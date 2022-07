Skrämmande glimt av den brännheta framtiden

Sakprosa Izabella Rosengren ”Hetta. Om människan i en varmare värld” Volante, 250 sidor Visa mer

Det är genant att erkänna. Men det är nästan alltid på samma sätt när jag sätter tänderna i ett klimatreportage. Texten vill inte riktigt fästa. Det spelar ingen roll hur illavarslande framtidsvisionerna är eller vilken mardrömslik statistik som presenteras. Och det är väl just på grund av sådana egotrippare som mig som allt kommer att gå åt skogen. Men faktum kvarstår: böckerna vill inte kroka tag. Beror det på att jag struntar blankt i artens överlevnad? Nej, tvärtom. Jag vill inget hellre än att bli berörd, skakad i grunden! Ändå är jag motsatsen till Clara, huvudpersonen i Anna Dahlqvists roman ”Det är tropiska nätter nu”, som blir sjuk av klimatångest och måste läggas in på en psykiatrisk avdelning. Jag känner, tvärtom, nästan ingenting.

Likadant är det inledningsvis när jag läser ”Hetta”, där vetenskapsjournalisten Izabella Rosengren undersöker den globala uppvärmningen; hur människan och miljön påverkas av stigande temperaturer. Så här kan det se ut under min läsning. Rosengren skriver: ”I Sverige har antalet dagar med en temperatur på över 30 grader mångdubblats de senaste 50 åren.” Jag tänker: Får inte glömma att ringa hantverkaren i morgon. ”Hälften av jordens befolkning kommer att tvingas migrera och bli klimatflyktingar vid århundradets slut. Street Legal måste vara Dylans mest underskattade skiva. ”12 000 amerikaner dör varje år av extrem värme.” Skulle man ta och göra melonmargaritas i helgen?

Izabella Rosengren. Foto: Sara Johari

Men under läsningen av ”Hetta” händer något i mig. Jag börjar inte koka av klimatvånda, men temperaturen stiger åtminstone. För det är verkligen som Rosengren skriver: ”Det här är ingen traditionell klimatbok”. Det explicita avstampet – hur ska vi hantera en allt svettigare framtid? – gör de gruvliga slutsatserna mer åtkomliga och öppnar för så många intressanta infallsvinklar.

Som när hon visar på sambandet mellan varmt väder och självmord. Eller berättar hur turkarna använde värmen som ett vapen under folkmordet på armenier under första världskriget; hundratusentals dog när de tvingades ut i den syriska öknen. Skalbaggarna i sydvästra Afrika fångar också mitt intresse eftersom de märkligt nog kan utvinna vattenånga ur dimma och på så sätt överleva på platser där det aldrig regnar. Magnetisk är även historien om den italienska löparen Mauro Prosperi, som sprang vilse under ett marockanskt ökenmaraton 1994 och stod pall i den 46-gradiga hettan genom att dricka sin egen urin och äta fladdermöss.

Människor dör av värmeslag, spanska småfåglar kokas i sina bon. Känslan är att klimatet går till attack.

”Hetta” är ett ambitiöst reportageprojekt. Rosengren drar iväg på värmesafari till helvetiskt heta platser, där solen fräter som en gaslåga, och redogör för sina upplevelser. Det blir ett skrämmande kikhål in i en ”Dune”-artad framtid som en allt större andel av mänskligheten snart kommer att stå inför. Den genomsnittliga lufttemperaturen i den iranska ökenstaden Yazd, dit författaren exempelvis reser, ligger mellan maj och september på 40 grader. Det är fyra månader av vad vi i Sverige skulle kalla extrem värmebölja.

Idén till boken fick författaren efter att hon själv drabbats av värmeslag i Uganda, en erfarenhet som satte djupa spår i henne, och bäst är boken just i de personligt orienterade delarna. Men även när hon undersöker framtida lösningar. Om vi inte kan tygla den galopperande klimatkrisen, hur ska vi tackla värmen på sikt? Kreativ luftkonditionering, underjordiska städer och belöning till företag som minskar koldioxidutsläppen är tre uppslag.

”Hetta” av Izabella Rosengren. Foto: Volante

Bokens teoretiska avdelningar blir däremot upphackade av alltför intrikata utvikningar, som författaren förlorar sig i: ”Ordet kanal kan för övrigt härledas till latinets canna, och latinet lånade i sin tur ordet från grekiskans kánna. Detta ord kommer från arkaiska qanu där också arabiskan hämtade ordet qanat ifrån”, är ett av många exempel. Jag funderar på vem boken egentligen riktar sig till. Den är i vissa partier alldeles för djupborrande för att en allmänt intresserad (vars tankar hela tiden graviterar mot melonmargaritas) ska mäkta med. Medan den i andra delar blir väl spretig, svamlig och spekulativ: ”Kanske får solfjädern en revansch nu när temperaturerna under de svenska somrarna fortsätter att ticka uppåt?”

Tajmingen för publiceringen går det däremot inte att gnälla på. Under de junidagar som jag läser boken präglas nyheterna, nästan dagligen, av rekordvärmen i Europa. Människor dör av värmeslag, spanska småfåglar kokas i sina bon. Känslan är, precis som när jag läser ”Hetta”, att klimatet går till attack. Förklarar krig mot oss. Det är en djävulskt varm midsommarkväll i Jämtland när jag kommit till de sista sidorna. På lokalradion säger de att det inte varit så varmt i de här trakterna sedan 1867. Storsjön glittrar och de låga silverbjörkarna nere vid stranden hänger slött över vattnet.

Det ser ut som om träden glöder.

