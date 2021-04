”Snabba cash” en osentimental dödsdans

Tv-serie ”Snabba cash” Manus: Oskar Söderlund m fl. Regi: Jesper Ganslandt m fl. I rollerna: Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Dada Fungula Bozela, Olle Sarri, Ali Alarik, Johan Jonason, Ayaan Ahmed, Jozef Wojciechowicz, med flera. Avsnitt 1-6. Språk: svenska. Premiär på Netflix 7/4.. Visa mer

Krut, kulor och kärlek. Visst är mycket sig likt i Netflixserien ”Snabba cash”, som bjuder på ett rafflande återbesök i ett laglöst land där alla bara tänker på sig själva och cashen i första hand. Huvudpersonerna är utbytta i en spinoff som inte ens har en pliktskyldig koppling till originalberättelsen, men tesen står sig alltså. Alla är horungar i den här branschen, som den ärrade gangstern Mrado förklarade för den naiva uppkomlingen JW i Daniel Espinosas film från 2009.

Att Jens Lapidus slangförtätade bästsäljare får en fortsättning är knappast överraskande, eftersom den gläntade på dörren till miljöer som fortfarande toppar nyheterna. Även om den nya serien inte har ambitionen att vara något socialreportage, utan bara en thriller med autentiska attribut, griper den förstås in i samtiden. Med våra larmande debatter om – och skräckblandade fascination för – gängkriminalitet.

Den här gången är grundintrigen busenkel. Två grupperingar har hamnat i en blodig strid om knarkrevir. Trots att Ravy (Dada Fungula Bozela) och Dani (Jozef Wojciechowicz) skakar hand under krismötet på leklandet är ögonen oförsonliga. Startskottet för gängens race mot avgrunden har redan ekat över nejden.

Sedan har vi Leya (Evin Ahmad), som inte alls har någon lust att befatta sig med drogaffärerna, förrän hon är tvungen att låna pengar till sitt startupbolag. Då passar det bra, och naturligtvis dåligt, att hon råkar vara änka till Ravys storebror.

Medan outsidern JW ville smälta in bland gamla pengar på Östermalm, försöker den ensamstående mamman Leya slå sig fram bland Stockholms entreprenörer. Hon behöver därför inte hymla med sin bakgrund, eftersom alla älskar en underdog från förorten. Kanske för mycket.

Själv kommer jag att tänka på ungdom på glid-filmen. Under folkhemsåren inspirerade samhällsdebatten om ostyriga ungdomar en egen subgenre. Dessa filmer från 1900-talets mitt präglades av ett slags bekymrad välvilja. Och genom en utsträckt hand, från någon socialtjänsteman eller myndighetsperson, kunde kidsen lära sig att omfamna samtidens skötsamhetsideal.

Man måste inte vara någon avancerad filmsociolog för att konstatera att utbudet speglade tidsandan (även om det förstås förekom mindre hoppfulla ungdomsskildringar också – I’m looking at you, Ingmar Bergman). Det är på samma sätt tacksamt att beskriva ”Snabba cash” som en illustration av en mer desillusionerad era.

Flera av de inblandade har visserligen passerat ungdomsstadiet, men å andra sidan varit fast sedan dess. Det finns ingen trovärdig utväg. Alexander Abdallah spelar emogangstern Salim, som lugnar nerverna med droger om nätterna. Han längtar bort, särskilt sedan han förälskat sig i Leya, men har fastnat i rollen som kallblodig mördare. Det är en något entonig karaktär, precis som övriga rollfigurer kanske mer funktionell än fullödig, men samtidigt handlar serien mindre om personpsykologi och mer om krafter som slungar människor i destruktiva riktningar.

I ”Snabba cash” har samhället för länge sedan retirerat och invånarna lämnats åt sitt öde. Knappt polisen syns till. I den här post-socialdemokratiska ungdom på glid-filmen finns det ingen hägrande gemenskap, utan alla jagar framgång var för sig. Handen som kan lyfta den Leya ur förorten tillhör i stället en skrupelfri miljardär (en oemotståndligt gapig Olle Sarri). Han skickar till och med en helikopter för att hämta henne.

”Snabba cash” gör skäl för sitt namn när den rör sig obehindrat mellan blåa och röda linjen, från Kista till Skärholmen, i ett rasande tempo. Det livliga kameraarbetet både imponerar och engagerar. Evin Ahmad bär mycket av serien på sina axlar med en intensiv gestaltning av den framåtdrivande Leya, vars redan svåra livspussel börjar kompliceras av skottlossningar.

Medan filmtrilogin eskalerade i melodramatiska gitarrer och tårta på tårta av tårdrypande scener, för att hamra in budskapet att brott inte lönar sig, är serien mer känslokall och förhärdad. Den är för sent för sentimentalitet. Det hörs också i Erik Enockssons dovare filmmusik. Eller i den medvetet malplacerade användningen av Håkan Hellström, som skapar en distans till dödsdansen. Resultatet är en på samma gång uppgiven och uppeldad ögonblicksbild, ett svartsynt samhällsporträtt som balanserar en del klyschor men aldrig slutar ömma för sina olycksbarn.

