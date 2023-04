Smärtsamma minnen och magi på utställningar i Paris

Utställningar i Paris ”Exposé·es” Palais de Tokyo, Paris. Visas t o m 14/5 ”Au-delà. Rituels pour un nouveau monde” Lafayette Anticipations, Fondation Galeries Lafayette, Paris. Visas t o m 7/5 Visa mer

En monoton kör sjunger slagord: ”vi är många”, ”vi är alla aids”, ”jag hoppas på ett botemedel”, ”att älska igen, fri från rädsla”. I bakgrunden pumpar en trumma som hjärtslag och på vita skynken doppade i blodröd färg är stycken om kön, makt och sjukdom tryckta. Längst bak i salen löper texten till det politiska librettot på en tv, likt en karaokemaskin uppmanar den besökaren att stämma in i kampsången.

Utställningen ”Exposé·es” (Exposed) på Palais de Tokyo i Paris, baserad på Elisabeth Lebovicis bok om aids-pandemin, börjar i det politiska genom Lili Reynaud-Dewars installation.

I resten av den välarbetade utställningen uttrycks de strukturella och samhälleliga perspektiven mer diskret. Snarare dominerar gestaltningar som handlar om de intima och relationella aspekterna av sjukdom och död.

Yann Beauvais installation på Palais de Tokyo. Foto: Aurélien Mole

Kroppen är ständigt närvarande. I Derek Jarmans målningar har tjocka lager färg blandats direkt på duken till en mörk, aggressiv sörja. Ett stort kryss framträder på målningen där Jarman dragit fingrarna genom färgen och förevigat kroppsliga spår.

I flera verk betonas hur livet rör sig framåt genom tiden. I Yann Beauvais videoinstallation flyter text över rummet, livsberättelser med vittnesmål om aids-pandemin avlöser varandra. I Joy Episallas autofiktiva filmkollage ”As long as there’s you, as long as there’s me” kikar vi ut från en bil på olika vägar, i olika delar av världen.

I utställningens kontext blir slutsatsen om tidens gång laddad med vemod. Å ena sidan skrider livet framåt även efter definitiva sorgebesked – i Episallas film saktar resan in vid små detaljer, där går livet långsammare.

Å andra sidan betyder framåtrörelse också att gå mot det oundvikliga: vår dödlighet. I en serie om fem fotografier porträtterar Nan Goldin paret Gilles och Gotscho. På första bilden ett friskt kärlekspar, i seriens sista bild en avmagrad Gilles, nedbäddad i en sjukhussäng med Gotscho bredvid sig.

Nan Goldin, ”Gilles’ Arm”, Paris, 1993. Foto: Nan Goldin. Courtesy the artist and Galerie Marian Goodman (London, New York, Paris).

Bilderna är placerade i utställningens innersta och sista rum, där väggar och golv är svartmålade, en symbol för alltings slut. Här visas även filmen ”I put my hands on your body”, ett samarbete mellan David Wojnarowicz och filmfotografen Scemama, där tung poesi om vittrande kroppar läses till klipp med två hånglande män.

Det är en generös utställning, där varje verk kompletteras med långa väggtexter som ger objekten sammanhang. Exposé·es” rör sig mästerligt mellan absolut smärta och den samhörighet ett delat trauma alstrar.

I en annan del av Paris rör vi oss också genom mörka rum. I utställningen ”Au-delà” på konstcentret Lafayette Anticipations, sammanställd av den unga curatorn Agnes Gryczkowska, undersöks ritualer och magi genom uråldriga objekt, unga och gamla konstnärskap, mode och musik.

Stillbild ur "Songs for life" av Korakrit Arunanondchai och Alex Gvojic. Foto: © Korakrit Arunanondchai 2022
Punisk stele från 250 f Kr i utställningen "Au-delà". Foto: Franck Raux © RMN-Grand Palais (musée du Louvre)

Det dunkla galleriet är stämningsfullt, med malande musik av den Stockholmsbaserade kompositören Kali Malone, som ett sätt att försätta besökaren i trans. Jag går från ett videoverk av Ana Mendieta från 1978, där en människosiluett karvats i jorden likt de vita linjer som ritas runt döda kroppar på en brottsplats, till den unga konstnären Tau Lewis svarta kvilt. Genom bruket av olika material och texturer (läder, mocka, krokodil) framträder en gravid kvinna med särade ben – en fruktbarhetsgudinna?

Mitt i rummet, nedtryckta i en vit sandbädd, skjuter sotiga kristaller upp flera meter från marken. Bianca Bondi verkar ha velat skapa en planet laddad med andlig energi, men verket är hafsigt hopsatt och spricker i sömmarna.

Utställningen innehåller också en punisk stele från 250 f Kr, en installation av Eva Hesse (1936-1970) och en video från 2021 av Korakrit Arunanondchai och Alex Gvojic. Nästan varje verk är intressant i sig och projektet ambitiöst, men sammantaget är känslan lite av kuriosakabinett. I stället hålls utställningen samman av stränga estetiska regler – alla verk är mörka och gothaktiga. En ytlig matchning.