Släktforskningen som utvecklar sig till en mardröm

Roman Diane Meur "Mendelssohnkartan" Övers. Joachim Forsgren Ekström & Garay

Om en får tro den tyske filosofen Theodor W Adorno, som behärskade konsten att vara på en gång klarsynt och elak, är dilettanten en person som förbinder allt med allt.

Väsensskillnader iakttas ogärna, kategorimisstag är något för andra. Ta äpplen och päron eller här och där. Det gäller bara att syna ett föremål eller fenomen tillräckligt noga för att hitta den lösa tråden som förbinder dem. Inget ting under solen är så utan egenskaper att det saknar förbindelse med andra.

För dilettanten är långsökthet bara förnamnet.

Nu visar Diane Meur att till och med Adorno kan ta fel. Hennes ”Mendelssohnkartan”, elegant översatt av Joachim Forsgren, börjar visserligen med ett förnamn. Men intresset gäller dess spridning efter omvandlingen till efternamn. I begynnelsen var Dessau huvudstad i det lilla hertigdömet Anhalt. Där föddes en pojke i september 1729 som skulle bli känd långt utanför såväl stadsportarna som det tyska språkets gränser. Barnet var son till en viss Mendel, en skriftlärd i judiska församlingen, som döptes till Moses.

Trettiotvå år senare, i maj 1761, undertecknade han för första gången ett brev med det namn som kom att bli synonymt med den judiska upplysningen: Mendelssohn. Namnet fördes vidare till barnen och öppnade därmed ”det spår i historien” som Meur följer i hundratals roande men förvirrande riktningar.

Under en tid vistas hon i Berlin av skäl som verkar ha att göra med en kärlek som inte är tillräckligt besvarad. För att få fast mark under fötterna söker hon ett ämne för en ny bok. Visserligen har hon hört talas om den berömde upplysningsfilosofen och vet även att Felix Mendelssohn-Bartholdy var hans sonson. Men hon har knappt läst något av tänkaren. Och kompositören är ingen personlig favorit. Hur vore det dock med mannen mellan dem? Abraham levde i skymundan av sin far, till synes utan egenskaper, men framgångsrik nog som bankir för att vid fyllda fyrtio ägna resten av livet åt barnens uppfostran. ”Vilket underbart ämne för en roman.”

Med en flit gränsande till mani ger sig Meur i kast med att kartlägga ”detta liv som ett mellanting – mellan två genier, mellan två brytningstider, utan att ha gjort något, eller åtminstone ingenting framstående.” Boken som föresvävar henne skall bli en ”roman om tomhet och om släktband.”

Det förra visar sig bli en sanning med modifikation, det senare stämmer med den sortens råge som borde få en egen superlativform. Ett år in i arbetet har samlandet av släktuppgifter, så att personer hamnar på rätt plats i historien, förvandlats till en ”mardröm”. Grenarna som omger Abraham spjälkas ständigt, namnbyten komplicerar läget. Och vad göra med utomäktenskapliga barn?

Med andra ord: människor hänger samman, en släkt utgör världen i ett nötskal.

Det tomrum till person som Meur tänkte fylla med fiktion måste lämna plats för de kvistiga förbindelserna. ”Jag började inse att det som fascinerade mig i släktforskningen var dess form av ett nätverk, detta myller av rottrådar och maskor.”

Med andra ord: människor hänger samman, en släkt utgör världen i ett nötskal. Åter hemma i Paris inser Meur att hon måste kartlägga detta kosmos, annars går hon vilse. Snart breder kartongarken ut sig på matbordet. Efter något år innehåller de 765 fastklistrade namn, spridda över de flesta av jordens bebodda kontinenter. Här finns bankmän och skriftlärda, nunnor, musiker och läkare, dandys och vinhandlare. Många öden skildras i vinjettform. Släktkrönikan som bygger på en princip om tid har sträckts ut och blivit ett lövverk i rummet.

Ibland förirrar sig Meur ändå. Då undrar hon med handen tryckt mot het panna om hon bara flyttat sin besatthet till berättandets ”egen rumslighet”. Utbredd på bordet, som rörde det sig om en generalstabskarta över Moses & Co., visar sig släkten innehålla åtskilliga mörka gränder och vita randområden. Men så får hon nästa infall: det gäller ”att göra min egen splittring till ett tema”.

Genom att föra in det egna jaget klarnar äntligen syftet. Vad som varit ett fladdrigt flätverk får fokus. Subjektet är inte del av stoffet, utan förbinder likt nålen trådarna. Meur rör sig som en orienterare i historisk terräng. Hon uppsöker orter i Berlin med omnejd och hittar avlägsna platser med hjälp av Google Earth. Samtidigt skapar hon en abstraherad version av sina vedermödor, där splittringen paradoxalt nog blir det förbindande temat.

Adorno, som förvaltade arvet efter Moses Mendelssohn men avfärdade sonsonens kompositioner som ”huttrande klassicism”, skulle möjligen fått stora skälvan om han läst denna biografiska underlighet till bok. Är det en självupptagen forskningsredogörelse maskerad som släktkrönika? En genealogisk-patologisk studie inspirerad av lika delar Proust och Perec?

Det sista Meurs bok egentligen är, är vad den själv utger sig för att vara – åtminstone om med ”roman” avses en skildring av påhittade gestalter. Men det gör inte så mycket. Åtminstone inte om dilettanten tolkas bokstavligt, som ”någon som roar sig”. Få matsalsbord erbjuder sådan kost som ”Mendelssohnkartan”. I en essäsamling som nyligen utkommit tillhandahåller Meur rentav ett Nachtisch, där svenska förgreningar utreds.

