”Small axe: Lovers rock” ett suveränt dansparty

Drama ”Lovers rock” Regi: Steve McQueen. Manus: Steve McQueen and Courttia Newland. I rollerna: Amarah-Jae St. Aubyn, Micheal Ward, Kedar Williams-Stirling, Shaniqua Okwok, Ellis George, Francis Lovehall m fl. Längd: 1 tim, 8 min. Språk: engelska. SVT Play 1/3 5. Visa mer

Till skillnad från övriga delar i Steve McQueens ”Small axe” utgår inte ”Lovers rock” från verkliga rättsfall eller social debatt, men den är minst lika välresearchad i sin ambition att levandegöra ett dansgolv från förr. Och den avviker ju knappast från temat att skildra livet för den västindiska befolkningen i London, bara för att den handlar om glädje snarare än förtryck.

Det är inte omöjligt att spåra rasismen i ”Lovers rock” heller. Filmen utspelar sig på ett så kallat blues party, ett mellanting mellan hemmafest och illegal klubb, som uppstod bland annat på grund av diskriminering i utelivet. Men festerna fungerade uppenbarligen också som en gemenskapande undantagszon, där man kunde spela svart musik för en svart publik.

Vi får följa en grupp människor som rör sig i takt till musiken, under några timmar i tidigt 1980-tal. Det råder ingen brist på dramatiska händelser – här finns romans, övergrepp, familjekonflikter – men filmen följer inte någon konventionell kurva. ”Lovers rock” kretsar i stället kring en festkväll: den börjar med storkok och teknikfix och slutar med en cykeltur efter solens uppgång. Däremellan dans.

I många dansfilmer är dansen förstås en attraktion i sin egen rätt, även när den inordnas i ett mer eller mindre pliktskyldigt narrativ. Från 1930-talets Busby Berkeley-filmer till ”Magic Mike XXL”. Men ”Lovers rock” handlar snarare om organiska dansgolv än iögonfallande koreografi eller solonummer.

Det är heller inte lika många filmer där utrymmet strax framför skivspelarna utgör emotionellt epicentrum. Möjligen Whit Stillmans preppymästerverk ”The last days of disco” från 1998, inga jämförelser i övrigt, förutom att Sister Sledges ”He's the greatest dancer” spelas i bägge filmerna.

Hela recensionsutrymmet skulle kunna ägnas åt olika låtar: uppsluppen stämning till Carl Douglas ”Kung Fu fighting”, innerlig allsång till Janet Kays ”Silly games” och så reprisropen efter The Revolutionaries ”Kunta Kinte dub”. Men så upplöser ju ”Lovers rock” gränsen mellan en musikorienterad film och ett visualiserat soundtrack, på mest medryckande möjliga sätt.

Hur fångar man ens känslan av vara på klubb? ”Lovers rock” bärs fram av en förtjusning i rörelsen, där kameran i högsta grad blir delaktig i dansen. Det är en film som har minimalt med dialog men i gengäld högt uppskruvade sensoriska kvaliteter. En impressionistisk uppenbarelse som står för sig själv, men också är en livgivande injektion i ”Small axe”-sviten.