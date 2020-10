Sociala medier rasar och skrattar åt familjen Kardashians lyxiga coronasemester

Kim Kardashian West, som bland annat är känd från realityserien ”Keeping up with the Kardashians”, firade nyligen sin 40-årsdag med en storslagen semester. Till sina 190 miljoner följare på Instagram och nästan 70 miljoner följare på Twitter publicerade hon flera bilder från resan och skrev:

”Efter två veckor av hälsokontroller och att ha bett alla att gå i karantän, så överraskade jag min innersta cirkel med en resa till en privat ö där vi kunde låtsas att allt var normalt bara för ett ögonblick. Vi dansade, cyklade, simmade nära valar, paddlade kajak, såg film på stranden och mycket mer.”

https://twitter.com/KimKardashian/status/1321151224889151490

Trots inläggets brasklapp – ”Jag inser att detta är långt utom räckhåll just nu för de allra flesta, tillfällen som dessa påminner mig om hur privilegierat mitt liv är” – svarade internet som det så ofta gör: med en kombination av skarp kritik och regelrätt trollning.

Den brittiska artisten Peter Frampton, känd för bland annat sina samarbeten med David Bowie är en av de kritiska rösterna. Är du så okänslig att du inte inser att detta inte är vad majoriteten av människor vill höra under den värsta covid-ökningen hittills? frågar han: ”Människor besöker matbanker, inte privata öar.”

”Hej fattiga!” skriver en användare och imiterar Kardashian West. ”Jag vet att ni lider just nu och inte vet hur ni ska mätta er familj, men snälla njut av dessa foton på min familjs dyra semester! Jag vet att jag har turen att vara fantastiskt välbärgad så jag nämner det så jag låter sympatisk. (Jag är verkligen inte det.)”

Samma tongångar i ytterligare ett meddelande: ”Om du förstod ditt privilegium skulle du hållit detta privat i stället för att publicera det för alla mindre privilegierade att se.”

En annan person skriver: ”Kul för dig. Jag förlorade fyra månaders lön, är fortfarande arbetslös och har en betydande nedgång i framtida intäkter. Jag hjälper mina döttrar med barnomsorg och virtuell skola för mina barnbarn. Har fortfarande inte fått min skatteåterbäring från 2019. Glad att du hade kul.”

”Grattis. Hoppas du får en ABC-bok i present så du kan lära dig att läsa av rummet”, lyder ett annat meddelande.

En annan användare skriver: ”Kim i korthet” tillsammans med en bild på influerarkollegan Paris Hilton iklädd ett linne med ett tryck över bröstet som lyder: ”Sluta vara fattig”.

Även om vissa försvarar Kim Kardashian West blir hon genomgående kritiserad för att vara tondöv.

Flera personer publicerar bilder på bland annat familjer i munskydd på begravning, huvuden avhuggna av en giljotin, och de magra tonåringarna från ”Flugornas herre” – kombinerat med citat från Kardashian Wests inlägg: ”Vi dansade, cyklade, simmade nära valar, paddlade kajak, såg film på stranden och mycket mer. Jag inser att detta är långt utom räckhåll just nu för de allra flesta, tillfällen som dessa påminner mig om hur privilegierat mitt liv är.”

Även Museum of Modern Art i New York valde att på sitt sätt kommentera Kardashian Wests inlägg, med en bild på Henri Matisses oljemålning ”La Danse” från 1910:

https://twitter.com/MuseumModernArt/status/1321226794352234503

Läs mer:

Så blev Kardashians en av världens mest kända familjer

”Keeping up with the Kardashians” läggs ned