”Snödrottningen” är en uppsättning full av girlpower

Familjeopera ”Snödrottningen” efter H C Andersens saga Libretto: Anelia Kadieva Jonsson Regi: Elisabeth Linton Musik: Benjamin Staern Dirigent: Cathrine Winnes Scenografi: Rikke Juellund Kostym: Astrid Lynge Ottosen Ljus: Ulrik Gad Koreografi: Sara Ekman I rollerna: Susanna Stern, Frida Johansson, Wiktor Sundqvist, Ivonne Fuchs, David Risberg, Lennart Forsén med flera Scen: Kungliga Operan Speltid: 1 tim 10 min Familj från 5 år. Visa mer

Det glittrar på Operan. Vit och lysande möter oss foajéns gigantiska julgran under vilken drivor av uttjänta tåskor förmedlar skönhet och smärta. Så många ihoptryckta tår som offer åt konsten. Smärta finns också hos H C Andersen, en riktigt bra saga kräver att det gör åtminstone lite ont.

Som här när Snödrottningen tar kommandot över lille Kajs hjärta. Sagolikt glittrande och farlig stiger hon ner från den snöyrande skyn och placerar sin spegelskärva i hans bröst. Plötsligt förändras allt och hans vänskap med Gerda vänds till hat.

Kaj (Wiktor Sundqvist) följer Snödrottningen (Susanna Stern) och lämnar allt som varit värme och vänskap. Gerda blir förtvivlad men, precis som så många hjältar före henne, beger hon sig ut för att återfinna sin vän. Likt sina hjältekollegor tvingas Gerda genomgå en rad prövningar innan hennes mod och kärlek räddar Kaj. Blommorna kan åter slå ut och drottningen förpassas ut ur historien.

Gerda var redan hos H C Andersen en cool tjej men i Anelia Kadieva Jonssons text, Elisabeth Lintons regi och genom Frida Johanssons sångartemperament och kaxiga girlpower, äger hon. Hela uppsättningen har ett befriande feministperspektiv med kvinnokraft både i konstruktiv och destruktiv bemärkelse. Modiga Gerda, den livsfarliga Snödrottningen och den självständiga rövarflickan (Alice Störholt).

Scenbilderna glittrar och blommar i bjussiga kostymexcesser och glimmande snöhimlar. Vackert, generöst och inbjudande liksom Benjamin Staerns musik. Det farligt kalla desarmeras av den knäppa Kråkan David Risberg och den snälla renen Lennart Rosén.

Men även om megapopulära ”Frost” inspirerats av H C Andersen är ”Snödrottningen” knappast en helt välbekant saga för dagens barn. När Operan bjuder in med åldersrekommendation från fem år knölar det till sig. Precis som så ofta inom operakonsten är det musiken och röstklangerna som lyfter publiken. Librettot gäller det att ta till sig via textremsa. Fast hur många femåringar behärskar läskonsten så väl att de hinner följa med där?

Läs fler scenrecensioner och andra texter av Pia Huss