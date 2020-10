Slagkraftig samisk samtidskonst på Sven-Harrys

Aktuell samisk konst och litteratur

I ”Bakom hörnet vindens jojk” medverkar Britta Marakatt-Labba (Sv), Katarina Pirak Sikku (Sv), Erika Stöckel (Sv), Máret Ánne Sara (No), Synnøve Persen (No), Aslaug Magdalena Juliussen (No), Silje Figenschou Thoresen (No), Geir Tore Holm (No), Sissel M. Bergh (No), Elina Waage Mikalsen (No), Outi Pieski (Fi), Marja Helander (Fi), Joar Nango (No) och Matti Aikio (Fi), Lada Suomenrinne (Fi).

Titeln kommer från en dikt av Inghilda Tapio. En katalog produceras under utställningsperioden, liksom olika program: den 22/10 den kanadensiska filmen ”The body remembers when the world broke open” och den 5/11 en liveperformance med Elina Waage Mikalsen.

Outi Peski har också gestaltat den nya entrén till Nordiska museet i Stockholm och strax intill rullar ett videoverk av Marja Helander, där Pieskis tvillingdöttrar dansar sig igenom ett vilt landskap på Nordkalotten fram till Riksdagshuset i Helsingfors.

Norska OCA (Office for contemporary art) tog nyligen ett historiskt beslut, genom att utse Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara och Anders Sunna till representanter för Sápmi och ge dem uppdraget att transformera den nordiska paviljongen till en samisk paviljong på konstbiennalen i Venedig 2022.

Anders Sunna öppnar en separatutställning på Stockholmsgalleriet Bohman-Knäpper den 14/11. Han är en av fyra konstnärer som studerats av Moa Sandström i den färska avhandlingen ”Dekoloniseringskonst. Artivism i 2010-talets Sápmi”. Den finns att ladda ner på hemsidan till Umeå Universitet

Elin Anna Labba är Augustnominerad för sin uppmärksammade fackbok ”Herrarna satte oss hit. Om tvångsförflyttningarna i Sverige”.

Det nya residensprogrammet Sápmi Salasta presenterar t o m den 8/11 verk av de tre första deltagarna; Sonya Kelliher-Combs, Sissel M Bergh och Julie Edel Hardenberg. Se text och kortfilmer på projektets hemsida alternativt @sapmisalasta eller #sapmisalasta