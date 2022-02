Skynda till Teater Giljotin och se ”Nobody” – om du törs

Opera ”Nobody” Scen: Teater Giljotin / operakompaniet Kamraterna Verk: Nobody Musik: Martin Lissel Regi: Daniel Goldmann Musikaliskt ansvarig: Maria Lindal Kostym: Nils Harning Sångsolist: Alexandra Büchel Speltid: cirka 45 minuter Visa mer

Det krävs bara en människa för att starta ett krig. En Breivik, en Hitler, eller en Vladimir Putin. Ur det hänseendet har operakompaniet Kamraternas uppskjutna premiär av Martin Lissels monologopera ”Nobody”, om massmördaren Charles Manson, tajmats med tragisk precision. För även hippiesektledaren Manson drömde om ett apokalyptiskt krig – mot svarta – de brutala Hollywoodmorden 1969 var bara var en första etapp.

Scenen är Teater Giljotins svarta låda. På en madrass sitter ett förvuxet barn och ritar ”hänga gubben” med blodröd krita. Magnifika koloratursopranen Alexandra Büchel, i jeansoverall och spretig kalufs, gör Charles Manson/Nobody så levande att man vill gömma sig någonstans dit hennes stirrande blick och stålklinga till sopran inte kan nå. En mångalen Pierrot som kanaliserar Sharon Tate, Jesus, mamma… alla rösterna i en sönderbombad personlighet, expressionistiskt utmejslad i Daniel Goldmanns skarpa regi.

Büchels ”Nobody” manipulerar trion av musiker – klarinett, piano och violin – som om de vore marionetter. Hans ”piggies”, sexslavarna i the Manson Family.

”Jag har inte dödat någon, jag behöver inte döda någon, jag bara tänker det,” påpekar han. Han jämrar sig: ”Jag är bara ett barn! Jag har aldrig blivit vuxen!”

En helt vanlig kille, som skriker atonala vaggvisor för sina dockor och hänger dem i snaror under flygeln.

Charles Manson var en frustrerad singersong-writer som lät en Beatleslåt inspirera till mord, på samma sätt som Hitler speglade sig i Wagner.

”Vem är du?”, frågar en journalist Manson i en tv-intervju. Massmördaren viskar fram en versrad som kunde vara knyckt från Allen Ginsburg: ”I’m nobody, I’m a tramp, a punk, a hobo. I’m a box car and a jug of wine. And a straight razor, if I get too close to you.”

Martin Lissels ”Nobody” får mig tänka på Masha Gessens ”Mannen utan ansikte”, boken om Vladimir Putin; en förvuxen pojke som kräver applåder när han leker med sina tennsoldater, och skjuter publiken när han tröttnat på leken.

Skynda till Teater Giljotin för att se den – om du törs.

