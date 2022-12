Slapstick - den ädla konsten att trilla

Ända sedan pandemins början har manusförfattaren och regissören Edward af Sillén dagligen lagt upp klipp på sitt Instagramkonto med människor som ramlar och slår sig. Det kan handla om en kvinna som låser ytterdörren och sedan snubblar inte en, utan två gånger, innan hon helt trillar ur bild. Ett annat klipp visar en tjej som är mitt uppe i inspelningen av en sminkvideo när en elsparkcykel plötsligt flyger in genom rutan på hennes bil vilket får krockkudden att smälla upp i ansiktet på henne.

– Tredelade händelser är extra roliga. Alltså när någon snubblar, tar tag i en planta, välter krukan och sedan får all jord över sig. När det blir en trestegsraket, säger af Sillén och fnissar medan han visar sina favoritklipp.

– För att ett klipp ska platsa måste det vara på riktigt och gärna innehålla ett rejält statusfall. Om en ledsen person går in i en glasdörr är det jätteroligt, men om en person är glad, håller i en kaffe, vinkar och sen går in i dörren blir det ännu roligare.

Kroppskontroll och bristen på sådan är ju egentligen två sidor av samma mynt. För samtidigt som ena halvan av internet tycks domineras av retuscherade bilder på ouppnåeliga avatarer verkar andra halvan ständigt vilja påminna oss om vår otillräcklighet.

Stumfilmen upplever just nu en ny guldålder på Tiktok, det konstaterade till exempel brittiska The Telegraph tidigare i år. Mycket av innehållet på appen består nämligen av ren slapstick. Det korta formatet har visat sig utmärkt för dokumentära klipp på människor som halkar på isfläckar, går in i dörrar och balanserar på uppblåsta flytleksaker. Men här finns också skrivna skämt med fysiska punchlines.

Den fysiska humorn på dagens appar är i grund och botten naturligtvis densamma som under antikens glansdagar eller renässansens Commedia dell'arte-föreställningar. Någon faller på ett oväntat sätt och publiken skrattar. Ordet slapstick kommer ursprungligen från det tillhygge, bestående av två sammanfogade träbitar, som den klassiska Harlekin-karaktären använde för att förstärka ljudet när han klappade till någon av sina motspelare.

Stumfilmen var som gjord för den här typen av visuell humor. Några av filmhistoriens fysiskt mest begåvade skådespelare; Charlie Chaplin, Harold Lloyd och Buster Keaton var alla viktiga för utvecklingen av den ädla konsten att trilla. Många gånger med livet som insats. Ett av de mest kända exemplen är väl ”Hans son på galejan” (”Steamboat Bill Jr”, 1928) där en vägg faller över Buster Keaton så exakt att han hamnar inom ramen för ett fönster.

Ur Charlie Chaplins ”His new job” Foto: Alamy

Under tagningen skall kameramannen ha vänt sig bort i fasa. Dåtidens stjärnor var dock ofta redan ärrade stuntmän från sin tid som vaudevilleartister, en folklig typ av teater som förlitade sig mycket på slapstick. Tricket med stolar som faller sönder när man sätter sig på dem och det klassiska ”halka på bananskals”-skämtet, som kommit att bli en stapelvara inom genren, kommer bland annat därifrån.

Bananskalsskämtet, som introducerades på 1910- talet av komikern ”Sliding” Billy Watson, halkade dock inte in i filmhistorien på något bananskal. Det grundade sig i ett rätt allvarligt problem i början av förra seklet. Efter det att amerikanska importörer knäckt koden för hur de skulle transportera frukten (på is) blev bananätande snabbt en fluga.

Eftersom det var ont om papperskorgar hamnade de flesta skal på gatan. 1884 rapporterade The Times om en sjuttiofemårig man som brutit benet på grund av ett bananskal och 1920 om en pojke i Newark som glidit ut i gatan och blivit överkörd av en lastbil av samma skäl. 1907 härjade det till och med en bananskalssvindlerska i USA som gång på gång påstått att hon halkat för att få ut stora skadestånd.

En av de första gångerna som denna snackis dök upp på vita duken var när Charlie Chaplin halkade på ett skal i ”Charlie vid badorten” (1915), en komisk olyckshändelse som bara sex år senare blev en filmisk konvention. I ”Livvakten” från 1921 kliver nämligen Buster Keaton över skalet som skurken kastat samtidigt som han gör en gest för att signalera till publiken att han minsann vet att han har lurat dem. I dag är skämtet rätt sällsynt även om det bör tilläggas att det faktiskt numera är fastställt att bananen har det absolut halaste skalet. 2012 konstaterade nämligen en grupp japanska forskare, efter grundliga tester, att dess friktion oavsett underlag är betydligt lägre än till exempel äppel-, citron- och mandarinskal.

Samtal om slapstick utmynnar ofta i diskussioner om fint och fult. Kanske för att fysiska skämt knappt hinner passera hjärnan innan vi skrattar. Men frågan är ju varför så många tycker att det är roligt när någon trillar? Enligt den medicinska antropologen Anne Hale från Sydneys universitet är det själva oregelbundenheten, det oväntade, i händelseförloppet som får oss att skratta.

Vår empati gör det dock viktigt att situationen inte uppfattas som allt för farlig för de inblandade. Hale menar vidare att det, mer än själva fallet, är personens kamp att hålla sig upprätt som är det roliga. Charlie Chaplins fantastiska rullskridskoscen i ”Moderna tider” (1936), där han åker farligt nära kanten av ett hål, är ett sådant exempel.

Gösta Ekmans hommage till Chaplin, där hans Papphammarkaraktär desperat försöker stå på rullskridskorna samtidigt som han river lägenheten, är ett annat. Den franska filosofen Henri Bergson menade att skrattets funktion i viss mån handlar om att upprätthålla samhällets regler. Det vill säga att peka ut avvikande beteende. Ingen vill ju uppfattas som vårdslös eller bli skrattade åt. Förmodligen är det också ett uttryck för en lättnad över att själv inte vara föremål för skämtet. Edward af Sillén är övertygad om att skam också har något med saken att göra:

– Det är extra kul när vi svenskar ramlar eftersom vi ofta försöker låtsas som om vi inte gjort det. Vår största skräck verkar ju vara att tappa kontrollen och göra bort oss inför andra.

Affischen till ”Triangle of sadness”. Foto: SF Studios

Statusfall blir naturligtvis ännu större när vackra och uppklädda människor som Naomi Campbell eller Jennifer Lawrence trillar på catwalken eller Oscarsgalan. Det är förmodligen därför som den femton minuter långa kräkscenen i Ruben Östlunds ”Triangle of sadness”, där rika människor tumlar runt i trappor, är så skamlöst underhållande.

Statusfall blir naturligtvis ännu större när vackra och uppklädda människor som Naomi Campbell eller Jennifer Lawrence trillar på catwalken eller Oscarsgalan.

Trappor har något av en särställning i sammanhanget. Snart sagt varenda amerikansk president tycks ha haft svårt att ta sig upp för flygplanstrappan utan att skrapa upp hakan. Förra året ramlade till exempel Joe Biden inte mindre än tre gånger på väg upp för trappan till Air Force One.

Bild 1 av 2 Foto: Chris Allan/Alamy Bild 2 av 2 Charlie Chaplin i ”Klockan ett på natten” (”One A.M.”) 1916. Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo Bildspel

Klippet från händelsen är som kalkerad på stumfilmen ”Klockan ett på natten” (1916) där Charlie Chaplin förgäves försöker komma upp för en trappa men hela tiden går baklänges ner för den.

Ett utsökt koreograferat trappsnubbel blev faktiskt också den förlösande faktorn i skådespelerskan Allison Janneys karriär. I Mike Nichols ”Spelets regler” (”Primary colors”, 1998) spelar hon en rektor som ska visa runt USA:s president på sin skola. Hon är så nervös att hon trampar fel, tar tag i räcket och liksom svänger runt stången på ett sätt som gör att hennes klänning glider isär. Just den scenen ska ha fått Aaron Sorkin att casta henne som presidentens sekreterare i tv-serien ”Vita huset”. Första gången hon dyker upp är hon på ett löpband, kommer i ofas och trillar ur bild.

Att iscensätta ett trovärdigt fall har sina utmaningar. Det som förenar fysiska snillen som John Cleese, Jim Carrey, Gösta Ekman och Robert Gustafsson är, förutom ”funny bones”, deras teknik, precision och tålmodiga nötande av detaljer. Men ett liv i trillandets tjänst sätter sina spår. I en intervju i USA Today 2002 berättade till exempel Jerry Lewis att han efter sjuttio års ramlande på alla möjliga typer av underlag, från betonggolv till kollegan Dean Martin, levt med svår kronisk smärta.

Edward af Sillén är inte bara trill-fantast utan har själv skapat flera slapsticknummer under sin karriär som teater- och filmregissör. Han är väl medveten om riskerna och berättar bland annat om hur ont Maria Lundqvist hade efter att hon rullat ner för en trappa i öppningsnumret till Guldbaggegalan 2004.

Guldbaggegalan 2004. Maria Lundqvist gör bejublad entré. Foto: Bobbo Lauhage/TT

Hans egen inspiration kommer från en blandning av verkliga klipp, tecknade serier, Carol Burnett, Chevy Chase, Rosa pantern och ”Ensam hemma”-filmerna.

– För mig är det ett före och efter ”Ensam hemma” från 1990 som liksom bygger och bygger mot en final av tjugofem minuter ren slapstick. Den där scenen där Joe Pescis karaktär halkar på en isig trappa, blir luftburen och landar på rygg, togs ju till och med fram för just den här filmen. Det har sedan dess kommit att kallas för ”Ensam hemma”-fallet.

Det är såklart ingen slump att ”Ensam hemma” utspelar sig kring jul. Vintern är den bästa årstiden när det kommer till att slå omkull. Föregångaren till dagens sammanställningar av roliga pulkolyckor på nätet är såklart ”America’s funniest home videos”(AFV). Programmet började sändas 1989 i samband med att videokameran slog igenom på bred front i USA. Varje vecka kunde tittarna skicka in sina filmer och tävla om prispengar. AFV leddes inledningsvis av den bortgångne komikern Bob Saget som kommenterade filmerna live från studion.

Claire Wikholm och Rolf Skoglund i ”Vi hade i alla fall tur med vädret”. Foto: LW

Ett av de första klippen föreställde en kvinna som fastnat med håret i en diskmaskin. AFV var helt rätt i tiden och blev snabbt en given söndagstradition för många amerikaner. Under sin storhetstid på 90-talet, då varje avsnitt hade runt tjugofem miljoner tittare, kom det dagligen in 1500 kassar fyllda med film till redaktionen. Det var också då som vi i Sverige fick vår egen version, ”Låt kameran gå” (1991–1997) med bland andra Janne ”Loffe” Carlsson som programledare. AFV sänds fortfarande i USA och intar numera, vid sidan av till exempel Kermit från ”Mupparna”, en plats på Smithsonian museum of american history.

Det stora publikintresset för AFV på 80- och 90-talet-talen återspeglades även i biografutbudet och vågen av renodlade slapstickkomedier som ”Den nakna pistolen” (1988), ”Hot shots! Höjdarna!” (1991) och ”Den galopperande detektiven” (1994). Men sedan blir den typen av filmer allt mer sällsynta på repertoaren. Det är förmodligen ingen slump att detta sammanfaller med ståuppens kommersiella genombrott. Nu verkar det dock som om något är på väg att förändras. Nyss gick filmbolaget Paramount ut med att de gör en uppföljare till ”Den nakna pistolen” med Liam Neeson i huvudrollen.

Gösta Ekman som "Sickan" hänger i klocka i långfilmen "Jönssonligan får guldfeber". Foto: HO SF Kod: 22 SCANPIX SWEDEN

Edward af Sillén ser samma förändring med ett ökat antal farser på svenska teatrar efter pandemin.

– Folk längtar efter att skratta. Jag blev jätteglad när jag hörde att ”Nakna pistolen” ska komma tillbaka. Det är ju något oerhört vackert med att försöka få folk att skratta så mycket som möjligt. Vi svenskar har ju dessutom väldigt många filmminnen kopplade till fysisk komik. Som när Suzanne Reuter sitter på dass och väggarna faller i ”Drömkåken” eller när Gösta Ekman hänger från klockan i ”Jönssonligan får guldfeber”.

Slapsticken ser alltså symptomatiskt nog ut att resa sig, gång på gång. Vår eviga kamp att hålla balansen är med andra ord kanske vårt mänskligaste drag.

– Det är ju svårt att vara människa. Vi går inte alltid rätt och vi säger inte alltid rätt saker. Ibland fiser vi och ibland ramlar Joe Biden i en trappa. Det vackra med verklighetens slapstick är ju att det är ett av få ögonblick då vi inte lyckas upprätthålla någon fasad. När vi ramlar och slår oss blir vi helt enkelt relaterbara och därmed mänskliga, menar af Sillén.

Läs mer om film