”Snabba cash 2” får världspremiär på Way out west

På ett år har Evin Ahmads pengajagande Leya hunnit bli en av Sveriges mest framgångsrika tech-stjärnor när nya säsongen av ”Snabba cash” drar igång. Trots att en börsnotering är på gång så spökar minnena av Salim (Alexander Abdallah). Samtidigt börjar hennes gamla kopplingar till den undre världen komma ikapp henne. Ännu en gång korsas hennes väg med råskinnet Ravy (Dada Fungula Bozela) och andra kriminella figurer som alla är ute efter snabba klipp. Ungefär så är upplägget i nya säsongen som alltså får premiär på Way out west i augusti och på Netflix i höst.

Under festivalen visas även SVT:s verklighetsbaserade nya serie ”Spelskandalen” som kretsar kring matchfixningarna under 1990-talet då den svenska idrottsvärlden förlorade sin oskuld. I centrum står en sporttokig spelfantast från Piteå (spelad av Björn Elgerd från ”Tunna blå linjen”) som ger sig ut på djupt vatten när han försöker hitta genvägar i sin jakt på snabba cash på Solvalla, i hockeyrinkar och på fotbollsplaner.

Josh (Edvin Bredefeldt) och Bosse (Björn Elgerd) i en scen på Solvalla ur ”Spelskandalen”​: Foto: Johan Paulin/SVT

Snaran börjar dras åt när Expressen-reportern Thomas ”Malmen” Malmqvist får ett tips om att något är ruttet i den svenska sportvärlden. På rollistan står även Edvin Bredefeldt, Ulf Stenberg, Eva Melander, Erik ”Jerka” Johansson och Josefin Asplund. Bakom manuset står Dennis Magnusson och för huvudregin svarar Patrik Eklund. Serien har premiär på SVT den 12 september.

Förutom dessa högprofilerade svenska tv-serier visas också en mängd filmer på programmet när filmsektionen gör comeback i Slottsskogen efter två pandemiår med enbart digitala visningar.

Till de mest emotsedda filmerna hör Lovisa Siréns långfilmsdebut ”Maya Nilo” (Laura) som tävlade på Göteborgs filmfestival i vintras. Filmen handlar om en feministisk skribent och familjemamma (Bahar Pars) som tvingas jaga efter sin bångstyriga syster (Zhala) när hon både ”kidnappar” familjens Volvo och dotter (Nadja Rosenberg) och drar söderut.

Nadja Rosenberg, Bahar Pars och Zhala i ”Maya Nilo”.

På dokumentärsidan blir det bland annat svenska premiärer för ”Freakscene” om Dinosaur Jr-profilen J Mascis, ”Dreaming walls” om ikoniska Chelsea hotel i New York. ”My name is Andrea” om den kontroversiella feministiska tänkaren Andrea Dworkin, medan Maia Kenworthys ”Rebellion” handlar om en grupp vanliga människor som använder civil olydnad som ett vapen i kampen för att rädda klimatet. Dessutom visas Andrea Arnolds omtalade och hyllade koporträtt ”Cow” som hade svensk biopremiär i februari.

Fler filmer offentliggörs i juli. Way out west pågår mellan den 11 och 13 augusti.

