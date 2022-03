Sociala medier reagerar på bråket under Oscarsgalan

Händelsen utspelade sig under en av galans mellanakter, då komikern Chris Rock skämtade om skådespelaren Will Smiths fru, Jada Smith. Skämtet gick ut på att hon på grund av sitt korta hår ser ut som huvudpersonen i filmen ”G.I Jane”. Att Jada Smith har kort hårt beror dock på en autoimmun sjukdom. Will Smith, som först sågs skratta åt skämtet, dök bara några sekunder senare upp på scenen och slog Chris Rock i ansiktet.

Bråket har väckt många reaktioner, inte minst på sociala medier där bland annat Will Smiths son Jaden Smith försvarar sin pappas agerande. I ett inlägg på Twitter skriver han att ”och det är så vi gör det”

Prentice Penny, en amerikansk tv-producent mest känd för HBO-serien ”Insecure” kritiserar Chris Rocks skämt, och skriver: ”gör aldrig narr av en svart mans fru. Punkt.”

Händelsen har även resulterat i en lång rad skämt. Den amerikanske komikern och skådespelaren Michael Ian Black skriver exempelvis att det är en besvikelse att Will Smith som spelade Muhammad Ali i en film ändå inte kunde knocka Chris Rock. Samtidigt betonar flera andra att det faktum att Will Smith faktiskt har tränat boxning inför en filminspelning riskerade att göra hans slag mot programledaren farligt.

Även Mark Hamill, Luke Skywalker i Star Wars-filmerna, kommenterade händelsen. Han skrev att ”ståuppkomiker är skickliga på att hantera häcklare. Fysiskt våld... inte lika bra.”

Andra är tydligt kritiska. Skådespelerskan Mia Farrow skriver: ”Det var bara ett skämt. Skämt är vad Chris Rock gör. Alltid på gränsen. Det här var ett milt skämt för att vara honom. Och jag älskar GI Jane”.

Somliga uttrycker en oro över vad detta kommer att innebära för komiker framöver. Den amerikanska skådespelerskan och ståuppkomikern Kathy Griffin skriver på Twitter att ”det är ett dåligt beteende att gå upp på scen och misshandla en komiker.” Nu kommer vi att behöva oroa oss över vem som vill vara nästa Will Smith på humorklubbar och teatrar.”

Komikern och tv-personligheten Hal Sparks lyfter en liknande tanke i ett inlägg, där han skriver att ”någon i Will Smiths närhet behöver berätta för honom att det inte finns någon chans att det han gjorde i kväll inte resulterar i att en komiker någonstans blir misshandlad eller dödad. Han gav grönt ljus åt mycket våld. Det kommer att behöva städas upp ordenligt nu”.

