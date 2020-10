Smittspridningen ökar men nu kan krogarna duka upp för konserter

I slutet av juli stoppades en trerättersmiddag med underhållning av Danny Saucedo på Pite havsbad. Artisten, inte maten, bedömdes vara ”lockelsen”, enligt polisen. Evenemanget sorterades därför in som allmän sammankomst och arrangören behövde minska gästantalet från de planerade 250 till högst 50.

För Pite havsbad var det inte hållbart. Evenemanget ställdes in helt och hållet, och vd:n Kristofer Lundström fick under några dagar nationell exponering i medierna. Nu, några månader senare, håller han fast vid sin åsikt att beslutet kring Saucedoshowen visade på en orimlighet i det svenska regelsystemet.

– Det blev också, som jag tolkade det, en fråga om vem artisten var. Det hade varit fullt genomförbart med en mindre känd artist eller lokal trubadur, om middagen hade tolkats som ”avsikten”, säger Kristofer Lundström till DN.

Kort efter nyheten om middagsshowen på Pite havsbad brakade debatten kring coronareglerna för kulturevenemang i Sverige i gång på allvar. Det väcktes krav på att kulturminister Amanda Lind (MP) borde avgå och branschen har klagat på att regeringen inte förstått vidden av problemen som pandemin orsakat.

Från och med torsdag hoppas dock Kristofer Lundström och många andra arrangörer i landet att åtminstone några frågetecken har rätats ut. Då verkställs de första förändringarna i förbudsförordningen som innebär att arrangemang som äger rum på serveringsställen inte ska räknas som allmänna sammankomster.

På Pite havsbad ses beslutet som ett steg i rätt riktning. Kristofer Lundström berättar att man har börjat fundera på vilken typ av evenemang som kan genomföras i närtid. Han berättar att man före jul kanske kan göra ett test med en middagsshow liknande den som var planerad med Danny Saucedo.

Andra har kommit betydligt längre i sina planer. Rederiet Tallink Silja, som även anordnar nöjeskryssningar, offentliggjorde bara dagar efter regeringens besked att de i oktober och november planerar en artistshow. 350 personer ska tas emot och enligt rederiet räknas de som en sittande restaurangpublik.

– Vi har varit på tårna och varit beredda på att det skulle komma ett sådant här besked för att starta upp med musik och annan underhållning, säger Erika Janson, kommunikationschef på Tallink Silja.

Under konserterna kommer det att finnas trygghetsvärdar som leder publiken till sina platser och ser till att de håller avstånd från varandra. Scenuppställningen varierar något men under de totalt sexton konserterna kommer publiken få se Eric Gadd, The Mamas, Lina Hedlund och John Lundvik uppträda.

– Det kommer att vara ett begränsat antal platser, vi kör två sittningar varje kväll så att man ska kunna håll avstånd. Allting är förbeställt så att ingen ska beställa vid baren eller springa runt, säger Erika Janson.

Bild 1 av 3 Artistshowen kommer äga rum på kryssningsfärjan Galaxy. Foto: Henrik Isaksson/TT Bild 2 av 3 Lina Hedlund en av artisterna som ska uppträda. Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild 3 av 3 Liksom The Mamas. Foto: Jonas Ekströmer/TT Bildspel

Tallink Silja kan i höst komma att utöka publikantalet på showerna, förutsatt att regeringen på torsdag fattar beslut om ytterligare lättnader i restriktionerna. Planen är då, meddelade Amanda Lind i förra veckan, att besluta om att 500 personer kan vistas samtidigt på kultur- och idrottsevenemang. Publiken måste då vara sittande och avståndet mellan sällskapen (högst två personer i samma sällskap) minst en meter.

Än är det dock inte säkert att den förändringen kommer att verkställas. Samtidigt som fler kulturarrangörer offentliggjort höstens planer så ökar nämligen smittspridningen i Sverige. På tisdagen uppgav statsepidemiolog Anders Tegnell att det framför allt är i de yngre åldersgrupperna som smittan går upp, och nämnde utbrott i hockeylag eller efter studentfester.

Inte minst i Stockholm har man sett oroande tecken den senaste tiden. En analys av avloppsvatten visar att virusnivåerna i huvudstaden har fördubblats i september och nu närmar sig vårens höga nivåer.

Regionens tillförordnade smittskyddsläkare, Maria Rotzén Östlund, säger att det skett ett tydligt trendbrott efter sommarens låga smittspridning. En risk uppstår om fler och större kulturevenemang leder till ökad trängsel.

– Jag vill som smittskyddsläkare poängtera vikten av god ordning omkring alla arrangemang. Att man kan undvika trängsel även när man går ut och in, säger Maria Rotzén Östlund.

Går det att göra?

– Jag tror och hoppas att arrangörerna är väldigt måna om att få det att fungera. Att de gör säkra arrangemang. Det hänger också på alla oss andra, att vi inte går dit om vi är sjuka.

Smittskyddsläkaren Maria Rotzén Östlund. Foto: Claudio Bresciani/TT

Den 1 juli tog kommunerna över hela ansvaret för att kontrollera att serveringsställen följer de åtgärder som tagits fram för att minska smittspridningen. Stockholms stad har sedan dess gjort 939 kontroller på stadens restauranger och barer, varav avvikelser har upptäckts på drygt 35 procent av verksamheterna, berättar enhetschefen Kristine Fornander.

– Vi ser att det fortfarande är tätt mellan sällskapen och att det inte är tillräckligt glest mellan borden. Vi är ute fyra dagar i veckan, det är ett arbete som pågår. Vi får in ganska mycket klagomål och håller oss ajour med vad som händer, till exempel om en fotbollsmatch lockar mycket folk, säger Kristine Fornander.

Hon vill inte kommentera huruvida de nya reglerna kring evenemang på krogar riskerar att bidra till ökad trängsel. Maria Rotzén Östlund vädjar samtidigt till alla arrangörer och besökare att visa att man kan klara av att agera på ett säkert sätt, även när reglerna mjukas upp.

– Då kan vi hålla vår kultur och annat som måste finnas i gång. Självklart kan allt ändra sig. Vi följer det här väldigt noga, säger Maria Rotzén Östlund.

I SVT:s ”Agenda” i söndags fick Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson frågan kring om lättnaderna i restriktionerna, däribland för kultur- och idrottsevenemang, riskerar att bidra till ökad förvirring, och till att människor slappnar av i större utsträckning. Carlson höll med om att en sådan risk finns, men att det nya regelverket blir mer rättvist.

Även Polismyndigheten, som har ansvar för att kontrollera att de verksamheter som täcks in av ordningslagen håller sig till reglerna i förbudsförordningen, ser risk för förvirring hos allmänheten när reglerna ändras.

Jag förstår helt om allmänheten skulle vara förvirrad – många tror ju att det redan fattats beslut om att höja gränsen till 500 personer

Per Engström, nationell kommenderingschef för hanteringen av coronapandemin inom polisen, säger att det fortsatt kommer att finnas oklarheter kring tillståndshanteringen och vad som kommer att krävas av varje arrangör.

– Det är det här man helst vill undvika. Att det blir en hopblandning av vilka regler som egentligen gäller, säger Per Engström.

Polisen har ingen information om vilket besked som är troligast på torsdag, då regeringen eventuellt beslutar om att höja persongränsen för sittande kultur- och idrottsevenemang till 500 personer. Förra gången man väntade sig ett beslut, för två veckor sedan, drogs det tillbaka med bara några timmars varsel.

– Det här har dragits tillbaka förr. Vi vågar inte säga något förrän man tillkännager det, säger Per Engström.

Ser ni en risk för förvirring hos allmänheten?

– Ja, det är en stor risk när beslut går in i varandra och ligger alldeles för nära i tid. Vi har problem inom vår egen organisation att bena ut det här. Jag förstår helt om allmänheten skulle vara förvirrad – många tror ju att det redan fattats beslut om att höja gränsen till 500 personer.

Inom kulturbranschen hoppas man dock att de orimligheter som funnits i regelverket nu delvis ska vara åtgärdade. Till exempel att köpcentrum kunnat ta emot ett obegränsat antal besökare, samtidigt som konserter, bio- och teaterföreställningar inte kunnat äga rum, trots att arrangörer visat på en rad åtgärder för att göra säkra evenemang.

Kristofer Lundström på Pite havsbad tror att arrangörer generellt kommer att ta ett stort ansvar för att följa de restriktioner som ligger kvar, och därmed se till att riskerna för smittspridning inte ökar.

– Det här är egentligen en rättelse av det orimliga som uppstått. Man greppade inte riktigt allting som man skulle ha gjort för första början. Det är glädjande att vi inte längre har ett artistförbud. Vi som arrangörer ett stort ansvar att se till att vi kan genomföra det här på ett säkert och tryggt sätt, säger han.

