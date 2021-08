Sakprosa Oscar Jansson ”Mönster i grönt. Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor” Ellerströms, 417 sidor Visa mer

I sin senaste, tämligen friassociativa roman ”Inside story” grubblar Martin Amis vid ett tillfälle över det faktum att hans ungdoms favoritförfattare aldrig fick Nobelpriset. Det år när Graham Greene verkligen var nominerad gick det ju i stället ”till två svenskar av djup och stadigvarande obemärkthet, nämligen Eyvind Johnson och Harry E Martinson”. Men lika bra det, funderar Amis vidare. Han har själv läst om Greenes romaner på sistone och funnit dem tondöva i stilen. Ett Nobelpris till honom hade varit ”en lika stor historisk pinsamhet som priset till Eyvind Johnson”.

Den ambivalenta responsen är ständigt återkommande när det pratas om Graham Greene. De doktrinärt modernistiska invändningar som gjorde att han aldrig fick det där priset är ju väl kända och gjorde Artur Lundkvist herostratiskt världskänd – Greene var för tillgänglig, för läsbar, för populär för en estetik som såg krånglighet som ett egenvärde. Men det går att ha invändningar av en mer begriplig natur.

Eftersom Greene är en författare som skapar en så karakteristisk atmosfär – det ”Greeneland” det brukar talas om – är det naturligt att ens inställning till den atmosfären varierar. Själv slukade jag alla hans romaner i 23-åldern, bara för att i ett senare utvecklingsstadium uppfatta stämningen i Greeneland som blaserad och världsmannamässig. Ingen av de uppfattningarna skulle jag ha lust att försvara inför rätta i dag.

Tyvärr är det första man måste konstatera att det är just en doktorsavhandling i litteraturvetenskap

I Oscar Janssons doktorsavhandling behandlas just frågan om den skiftande responsen på Greenes böcker och huruvida det säger någonting om någonting. Tyvärr är det första man måste konstatera att det är just en doktorsavhandling i litteraturvetenskap och följaktligen avfattad på den sortens prosa som leder en till misstanke att litteraturvetare dras till sitt ämne för att de passionerat hatar litteratur. Man får hugga sig fram med machete genom meningar som ”textens rörelse mellan olika nationella och mediala sammanhang synliggör begreppsliga begränsningar i historiska narrativ” och ”Det är likväl intressant hur Greene inom dramatikens ram kopplar entertainmentkategorin till det farsartade som ett slags psykologiskt och narrativt modus”.

Litterärt värde betraktas som ett resultat av ”förhandlingar”, ungefär som om det vore en mödosamt framtröskad formulering i ett slutdokument från någon nattmangling. Författares ”status” eller ”position” uppstår som ett resultat av politiska processer, ungefär som tulltariffer eller priset på utsläppsrätter.

Det vore orättvist att klanka på avhandlingsförfattaren Oscar Jansson för det synsättet: han skriver ju som man gör för att få en doktorsavhandling godkänd och han visar i förordet att han kan skriva en helt begriplig svenska. Det finns till och med något längtansfullt i hans röst när han citerar Greenes egen värdering av den sortens litteraturvetenskap han bedriver: ”Kreativ kritik måste komma från individen själv och hur kan man få fram sin personliga reaktion när man seglar genom ett slags Sargassohav av andra människors döda åsikter.” Jansson må sitta fast i Sargassohavet, men det är tydligt att han fortfarande drömmer om sjövägen till Greeneland.

Och från den utkikspunkten kan man ändå få syn på en del. Här noteras just hur den programmatiskt modernistiska syn av Artur Lundkvists typ som blev mer och mer gängse bland kritiker under 1900-talet kastat sin skugga över synen på Greenes verk: ”För med blicken riktad mot den modernistiska romanen som ett konstverk framför andra kan väl en seriös, estetiskt medveten och kritiskt uppburen författare inte också vara brett läst av en samtid och kommersiellt framgångsrik.” Det var en snobbistisk motreaktion, påpekar Jansson vidare, som utlöstes just av romangenrens enorma kommersiella framgångar vid 1900-talets mitt.

En författare som Greene, som dessutom samarbetade nära med den underhållningskapitalistiska filmindustrin, blev extra suspekt. Att hans romaner i allt högre grad fick en väl så antiamerikansk tendens som någon sextiotalsintellektuell kunde kräva (och att han vid ett tillfälle yttrade att han hellre ville dö i Gulag än Kalifornien) hjälpte inte.

En annan av Janssons poänger är att Greenes författarskap kom att definieras av de tre ”katolska” romanerna från åren 1938-1951, ”Brighton Rock”, ”Hjärtpunkten” och ”Slutet på historien”, med sina genomgående grundingredienser, Synd, Fördömelse och den gudomliga nådens outgrundlighet. De blev måttstocken hans senare böcker mättes mot, genom att de slog i Frankrike och – som Jansson på sitt lediga sätt uttrycker det – kom att ”konsekreras i det litterära systemets dåvarande maktcentrum”. Onekligen en fördelaktig förhandlingsposition, om man nu vill resonera på det sättet. Idéromaner är ju populära bland kritiker, i och med att de förser dem med en stor krok att hänga upp sin kritik på.

Däremot säger det synsättet inget om det som fortfarande kan fånga och gripa i Greenes böcker, den ”skärpa och lätthet” Bengt Holmkvist talade om när han recenserade ”Den stillsamme amerikanen” i denna tidning (för att nu själv göra Jansson sällskap i Sargassohavet). Helt utanför både den Greenesynen (och denna avhandling) faller därför hans fina sjuttiotalsromaner, ”Honorärkonsuln” och ”Den mänskliga faktorn”, där den tragiska glöden skruvats ner till förmån för ett milt vemod och en lågmäld medkänsla. En förhållandevis ouppmärksammad region av Greeneland som kanske just därför vore värd ett återbesök.

