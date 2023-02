Skruvad skräck i starkt drama på Folkoperan

Opera ”The turn of the screw” Musik: Benjamin Britten. Libretto: Myfanwy Piper, efter en kortroman av Henry James. Översättning: Catarina Gnosspelius. Dirigent: David Björkman. Regi: Annilese Miskimmon. Scenografi och kostym: Herbert Murauer. Ljus: Ellen Ruge. Mask och peruk: Theresia Frisk. Medverkande: Kristofer Lundin, Marie Arnet, Matheo Lindberg Vivien, Nelma Kollberg, Hege Høisæter, Tessan-Maria Lehmussaari och Kammarensemblen. Scen: Folkoperan, Stockholm. Längd: 2 tim och 15 min inkl paus. Visa mer

Inramningen på Folkoperan är både skir och stram. Herbert Murauers scenografi med räta linjer och transparenta material signalerar elegant både skörhet och disciplin i en miljö som andas 1930-tal. Kring brytpunkten mellan ordning, oskuld och det mest förbjudna kretsar också tematiken i ”The turn of the screw”. Benjamin Brittens kammaropera från 1954 med libretto av Myfanwy Piper är baserad på Henry James kortroman och handlar om en ung guvernant som anländer till det ensligt belägna godset Bly för att ta hand om två föräldralösa barn.

Det dröjer inte länge innan det välartade bit för bit förvandlas till något obekant och passivt skrämmande. Vad som är inbillning och verklighet förblir samtidigt oklart operan igenom. ”The turn of the screw” brukar beskrivas som en spökhistoria, men är i grunden någonting mycket otäckare och mer tankeväckande. ”När vi går in i skräckens värld, kan vi ställas öga mot öga med den mänskliga existensens fundamentala osäkerhet,” skriver författaren Sara Bergmark Elfgren i programbladet och sätter fingret på just det som är så djupt störande med Brittens opera.

Vad som egentligen har hänt får vi ju faktiskt aldrig veta och känslan av det obehagligt olösta följer med långt utanför salongen. Naturligtvis är det svårt att frigöra sig från att Brittens förkärlek för gossopraner alltid varit ett komplicerat kapitel i tonsättarens biografi. Men tanken om ett sexuellt övergrepp är också mer explicit antydd i Pipers text än i den litterära förlagan. De två akterna är symmetriskt indelade i vardera åtta scener med prolog och Brittens musik är ständigt steget före. Här tar sig allt det obehagliga ton som inte kan uttryckas i ord.

”Tumskruvstemats” tolvtonsrad är lika enkel som effektiv och till och med kyrkklockorna låter småningom kusligt. David Björkman leder Kammarensemblen genom ett partitur som klingar betydligt fylligare än det borde. Att verket är komponerat för enbart 13 musiker och sex sångare är som hittat för just Folkoperan som därmed inte behövt lägga tid på sedvanliga orkesterreduktioner. Annilese Miskimmon balanserar stiliserat retsamma gester med gedigen personregi.

Matheo Lindberg Vivien och Nelma Kollberg gör vid premiären de ovanligt omfattande barnrollerna som Miles och Flora – en uppgift de båda utför med imponerande klang och inlevelse. I vuxenrollerna finns norska mezzosopranen Hege Høisæters undvikande hushållerska mrs Grose, tenoren Kristofer Lundin som den döde betjänten Peter Quint samt sopranerna Tessan-Maria Lehmussaari och Marie Arnet som miss Jessels gengångare respektive den nuvarande guvernanten.

Huruvida de döda är spöken eller hjärnspöken är öppet för tolkning. Men uppsättningen leker med många genretypiska skräckeffekter: vatten börjar utan förvarning skvalpa ur ett ett handfat och mekaniska bebisdockor kryper över scengolvet. Men det riktigt läskiga är trots allt ambivalensen i skuldfrågan. En aspekt som lägger sordin även på ett musikalisk starkt och dramatiskt välgestaltat framförande som här.

