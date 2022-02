Kulturdebatt. Sofi Oksanen: Föreställ dig tystnaden i ett finlandiserat Europa

När Sveriges Television på 1970-talet visade filmen ”En dag i Ivan Denisovitjs liv”, som byggde på Aleksandr Solzjenitsyns roman med samma namn, stängde Finland sändarna på Åland för att medborgarna inte skulle kunna se filmen via Sverige, eftersom den var förbjuden hos oss. Statens filmgranskningsbyrå hade förbjudit filmen om lägren i Sovjetunionen eftersom den ansågs vara antisovjetisk.

Solzjenitsyns dokumentärroman ”Gulagarkipelagen” drabbades av samma öde. President Urho Kekkonen och statsminister Kalevi Sorsa stoppade publiceringen av verket och Nobelpristagarens finländska förläggare Tammi underkastade sig situationen. Översättaren Esa Adrian beslöt sig dock för att kringgå beslutet och förde över sin finska översättning till Sverige, där Wahlström & Widstrand gav ut första delen. Distributionen av boken till Finland var inte enkel och den avlägsnades ur bibliotekens och boklådornas sortiment. Somliga skaffade sig ett exemplar för kommande generationer som exempel på antisovjetisk propaganda.

Några år senare kom min estniska mamma till Finland genom giftermål och jag föddes i ett land som hade bevarat sin självständighet men där finlandiseringen påverkade allt.

Aleksandr Solzjenitsyn tilldelades Nobelpriset i litteratur 1970, men tilläts då inte resa till Sverige för att ta emot det – först 1974 kunde prisutdelningen ske. Foto: Jan Collsiöö/TT

Begreppet, som uppkom i Västtyskland, innebär att man fogar sig i ett starkare grannlands vilja och Finland satt hårdare fast i den sovjetiska järnnävens grepp än något annat västligt land. Förutom utrikespolitiken påverkades i praktiken landets försvarsväsen, ekonomi, media, konst och vetenskap.

För den akademiska forskningen var det inte lönt att fördjupa sig i den katastrofala Sovjetekonomin och ämnen som ansågs antisovjetiska var det bäst att ignorera om man ville avancera i karriären.

När tullstyrelsen upptäckte att den sovjetiska tonfisken innehöll tre gånger mer kvicksilver än tillåtet, beslöt man under remissbehandlingen att den som förordat förbud hade tolkat nivån alltför ”teoretiskt”.

I mina skolböcker ljög man och påstod att Estland hade anslutit sig frivilligt till den glada Sovjetfamiljen

Sjöfartsstyrelsen ändrade sina förordningar när Teboil, som ägdes av Sovjetunionen, började sälja jollar som inte klarade av säkerhetstesterna. Myndigheterna slog fast att jollarna var jämförbara med räddningsvästar.

I mina skolböcker ljög man och påstod att Estland hade anslutit sig frivilligt till den glada Sovjetfamiljen, undervisningen anpassades i enlighet med den sovjetiska historieskrivningens linje. I bakgrunden fanns Vänskaps- och biståndspakten som Sovjetunionen och Finland hade ingått 1948, och undervisningsstyrelsen som granskade våra läroböcker följde den. Trots att USA:s problem gavs utrymme i geografiböckerna, förekom aldrig negativa adjektiv i samband med Sovjetunionen. Där var allting stort och mäktigt, vår östhandel med sina clearing-avtal var ett rent ”östligt under”. I själva verket gick fyra femtedelar av Finlands export hela tiden västerut och den östliga grannen beviljades i praktiken gratis kredit.

Det var emellertid kulturområdet som svarade för de mest förbehållslösa hyllningarna. Eftersom kommunisternas fria verksamhet hade säkerställts i och med fredsvillkoren som följde på fortsättningskriget, var det enkelt att sprida ideologin i konst- och studentkretsar. Taistoismen, den radikala vänsterrörelsen som kritiklöst beundrade Sovjetunionen, intog en förhärskande position. Skådespelare som inte stämde in i den röda kören blev utan roller. Lenins hundraårsdag firades i Finland med ett tusental evenemang.

Ur ett estniskt perspektiv är det svårt att föreställa sig allt detta, för esterna som befann sig under den sovjetiska belägringen hade ingen annan utväg än att leva enligt diktaturens lagar. Finland å sin sida var en självständig västerländsk demokrati, där medborgarna valde sina beslutsfattare genom fria val. Och finlandiseringen var inte ens beroende av några lagparagrafer: den rådande stämningen kvävde all oppositionell verksamhet utan att tillgripa vare sig officiell censur eller bestraffningar. Tron på konsensus var stabil och rentvåendet av Sovjetunionen en vanesak. För esterna var brott mot mänskligheten som Gulag och skjutningarna uppenbara realiteter och därför var stämplandet av dem som högerpropaganda lika bisarrt som det var redan då att påstå för finnarna att Förintelsen var en lögn. Finnarna borde ju ha känt på samma sätt som esterna, eftersom lika många finnar dog i Stalins utrensningar som i vinterkriget.

Finländarna vill gärna uppfatta perioden som om folk nog visste vad som pågick i Sovjetunionen

År 2020 lät Finlands näringslivsdelegation (Eva) göra en undersökning av attityder och värderingar, vars resultat förvånade: de äldre generationerna förhåller sig mer positivt till Ryssland än de yngre. Gränsen går ungefär vid fyrtiofem års ålder. Generationerna dessförinnan växte upp under eran av djup finlandisering. Men de hade samtidigt ett närmare förhållande till krigsåren, dessutom levde fortfarande fler krigsveteraner. Hur kommer det sig då att just de tänkte annorlunda om Ryssland jämfört med de yngre?

Svaret är finlandiseringen, som formade det historiska minnet, den nationella identiteten och språkbruket. Språket är tankens medel och när man möblerar om bland dess beståndsdelar, förändras även sinnet. Finland var ett provlaboratorium för Sovjetunionens psykologiska operationer och en framgångshistoria i den östra grannens ögon, för vår stat som såg ut som en västerländsk demokrati var ett bevis på att Sovjetunionen klarade av att leva i fred med sin rågranne. Det rara skyltfönstret Finland kunde vilseleda utomstående till att tro att det var en acceptabel praxis. Vi fick titta på amerikanska tv-serier, som vi avverkade med exceptionell iver, och vi reste fritt till västländerna.

Vi förvästligades alltså samtidigt som vi finlandiserades, och finländarna vill gärna uppfatta perioden som om folk nog visste vad som pågick i Sovjetunionen. Men det var bara en liten del av befolkningen som reste över östgränsen. De utlänningar som släpptes in i Sovjetunionen fick endast under kontrollerade former se vad som ansågs vara lämpligt för deras ögon. Sålunda kom en del av finländarna att växa upp i tron på Sovjetliturgin. Om inte östimperiet hade rasat samman, skulle den delen vara betydligt större.

När maktskiftet i Ukraina ägde rum i samband med revolutionen 2014, mynnade situationen ut i ett krig fört av Ryssland i landets östra delar. Från utlandet hördes kommentarer som föreslog för Ukraina att tillämpa finlandisering som ett fredligt alternativ.

Bild 1 av 2 Frivilliga i Ukraina övar för att vara beredda om en väpnad motståndskamp behövs i framtiden. Foto: Paul Hansen Bild 2 av 2 Foto: Paul Hansen Bildspel

Under det att de ryska aggressionerna har ökat på senare tid, har jag reagerat på hur man på nytt försöker tillämpa finlandiseringen på Ukraina i smyg, trots att det skulle skada Ukrainas integrering med väst och driva landet tillbaka till det förgångna, som det genom revolutionen ville frigöra sig från. Den mediala flerstämmigheten skulle gå förlorad och Rysslands krig i Ukraina skulle i offentligheten enbart få kallas inbördeskrig, i enlighet med den ryska propagandan. Jag vågar inte ens föreställa mig landets miljösituation.

I Finland upplöste man Vänskaps- och biståndspakten efter Sovjetunionens fall, men det var krångligare att frigöra sig från invanda mönster. Det undermedvetna lär sig snabbt att undvika historiskt olämpliga uttryck och det inlärda språket förändras inte utan ett medvetet beslut om förändring. I och med att de åter blev självständiga, började man i de baltiska länderna använda ett språk som direkt motsvarade medborgarnas verkliga erfarenheter, och den sovjetiska belägringen fick äntligen kallas vid sitt rätta namn.

Den språkliga uppdateringen har gått långsammare i Finland. När Ryssland redan hade annekterat halvön Krim klandrades vår försvarsminister Carl Haglund offentligt för att han tillsammans med sina nordiska kolleger hade författat en skrivelse, där Ryssland beskrevs som ett militärt hot. Ledarna för de största partierna SDP Socialdemokraterna och Centerpartiet, meddelade att så här får man inte göra. Skrivelsen var inte förnuftig, sades.

Vi vet inte om Finland skulle vara Nato-medlem, ifall Ryssland lät bli att regelbundet morra åt oss om hur otrevligt vårt medlemskap skulle vara för dem. Finland har betingats att reagera på ett visst sätt när Ryssland ryter och kritiken av den östra grannens förehavanden är av ungt datum. Det är trots allt farligt. År 2011 upptäckte en forskare vid Finlands miljöcentral, Seppo Knuuttila, det största enskilda fosforutsläppet i Östersjön och källan visade sig vara fabriken Fosforits avfallsberg. Fabriken tillhörde Rysslands största gödselfabrik EuroChem och där gjordes inget väsen av iakttagelsen. Däremot ifrågasatte Finlands miljöstyrelse forskarens kompetens och man påstod att han förstörde miljösamarbetet mellan Ryssland och Finland.

Naturen drog här det kortare strået. Att polera en solkad moral kräver ännu längre tid än att förnya ett språk.

Vi vet fortfarande inte alltid vilka beslut ifråga om Ryssland som grundade sig på direkta hot och tvång, på självcensur och självbedrägeri. Detta var det bedrägligaste av alla finlandiseringens konsekvenser – de störde landets moraliska kompass.

Sofi Oksanen i Helsingfors. Foto: Niklas Meltio

Finländska medier har däremot utmärkt sig vad gäller kriget i Ukraina, och justerat språkbruket till att motsvara verkligheten också ifråga om Ryssland. Vi har Europeiska unionen att tacka för vår högklassiga pressfrihet, eftersom medlemskapet och EU-stadgans artikel om mänskliga rättigheter var en förutsättning för förnyandet av kommunikationslagarna och den stärkta yttrandefriheten. De möjliggjorde utvecklingen av organisationer och institutioner för yttrandefrihet och befäste deras position. De yngre finländarna har vuxit upp i en sfär av fria medier och gått i skolor där läroböckernas innehåll förnyades på 1990-talet för att svara mot verkligheten. Följaktligen har de ett annat förhållande till Ryssland än den äldre generationen.

Ur sovjetisk synvinkel var finlandiseringen en framgångssaga och därför är det klart att Ryssland vill upprepa vad man lärt sig. Från ryskt håll vore det idealiskt med finlandisering av hela Europa, inte bara Ukraina. Strävan konkretiseras genom Rysslands flertaliga påverkansoperationer utanför det egna landets gränser. Metoderna är bekanta från finlandiseringen: manipulation av sinnelag och språk, morot och piska om vartannat, strävan efter bilaterala förhållanden och antydda hot om våld.

I Europa förhåller man sig inte alltid tillräckligt bestämt gentemot de ryska påverkansmetoderna, och därför är det skäl att fundera över hur ett finlandiserat Europa eller Norden skulle se ut. När man lägger finlandiseringsschablonen över dessa områden får man ett scenario där EU:s grundvärderingar har blivit ett skämt och beslutsfattarnas fickor släpar i backen på vägen till Moskva. Vi skulle fortfarande köra västerländska bilar och resa vart vi vill, och det skulle inte vara något fel på vår levnadsstandard. Men vi skulle inte längre ha yttrandefrihet och medierna skulle publicera ryska pressmeddelanden som de är.

Efter några generationer skulle våra efterkommande skratta åt tanken på Rysslands brott mot mänskligheten och eventuella kritiker skulle stämplas som paranoida bråkmakare. Oppositionsledaren Aleksej Navalnyj skulle ihågkommas som en terrorist av samma kaliber som Usama bin Ladin.

Och Ukraina? Landet skulle ju vara en självklar del av Ryssland liksom det övriga Östeuropa, balterna skulle antagligen vara skyldiga till något nytt krig, hur de rasistfascisterna än försökte skylla ifrån sig på Ryssland. Alla skulle i smyg kalla Östersjön för skithav, men aldrig offentligt. Vad skulle då finnas kvar av Europa förutom skalen? För vi är lika med våra värderingar.

Sofi Oksanen är författare. Hennes senaste roman ”Hundparken” utspelar sig i Ukraina och Finland.

Översättning från finskan: Janina Orlov

Sofi Oksanen Född 1977. Uppvuxen i Jyväskylä och Tallinn. Familjen bodde i Tallinn i Estland (i dåvarande Sovjet) under en kort period när Sofi Oksanen var i treårsåldern. Studerade dramaturgi på Teaterhögskolan i Helsingfors, men började så småningom skriva romaner. Debuten hette ”Stalins kossor” (2003), därefter kom ”Baby Jane” (2005) och ”Utrensning” (2008). ”Utrensning” hade först premiär som pjäs i Finland, innan den blev en roman. Den har senare filmatiserats. Övriga böcker är ”När duvorna försvann” (2012) och ”Norma” (2015). Sofi Oksanen har bland annat belönats med Nordiska rådets litteraturpris, Finlandiapriset och Prix Femina i Frankrike. Hennes senaste roman är ”Hundparken” (2021), översatt till svenska av Janina Orlov, som också översatt hennes tidigare böcker (Albert Bonniers förlag). Visa mer

