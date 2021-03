Sociala nätverket Gab hackat

Gab har, som DN tidigare rapporterat om, utmärkt sig som en av de mest framträdande sajterna inom den så kallade ”alt-tech”–sfären, tjänster som riktar sig till personer och grupper som anser att till exempel Facebook och Twitter förtrycker högeråsikter.

Sajten fick tidigt uppmärksamhet när den grundades 2016 genom sin frispråkiga grundare Andrew Torba och har sedan dess stått pall när andra liknande sajter, som Voat, lagts ned. När USA:s före detta president Donald Trump förbjöds från Twitter flyttade många av hans följare till Gab, inte minst efter att den konkurrerande tjänsten Parler stängdes ned av sitt webbhotell.

Enligt teknikmagasinet Wired, som först rapporterade om hackerattacken, ska den ha utförts av en aktivist som identifierar sig som ”JaXpArO and my little anonymous revival project” som utnyttjat ett säkerhetshål på tjänsten. Detta offentliggjordes under söndagen av den Wikileaksliknande gruppen Distributed denial of secrets, som tillhandahållit den hackade informationen till journalister och forskare, bland annat DN. Datan innehåller inga lösenord i klartext.

”Läckan innehåller i princip allt på Gab, inklusive användardata och privata inlägg, allt du behöver för att göra en nära komplett analys av Gabs användare och innehåll. Det är en guldgruva för personer som tittar närmare på medborgargarden, nynazister, högerextrema, qanon och annat som rör 6 januari [när Trumpsupportrar stormade Kapitoleum i Washington DC i USA, reds anm]”, skriver Emma Best, medgrundare av Distributed denial of secrets, till Wired.

I ett inlägg på Twitter skriver Andrew Torba att man polisanmält intrånget och anklagade ”mentalsjuka trans-demonhackare” för intrånget.

https://twitter.com/getongab/status/1366123617847828483?s=20

Distributed denial of secrets beskriver sig som en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att stödja ”den fria spridningen av data på internet”. Organisationen har tidigare publicerat interna handlingar från den amerikanska polisen och data som rör den militärkupp som ägde rum i Myanmar i februari.