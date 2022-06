Små bokhandlar fick medvind av pandemin

”Nu blir det fucking kris.”

Så tänkte Eva Gedin, vd för Norstedts förlagsgrupp, när pandemin bröt ut. Det avslöjade hon under Bokbranschdagen på Nalen i mitten av maj. Men under våren har hon pustat ut, sa hon, för det blev precis tvärtom. Sedan vintern 2020 har bokförsäljningen i Sverige nått rekordnivåer och i fjol passerade siffrorna för första gången fem miljarder kronor, enligt Svenska förläggareföreningens statistik.

Pandemin innebar även medvind för många mindre bokhandlar. Mia Strandell, som driver Äppelvikens bokhandel i Bromma, berättar för DN på telefon att butiken hade en omsättningsökning på 55 procent under det första pandemiåret.

– Jag tror att det är i topp i Bokhandelssverige.

Foto: Nicklas Thegerström

Hur överraskad är du?

– Väldigt. Vi trodde nog att det skulle gå åt helskotta när allting stängde ner.

Hur kommer det sig att det gick så bra?

– Det handlar nog om att vi ligger i en tätbefolkad förort där en stor andel läser. Under pandemin var det många som jobbade hemifrån, i stället för att pendla in till stan, och då började man gå hit på lunchen och under promenaderna.

Äppelvikens bokhandel jobbade kreativt för att underlätta ruljangsen under restriktionsperioden. En ringklocka installerades för de kunder som inte ville gå in i butiken. Gratis hemleveranser infördes också. Och nummerlappssystem och utomhuskö under julhandeln. När Mia Strandell tog över Äppelvikens bokhandel för tolv år sedan var den nedläggningshotad. I dag ser det betydligt ljusare ut. Bokhandeln, som var den allra första utanför malmarna och fyller 100 år nästa höst, har tre anställda och en ekonomisk buffert. Men det är å andra sidan ingen verksamhet man blir rik på, säger Mia Strandell.

– Men det är inte därför jag håller på, då skulle jag ha valt en mer lukrativ bransch. Att driva bokhandel är mer av en hjärtefråga. Mer en passion än ett jobb.

Trots den galopperande digitala konkurrensen – från ljudboksexplosion till växande nätjättar – tror Mia Strandell på en framtid för den fysiska bokhandeln.

– Visst finns det varor som lämpar sig för att köpa på nätet, till exempel mat, men jag tror att den fysiska handeln kommer finnas kvar. Inte minst bokhandeln behövs som ett komplement till de digitala butikerna, där du inte kan få några personliga tips eller råd. Bokhandeln är även en mötesplats, vilket är viktigt för många. Och det blev nog ännu viktigare under pandemin.

Foto: Nicklas Thegerström

Stockholms fem äldsta bokhandlar som fortfarande är i drift S:t Pauls Bok & Papper, 1883 Katolsk Bokhandel, 1887 Hedengrens, 1897 NK-Bokhandel, 1915 Äppelvikens Bokhandel, 1924 En fjärdedel av alla bokaffärer stängde under 2010-talet. I dag finns det ingen bokhandel i 137 av Sveriges 290 kommuner. Visa mer

Leif Olsson, som i snart fem decennier på olika sätt har arbetat med bokhandel, bland annat som forskare och utbildare, bekräftar bilden av de små butikernas framgångar under pandemiperioden.

– När pandemin var som värst, då ökade de små boklådorna som mest. De fick en väldig skjuts och var inte bara, jag vill understryka det, lika bra som tidigare – de ökade.

I sin nya bok ”Bokhandelns historia i Stockholm” beskriver Leif Olsson bokhandelns framväxt, från pionjärerna på 1700-talet fram till vår tids coronarestriktioner. Det är lika mycket en historisk översyn som ett brandtal. Under första kvartalet 2022 har de små bokaffärernas positiva trend brutits, tillägger Leif Olsson. Nu är det i stället kedjorna med Akademibokhandeln i förarsätet som går bäst.

– De stora butikerna backade generellt under pandemin, men får ett genomslag nu när marknaden återgår till normala gängor. Du får också komma ihåg att de stora börsnoterade bokhandlarna kontinuerligt rapporterar sina siffror. Det gör inte bokhandeln i Ånge eller Rättvik, så därför är det lite tidigt att dra allt för stora och generella slutsatser kring årets siffror.

Foto: Nicklas Thegerström

De som arbetar i den fysiska bokhandeln är avgörande för bokhandelsnäringen, menar Leif Olsson.

– Den duktiga bokhandlaren har en förmåga att lyssna av kundens önskemål och ge rätt tips. Där ligger hemligheten. Personalen på Söderbokhandeln på Götgatan är ett bra exempel på det. Eller profilerna Britta och Marianne Larsson, som drev bokhandeln Risbergs i centrala Stockholm från mitten av 70-talet, och som jag skriver om i boken.

Även antalet nyetableringar var ovanligt många i Sverige i fjol – fler än på ett decennium. Bland annat i Linköping, Boden och Borås har det etablerats nya bokaffärer. Ett annat tillskott är barnbokhandeln Lilla Bokerian, som öppnade i december på Tegnérgatan i Stockholm, ett pappersflygplanskast från Rådmansgatans tunnelbana.

– Jag fick en strålande start i och med julhandeln i december. Försäljningen hamnade långt över förväntan, säger butiksägaren Cecilia Drotte när DN hälsar på en tidig morgon i maj.

Foto: Nicklas Thegerström

Att besöka Lilla Bokerian är som att kliva in i en brittisk feelgoodroman. Ombonat och omsorgsfullt. Inte större än ett villakök. I taket bildar ett femtiotal uppslagna romaner en suggestiv bokhimmel.

– Att öppna bokhandel var att förverkliga en dröm, berättar Cecilia Drotte, som tidigare arbetade som skolbibliotekarie.

Mindre affärsrörelser i city (tobaksbutiker, konditorier, antikvariat) har de senaste decennierna successivt ersatts av större etablissemang (köpcentrum, mäklarfirmor, gymkedjor). Kanske har det gjort att många särskilt uppskattar när det öppnar nya nischade bokhandlar i innerstaden.

– Många söker sig hit för att de vill stötta, eftersom de är måna om att den fysiska bokhandeln ska finnas kvar. En typisk kund är någon som vill ha ett handfast boktips till en dotter eller son.

Även i USA talas det just nu om en boom för den oberoende bokhandeln. Branschorganisationen American Booksellers Association noterade en ökning med nästan 20 procent av nya bokhandlar över hela landet under 2021.

Tre nya bokhandlar i Stockholm Hornstulls bokhandel, Bergsunds strand 32 Verbal förlag invigde den 2 april i år en ny bokhandel i Hornstull. Inriktningen är facklitteratur från olika förlag. Bokhandeln vill även vara en levande scen för samtal om litteratur och samhällsfrågor. Bokskogen, Pepparvägen 9A I slutet av 2020 öppnade en ny bokhandel i Hökarängen som satsar på ett handplockat sortiment för barn. Lilla Bokerian, Tegnérgatan 14 Liten barnbokhandel nära Rådmansgatans t-bana som öppnade i vintras och drivs av före detta skolbibliotekarien Cecilia Drotte. Visa mer

Men de glada tongångarna till trots: att öppna bokhandel i dag är lite som att släppa ut en fisk i Hudsonfloden. Chansen att överleva är snäv. Under 2010-talet klappade var fjärde bokhandel i Sverige igen och det totala antalet minskade med 115. Men Cecilia Drotte är optimistisk.

– Det kommer nog dröja innan jag kan ta ut en dräglig lön, men det har jag tagit höjd för. Jag har uppnått mitt första mål, att täcka kostnaderna och gå lite plus. Längre fram kommer jag satsa på författarsamtal och öppna en nätbutik. Folks vilja att handla lokalt, i kombination med en ökad medvetenhet bland föräldrar att få sina barn att läsa, tror jag kommer vara gynnsam för bokhandeln framöver.

S:t Pauls Bok & Papper har huserat i samma lokal, vid hörnet av Mariatorget och Sankt Paulsgatan, sedan 1888 och är därmed Stockholms äldsta bokhandel som fortfarande är i drift. August Strindbergs dotter Kerstin arbetade i butiken en gång i tiden, säger ägarinnan Anneli Ljung Nordenskiöld som tidigt valde att begränsa utbudet.

Foto: Nicklas Thegerström

– Det har blivit så att jag koncentrerat mig på poesi, böcker om Stockholm och författare med lokal anknytning. Många uppskattar det. Stammisarna är många. Häromdagen var det en 90-årig kvinna som var inne och berättade att hon var här och köpte bokmärken som barn.

Anneli Ljung Nordenskiöld är i grunden lågstadielärare och har drivit bokhandeln i 20 år. Hjärtat i butiken är förlaget Bokbandet som hon startade på 80-talet och som framför allt ger ut ljudböcker med poesi, där författarna själva läser sina verk. Kassaflödet påverkades inte nämnvärt av pandemin, säger hon och påpekar att hon höll öppet varje dag, trots att det understundom var kämpigt. Just i dag skyltar hon med tungviktare som Ann Jäderlund och Bodil Malmsten.

– Att poesi inte säljer är en myt, jag säljer något varje dag. Poesin är djupt rotad i folksjälen. Jag upplever också att det är många unga som intresserar sig för lyrik i dag.

Jag funderar på att ställa en avslutande fråga om hur en bokhandel kan hålla sig flytande i 134 år, men förstår i samma ögonblick som jag öppnar munnen att svaret finns framför näsan. Det är förstås det som Leif Olsson var inne på: eldsjälarna. De som inte i första hand driver bokhandel som en konventionell affärsrörelse, utan med en folkbildningstanke som fundament.

– Nej, det är inte av ekonomiska skäl som jag driver butiken, men det går runt. Jag får enormt mycket glada tillrop över att bokhandeln finns kvar, säger Anneli Ljung Nordenskiöld.

Läs mer om böcker