022. Filmen handlar om en kvinna som reser till landet på semester och plågas av männen i byn. Foto: www.album-online.com Bildspel

Sommarens skräck frodas alltså i kontrasterna. Mellan ljuset och mörkret, mellan förväntan på den behagliga sommaren och den verklighet som inte alltid stämmer överens. När paradisstranden i ”Hajen” förvandlas till ett paniskt virrvarr är det inte bara monstret i vattnet som skrämmer, utan också bilden av en idyll som rämnat.

Det är vad den svenska skräckförfattaren John Ajvide Lindqvist spelar på i sin roman ”Lilla stjärna” från 2010, där upplösningen ramas in av ett Allsång på Skansen som plötsligt ändrar form – från trygg sommartradition till våldsamt blodbad.

Det är också skräckbottnen i de många amerikanska slasherfilmer som under särskilt 70- och 80-talet utspelade sig på sommarläger: ”Fredagen den 13:e”, ”The burning”, ”Cheerleader camp”. Genren har fått nytt liv på sistone, tack vare Netflix filmserie ”Fear street”, och fortsätter att skapa kalla sommarkårar. Även här förstärks skräcken av förväntan om trygghet – och av en mardröm som många föräldrar delar. De har lämnat sina barn i lägrets händer, här får inget farligt hända. Just därför händer det.

Adrienne King i slasherfilmen ”Fredagen den 13:e” från 1980, som utspelar sig på ett sommarläger i USA. Foto: Paramount/Everett Collection

Att våldsbrott ökar under sommaren skulle också kunna bidra till att skräcken skrämmer – och lockar – på ett särskilt sätt just då, tror Mattias Fyhr.

– Eller att sommaren, liksom julen, är en tid då människors sociala relationer ställs på sin spets.

Det finns också en särskild lössläppthet kopplad till sommaren, fortsätter han, som öppnar för skräckscenarier. Människor är lediga, hettan dallrar, någonstans mot slutet av juli har moralen blivit smått sladdrig. Det är lätt att känna igen – till en gräns. Vissa unnar sig ännu ett glas, andra drar i gång motorsågen. Vissa föreslår nakenbad, andra sjunker djupare ner i isoleringens galenskap.

De senaste försomrarna har ett mem cirkulerat i mina flöden: ”I’m not having a hot girl summer I’m having beautiful but delicate Victorian wife summer where I lie in bed for extended periods of time staring at wallpaper and slowly losing grip of my sanity.” Textraden har inte bara känts vagt träffande på ett personligt plan, utan också fört tankarna till en särskild novell: ”Den gula tapeten” av den amerikanska författaren Charlotte Perkins Gilman, publicerad 1892.

Boken, kort men tät, handlar om en kvinna – och nybliven mamma – vars läkarmake ordinerat henne ”vila” och mer eller mindre tvingat henne att tillbringa sommarmånaderna isolerad i ett hus på landet. Hon håller sig framför allt i rummet på övervåningen, en gammal barnkammare där fönstren symboliskt nog försetts med galler. Snart börjar märkliga saker att hända. För visst är det någon som rör sig bakom mönstren i rummets gula tapet? En kvinna som klöser och krafsar och vill ut? Solen gassar, galenskapen gror. Kontrasterna är påtagliga.

I ”Den gula tapeten” rör sig Charlotte Perkins Gilman i en feministisk men också gotisk litterär tradition. Det är en genre, överblommande till sin natur, som vet att gjuta skräck i sommaren. Som i Nathaniel Hawthornes ”Rappaccinis dotter” från 1844, där en ung kvinna växer upp omgärdad av giftiga blommor i pappans botaniska trädgård, och till slut blir giftig själv.

Skräcknovellen ”Den gula tapeten” av Charlotte Perkins Gilman publicerades 1892. Foto: Wikimedia Commons

Även mer moderna skräckförfattare, fostrade av gotiken, har använt sommaren som tryckande spelplats. Hit hör inte minst Shirley Jackson, vars spöklika litterära värld har fått ett uppsving med Netflix tv-serietolkning av hennes ”The haunting of Hill house”. När Mattias Fyhr ska lista sina skräckfavoriter med sommartema nämner han hennes novell ”Lotteriet” från 1948, som utspelar sig i juni och handlar om en by där en viss Mr Summers anordnar en uråldrig tradition för att säkerställa en rik skörd. I Jacksons novell ”The summer people” från 1950 är skräcken mer subtil, och återfinns i mötet mellan stad och land snarare än i något övernaturligt. Här åker ett välbärgat par i övre medelåldern till sitt sommarhus. De behandlar lokalbefolkningen med förakt, och förmår inte se konsekvenserna förrän det är för sent.

Mattias Fyhrs sommarskräcktips Shirley Jacksons ”Lotteriet” (1948). Novell som utspelas i juni, när den lilla byn har sin årliga, uråldriga tradition med ”Lotteriet”, lett av herr Summers, så att skörden ska bli rik.

Ray Bradburys vampyrhistoria ”Mannen en trappa upp” (1955), där huvudpersonens lek med glasbitar i dagsljuset avslöjar ett dolt hot, och hans ”Savannen” (1951), där föräldrarna står villrådiga när deras barn uppslukas av en våldsam virtuell värld i form av en savann med lejon.

Romaren Seneca den yngres blodiga drama ”Thyestes” (ca 100 e Kr), med skräckscenerna i slottets inre trädgård. Där flyter floden Styx fram och de döda visar sig även mitt på dagen, eftersom trädgården ”är en natt i sig själv”. Visa mer

Det är ett vanligt tema i sommarskräcken: miljöombytet till den vackra lantliga idyllen, och krocken med människorna som bor där. Ett exempel är ”Motorsågsmassakern” från 1974, där ett kompisgäng åker till ett hus på landet och terroriseras av lokala mördare och kannibaler. Mattias Fyhr drar en parallell till ”hoodie horror”, ett genrebegrepp som på 00-talet användes för att beskriva filmer där en – ofta smutsig och fattig – lokalbefolkning står för ondskan. Flera av filmerna i genren, som ”Eden lake”, fick kritik för sitt illa dolda klassförakt, medan andra hyllades för revanschlustan. Krocken mellan det vana och det främmande har hur som helst fortsatt att skrämma, med eller utan politisk dimension.

I Jordan Peeles film ”Us” får en familj på semester besök av sina dubbelgångare. Foto: Claudette Barius/Universal/Everett Collection

I Jordan Peeles några år gamla skräckfilm ”Us” är den politiska dimensionen svår att förbise. Här åker en familj – igen – till ett sommarhus. Härligt, tills en grupp mordiska dubbelgångare i röda overaller, trötta på att vara ”de andra”, plötsligt står på uppfarten. Ett annat exempel är vårens skräcksnackis ”Men”, där en kvinna försöker komma över en tragedi genom att hyra ett hus i en småstad och snart börjar trakasseras av män i olika skepnader.

Att vi dras till brott och mord i kulturen på just sommaren har kommit att bli en gammal sanning. ”Ett fall för Vera”, ”Morden i Midsomer” ... exemplen är många.

Varför lockar även skräcken?

Mattias Fyhr tror att det en genre som är lättare att ta till sig ju tryggare ens omgivning är.

– På 1700-talet sade Edmund Burke att vi människor gillar att läsa om våldsamheter, fast bara i trygghet. Det är bara då vi kan förmå oss att njuta av skräck. Det handlar om ett slags kontrakt. Jämför med att klättra i berg. Ingen gillar att göra det mot sin vilja, men däremot när man har valt det själv och har kontroll. Och sommaren förknippas ju ofta med just trygghet.

Han tror också att skräckgenren är särskilt lämpad att skildra och skapa samtal kring sådant som annars är för svårt att ta i.

– Det är ingen som vill ligga i en hängmatta och läsa om verkliga vetenskapliga försök på människor, däremot om galna vetenskapsmän i skräckberättelser.

Några exempel på sommarskräck Film

”Midsommar” (2019). Skräckfilm om ett gäng amerikaner som åker för att fira en ödesdiger midsommar i en isolerad svensk by.

”Fredagen den 13:e” (1980). Sommarlägerskräckens ursprungsfilm, där en maskbeklädd Jason Voorhees plågar en grupp lägerledare.

”Fear street” (2022). Samtida filmtrilogi som tar sommarlägerskräcken till övernaturliga nivåer.

”Motorsågsmassakern” (1974). Ett gäng ungdomar ägnar en het sommardag åt att åka till landet, där de faller offer för en mordisk galning och hans familj.

”Cabin in the woods” (2011). Blodig skräckfilmsparodi om ett kompisgäng som tillbringar en helg i en stuga i skogen och plågas av enträgna zombier.

”Jag vet vad du gjorde förra sommaren” (1997). Klassisk tonårsskräckis om fyra ungdomar som kör över en fotgängare, och sommaren därpå hemsöks av en man med fiskekrok.

”Eden lake” (2008). Brittisk skräckis om ett par vars romantiska weekend förstörs av ett gäng lokala ungdomar.

”Hajen” (1974). Skräck av Steven Spielberg om jakten på en haj som dödat flera semesterfirare.

”The shallows” (2016). Mer samtida hajskräck, om en kvinnlig surfare som fastnar på en kobbe med en monsterfisk i hasorna.

”Funny games” (1997). Haneke-film om en familj som reser till sitt lyxiga sommarhus och trakasseras av två unga män.

”Old” (2021). Film av M Night Shyamalan, där en grupp som turister fastnar på en paradisstrand som gör att de åldras fortare än vanligt.

Litteratur

”Den gula tapeten” (1892). Skräckgotik signerad Charlotte Perkins Gilman, om en förtryckt kvinna som långsamt blir galen i ett sommarhus.

”Rappaccinis dotter” (1844). En ung kvinna blir giftig efter att ha vuxit upp omgärdad av giftiga blommor i sin pappas trädgård, vilket får konsekvenser för hennes kärleksliv.

”The summer people” (1950). Novell av skräckförfattaren Shirley Jackson, där ett par bestämmer sig för att stanna i sommarhuset och möter den illa behandlade lokalbefolkningens hämnd.

”Lilla stjärna” (2010) och ”Himmelstrand” (2013). Två romaner av den svenska skräckförfattaren John Ajvide Lindqvist, som devis utspelar sig i klassiska sommarmiljöer som Allsång på Skansen och en campingplats.

”Guts” (2004). Novell av ”Fight club”-författaren Chuck Palahniuk, om en pojke som råkar (riktigt) illa ut i en pool. Uppmärksammades för att så många svimmade när de läste den. Visa mer

