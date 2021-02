”Small axe: Mangrove” inleder en episk upprättelse

Drama ”Mangrove” Regi: Steve McQueen. Manus: Steve McQueen and Alastair Siddons. I rollerna: Letitia Wright, Shaun Parkes, Malachi Kirby, Rochenda Sandall, Alex Jennings, Jack Lowden, Sam Spruell m fl. Längd: 2 tim, 8 min. Språk: engelska. SVT Play 1/3. Visa mer

”If you are a big tree, we are a small axe”, sjunger Bob Marley i låten som delar titel med Steve McQueens femdelade filmsvit. Raden låter som en varnande påminnelse om kollektivt motstånd, och genljuder i alla filmer. På restaurangen Mangrove, som givit namn åt den första delen, skymtas dessutom ett porträtt av den haitiske revolutionären Jean-Jacques Dessalines. Så när polisen inleder sina trakasserier mot lokalen kommer krogägaren Frank Crichlow (Shaun Parkes) knappast att lägga sig platt.

”Small axe” handlar om att resa sig mot förtryck, men skildrar inte självständighetskamp utan hur kolonialvälden ger efterskalv på hemmaplan. Samtidigt som flera kolonier höll på att upplösas på 1950-talet mångdubblades den västindiska befolkningen i Storbritannien. Där tvingades de att fortsätta slåss för sitt människovärde, även om de räknades som brittiska medborgare på papperet.

”Mangrove” är en djup känd appell mot rasism, passionerat välspelad ned till minsta biroll, som under andra omständigheter förstås hade varit Oscarsaktuell. Filmen inleds 1969, samma år som Steve McQueen föddes i London, som barn till föräldrar från Västindien. Det var också då som restaurangen i Notting Hill började utsättas för razzior, vilket ledde till demonstrationer samt uppföljande juridisk kamp. Frank Crichlow får verserat sällskap på de åtalades bänk av bland andra Altheia Jones-LeCointe (Letitia Wright) och Darcus Howe (Malachi Kirby), som låter sin uppdämda vrede eka i rättssalen.

Ibland kan man tvivla inför filmer som baseras på verkliga händelser. Inte sällan hämmas i alla fall det färdiga resultatet av en dramadokumentär duktighet. Och är det inte ett fattigdomsbevis för fantasin att så många manuskript behöver källhänvisningar? Möjligen – men i en värld av likformiga bio pics blir en film som ”Mangrove” snarare dubbelt betydelsefull. Dels för att den riktar blicken mot mindre välkända öden, dels för att ingen filmare har lyckats dikta ihop något liknande.

Det skadar förstås inte att Steve McQueen är en flyhänt filmskapare. Och i varje ögonblick märks hans omsorg för detaljerna och närhet till materialet. ”Mangrove” är ett rafflande rättegångsdrama, men lika mycket ett kärleksfullt minnesarbete, som ger upprättelse åt karibiska liv i London.

Läs mer:

