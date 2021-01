Snygg bok med fyndiga sovjetiska logotyper

Bok ”Sovjet logo. Utopins förlorade märken” Rokas Sutkaitis Gerundium, 2020 Visa mer

Varumärken och sovjetisk planekonomi. Hur hänger det ihop? Frågan benas ut av Rokas Sutkaitis i bok ”Sovjet logo. Utopins förlorade märken”. Men framför allt presenterar han en mängd logotyper från sovjetiska företag och organisationer: allt från bryggerier och karamellfabriker till utbildningsinstitut och skivbolag. Det är ett outforskat ämne och en blind fläck på den designhistoriska kartan.

Logotyper och varumärken lockar och frestar. De styr konsumtionsval och används inte minst för att konstruera identiteter: personlighet, smak och klass. Många symboler berättar om varumärkets karaktär. Jaguars emblem signalerar att företagets bilar delar samma kvaliteter – snabbhet och elegans – som en löpande jaguar, och Ikeas blågula logotyp vittnar om möbelkedjans svenska profil.

Fenomenet är inte nytt. Olika former av tecken har länge använts för att markera ägande och identitet men det är först under 1800-talets andra hälft som logotyper och varumärken i modern mening utvecklas.

Med industrialism och massproduktion ökar marknadens utbud kraftigt och det blir väsentligt att framhäva skillnader mellan fabrikat, bland annat med hjälp av symboler. Konsumenter behöver veta vem som tillverkat vad men varumärken blir också en överlevnadsstrategi. Det gäller kort sagt att få människor att välja en särskild produkt framför en annan.

Men vad är poängen i en planekonomi när det knappt finns några varor att köpa och inga märken att välja mellan?

I Sovjet rådde konstant varubrist och företagens framgång räknades i produktionsvolym och förmåga att hålla femårsplaner. Kommunism, inte konsumism var idealet. Likväl användes logotyper frekvent för att sätta en sorts etikett på tillverkningen. I ”Sovjet logo” finns flera hundra omsorgsfullt rekonstruerade symboler från 1950-talet fram till det kommunistiska väldets kollaps. Alla är svartvita och kategoriserade i teman som mode, medicin, transport och livsmedel.

Den som letar efter Sovjetnostalgi blir dock besviken. Inga hammare och skärare eller knutna nävar syns till. Tvärtom bygger flera logotyper på västerländska förebilder, skapade i en modernistisk tradition likt sena blommor på Bauhaus träd.

Generellt sett utmärks logotyper av förenkling och stilisering. Tänk bara på emblemet för London Transport: en horisontell linje dragen över en cirkel. Formen är geometrisk men för tankarna till en tågräls. Sovjets logotyper kännetecknas också av schematisering och minimalism men det beror inte bara på estetiska ideal. Att formgivarna undvek färger, förfinade detaljer och linjer för att i stället arbeta med solida geometriska former handlade i hög grad om påvra villkor och outvecklad teknik. De allra flesta trycktes i svartvitt.

I all sin enkelhet är symbolerna fyndiga och vittnar om kreativitet. Många är associativa: en stiliserad mjölkkanna används som symbol för ett mejeri och en schematiserad tupp för ett hönsslakteri. Andra är abstrakta och flera för tankarna till ”optical art” som var en stark trend bland formgivare, konstnärer och modeskapare i västvärlden under 1960-talet. Med hjälp av minutiöst ritade prickar, linjer och rutor spelas ögat ett spratt. Betraktaren luras att se flimmer, rörelser, in- och utbuktningar.

Med sovjetväldets kollaps och den snabba övergången till marknadsekonomi lades tusentals statliga företag ned och logotyperna följde med i graven. Företagsarkiv förskingrades och det fanns föga intresse att värna det sovjetiska arvet. Att Sutkaitis lyckats samla ihop så många är en imponerande bedrift. Snyggt är det också.

Mängden besläktade logotyper i svartvitt ger ett starkt och enhetligt intryck. ”Sovjet logo” hade lätt kunnat bli en tjusig och påkostad coffee table-bok. Men i stället speglar Karin Sunvissons genomtänkta bokformgivning sovjetiska designers produktionsvillkor. Alltihop är tryckt på obestruket billigt papper vilket berättar om de torftiga villkor som symbolerna är skapade i. Kongenialt.

