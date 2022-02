Snyggt men själlöst mordmys i ”Döden på Nilen”

Thriller ”Döden på Nilen” Regi: Kenneth Branagh Manus: Michael Green. I rollerna: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Sophie Okonedo, Annette Bening, Letitia Wright, Rose Leslie, med flera. Längd: 2 tim 6 min (11 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

”Skulle den inte passa bättre i tv-soffan?” Den fönsterpolitiska funderingen väcks när mordgåtan i IMAX-salongen får mig att sakna sommarkvällars småputtriga tv-deckare

I Agatha Christie-baserade kärleksmysterium ”Döden på Nilen” återvänder Kenneth Branagh i rollen som mästerdetektiven Hercule Poirot. Som i föregångaren ”Mordet på Orientexpressen” (2017) tar sig vissa scener mer actionspäckad form än i böckerna, men oftast går det lugnare till på den soluppvärmda floden än vad det gjorde på det snötäckta tågspåret.

Centrum för intrigerna är en smekmånad ombord ett lyxskepp. Gal Gadots vackra arvtagerska har gift sig med Armie Hammers arbetslöse charmknutte, efter att den senare brutit sin förlovning med den förras barndomsväninna (Emma Mackey). Exet är inte sen med att våldgästa festligheterna. Bland övriga passagerare finns hemliga älskare, olyckligt kära, stackare med pengabehov och svikna surpuppor. När liken radas på hög finns alltså gott om misstänkta för den belgiske kändisgästen att förhöra.

I sin regiroll försöker Branagh ge vykortsvyerna och de excentriska rollfigurernas manér en storfilmisk plattform. Bara de analoga grynen skänker en exklusiv air till Haris Zambarloukos 65 mm-foto. I långa och eleganta åkningar ses vackra människor sjunga, dansa och skåla. En tidig peak skådas när den skandalomsusade Armie Hammer får värma upp sina ”Call me by your name”-höfter och porrdansa med båda sina beundrarinnor.

Ironiskt nog bidrar just det bländande hantverket till att punktbelysa skönhetsfläckarna. Branaghs digitalt föryngrade ansikte i prologen, en plötsligt inflygande kråka, en hotfull orm, vita ballonger som väller ut ur skeppssalongen – de plastiga animationsinslagen sticker ut mer än Poirots mastodontmustasch.

Visst är mordmyset i övrigt rätt snyggt och spännande, men det blir tröttsamt när en adaption av välkänt material så desperat hävdar sitt existensberättigande med uppblåsta gester och själlöst spackel. Vissa mysterier lämpar sig bättre för en tyst lässtund.

Se mer. Tre andra Agatha Christie-filmatiseringar: ”… och sen var ingen kvar” (1945), ”Mordet på Orientexpressen” (1974), ”Dödligt alibi” (1984).

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.