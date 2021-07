Snoh Aalegra utmanar sitt vaggande sound på nya albumet

R&B Snoh Aalegra ”Temporary highs in the violet skies” (Roc nation) Visa mer

Snoh Aalegra har kommit att bli ett självklart namn på den internationella r&b-scenen. Uppvuxen i Enköping men har de senaste tio åren levt i Los Angeles. Med ingen mindre än Prince som mentor släppte hon sin första singel ”Emotional” 2015, producerad av Wu-Tangs RZA.

Hon har sedan dess arbetat med r&b- och hiphopstjärnor som 6lack, Pharrell Williams och Alicia Keys. På fjolårets Soul train awards skördade hon också frukten när tog hem pris för årets nykomling.

”Temporary highs in the violet skies” är den 33-åriga artistens fjärde album. Den är precis som hennes tidigare skivor sparsam med features. I popfunkiga ”Neon peach” och ”In the moment” gästar albumaktuella Tyler, the Creator och river runt i lugnet.

Influenser från förebilden Michael Jackson hörs tydligare än någonsin, inte minst i nostalgiska ”Just like that”. På ”On my mind” återkommer hon till modern r&b. Här känns det inte osannolikt att Drake gör en remix inom kort.

På flera spår utmanar dock Snoh sitt vaggande sound med syntiga element, som på ”In your eyes”. Det blir då aningen experimentellt, inte helt olikt Solange, även om Snohs analoga röst håller det betydligt mer tidlöst.

Texterna är genomgående sårbara och närvarande. Som helhet är ”Temporary highs in the violet skies” inget enhetligt album. Men det känns mer levande än splittrat.

Bästa spår: ”Just like that”

