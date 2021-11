Smile är Yttling och Åhlunds kreativa lekstuga

Pop Smile ”Phantom island” (Chimp Limbs/Ingrid) Visa mer

Nio år har gått mellan Smiles debutalbum och denna uppföljare, vilket har sin förklaring. Medlemmarna har ju haft lite annat för sig. Björn Yttling och Jocke Åhlund är två av landets mest eftertraktade och anlitade producenter och låtskrivare, samtidigt som de dessutom har sina respektive medlemskap i mer eller mindre aktiva band som Peter Bjorn And John, Teddybears STHLM och Les Big Byrd att hantera.

Åhlund och Yttlings höga arbetstempo i övrigt blir tydligt när man lyssnar på ”Phantom island”. Det låter som att duon tagit små pauser i allt det andra, mer pressande, och när omständigheterna tillåtit försvunnit in i en kreativ lekstuga för en stunds spontan avkoppling. ”Phantom island” är inget album där det har slipats på detaljer i all oändlighet eller där man kämpat för att få till en sammanhängande helhet.

Däremot är det, i brist på ett mer uttömmande uttryck, rätt kul.

Utan ramar som satts av någon annan har duon kunnat rikta in sig på att bara göra popmusik enligt småbarnslogik. John Carpenter-soundtracks, popstjärnskottet Freja The Dragon, Tangerine Dream-stämningar, krautrock-rytmer, Robyn, new age-synthar, närmast frikyrkliga körer, Kevin Ayers mest utsvävande stunder – allt som är gott ska ned i mixern. Resultaten är en popmusik där spretigheten för all del förmodligen är en följd av omständigheterna, men också ett slags befriande självändamål.

Bästa spår: ”Kattens pyjamas”

