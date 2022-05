Sofi Oksanen: Putin vill göra det ryska imperiet till ett globalt projekt

I mars lät Rysslands ambassad i Finland publicera en uppmaning på Twitter som riktade sig till ryska medborgare och alla med ryska som modersmål. Dessa personer ombads meddela om de hade utsatts för diskriminering och hatpropaganda. Ryska beskickningar har presenterat liknande uppmaningar också på andra håll. Åtgärden är en del av den ryska landsmanspolitiken som syftar till att engagera ryssar utanför Ryssland i det ”historiska hemlandet” och ”försvara” deras rättigheter.

Förfaringssättet har utvecklats målmedvetet sedan 2007, men rötterna går tillbaka till den vänskapsverksamhet som Sovjetunionen utövade i väst. Föreningarna som opererade under ett paraply av kamratskap var likadana verktyg för expansionspolitiken som de kommunistiska partierna i väst och säkerhetstjänsternas grepp om dessa var hård. Inte så konstigt att siloviksstyret i Moskva ville lansera motsvarande verksamhet på nytt, för under sovjetperioden rönte den stor framgång. Som hävstång grundades stiftelsen Russkij Mir, som lyder under federationens utrikesministerium och uppgiften är att stärka ”den ryska världen som ett globalt projekt”.

Eftersom vi hade släkt i Estland och min mamma var est och levde i Finland, tillhörde vi under en period en krets som utsattes för motsvarande påtryckningar och vi kunde inte undgå de psykologiska påfrestningarna trots att vi inte deltog i några officiella vänskapsaktiviteter. I Finland var den sovjetiska kamratverksamheten hyllad och välfinansierad. Men någon offentlig verksamhet i anslutning till det självständiga Estland var inte möjlig. Republiken Estlands och Finlands gemensamma sammanslutningar hade upphört att existera, när fredsvillkoren mellan Sovjetunionen och Finland trädde i kraft efter fortsättningskriget. Genom vänskapsförbunden signalerade Sovjetunionen vilka slags åsikter och beteenden staten förväntade sig av oss utanför landets gränser. För våra i Estland bosatta släktingars skull och för att få tillstånd att resa var vi tvungna att hålla oss i skinnet.

Jag vet inte om jag skulle skriva denna essä nu, ifall mig egen situation skulle vara densamma som då.

Vad skulle jag svara om man ringde upp mig och berättade om vad som faktiskt pågår i Ukraina? Skulle jag dra slutsatsen att det bästa för mig vore att upprepa fraserna från Putins krigspropaganda? Eftersom telefonen historiskt sett inte har varit ett medel med vars hjälp man i förtroende utbyter tankar om den östra grannen, är det tänkbart. Eller skulle jag möjligtvis tro att jag hade problem helt enkelt för att jag är till hälften est? Ur Kremls synvinkel är det tillräckligt för att göra mig till en människa, som enligt Putin är förbunden med ett område som historiskt sett tillhör Ryssland, och min relation till republiken Estland skulle betraktas som förräderi. Det östra imperiet har en lång tradition vad gäller praktisk nytta av emigranter, vars närmaste krets av efterkommande hålls som pantfångar inom väldets gränser.

Senaste gången jag besökte Moskva var 2010, och när jag fyllde i visumansökan insåg jag att resan skulle bli min sista. Man skulle fylla i föräldrarnas födelseorter och länder, jag funderade länge om jag på raden som handlade om min mamma skulle skriva Sovjetunionen, Sovjet-Estland eller Estland, och medan jag grunnade på det var jag tacksam över att jag inte längre hade släktingar på andra sidan östgränsen. Putins Ryssland hade redan då definierat Estland som ett fiendeland.

När Putin höll talet där han utmålade västsinnade ryssar som smutsiga förrädare, påstod han att ”självutrensningen” skulle göra Ryssland mer solidariskt och kapabelt att möta alla utmaningar. Retoriken som hänvisar till utrensning är en effektiv påminnelse om Stalins förföljelser och de sibiriska lägren. I Ryssland används dödsstraff fortfarande, trots att federationen avstod från att förverkliga det efter att ha anslutit sig till Europarådet 1996. I mars i år lämnade man rådet och redan ifjol inledde grundlagsutskottet en diskussion om att återinföra dödsstraffet i bestraffningsurvalet.

Utöver förtryckaråtgärderna återfinns en klangbotten för Putins ”självutrensning” i en av Sovjetunionens mest kända ungdomsromaner, Vitalij Gubarevs bok om Pavlik Morozov (1947). Lille Pavlik var en föredömlig patriot: genom att ange sin far för myndigheterna förpassade han honom till fångenskap. Att förneka sin egen familj var ett hjältedåd eftersom plikten gentemot fosterlandet var viktigast. Sett mot en dylik etisk palett är det kanske inte så konstigt att människor med ukrainsk bakgrund som bor i Ryssland kan förneka sina egna släktingars lidande i Ukraina. För att göra det behövs nödvändigtvis inte ens Putins krigspropaganda, som visserligen berättar för tyrannens undersåtar vad som är önskvärt och inte att säga högt. De senaste lagmotionerna i Ryssland kriminaliserar inte bara spridande av ”falsk” information inom landet, de är utformade till att även omfatta utlandet.

Sovjetregimen var skicklig på att så split mellan emigrantsamfunden och vem som helst kunde bli en angivare. Vi löste frågan genom att avhålla oss från att kommunicera med personer från Sovjetunionen som var bosatta i Finland. Naturligtvis fungerade det inte alltid. Emellanåt var det lätt att upptäcka mullvadarna som arbetade för KGB. Resetillstånd och visum som beviljades ovanligt snabbt avslöjade snokarna. Tyvärr saknade finländarna förmåga att tyda dylika tecken. Många infödda medborgare lärde sig estniska via tidningen Kodumaa, den enda estniska dagstidning som distribuerades utanför Sovjetunionen. I tidningens annonsspalter efterlyste sovjetmedborgare släktingar som flytt till väst undan den sovjetiska belägringen. I själva verket var annonserna skrivna av säkerhetstjänsten. Finländarna trodde de var äkta.

Den ryska ambassadens uppmaning gällande diskriminering och trakasserier skapar misstro gentemot ryskspråkiga i väst – vi vet ju inte vem, bland alla som kan det kyrilliska alfabetet, som hellre rapporterar till Putin än till sitt eget lands president. Det står utom all tvivel att man genom rekryteringsförfarandet också kan finna dem, som följer uppmaningen av opportunistiska skäl. En ryss som, oavsett om det är sanning eller fiktion, trakasserats i väst, kan i Ryssland bli en stor stjärna med tv-program och omslagsbilder. Det är lockande ifall framtidsutsikterna i landet där man bor är mindre flashiga.

Trots att de professionella landsmännen gärna följer Moskvas agenda, känner sig en betydande del av dem ansatta, vilket är meningen: Den ryska näven kommer man inte undan, inte ens genom att fly utomlands. Om infödda medborgare inte förstår sig på de olika sätten att påverka som pulserar fram ur den putinistiska vaggan, känns läget ännu krångligare. Det ökar upplevelsen av ensamhet och isolation och försvårar integrationen i det land där man är bosatt.

Sovjetunionens sabotage lyckades ändå inte förstöra Sovjet-Estlands estniska samfund utomlands. Toomas Hendrik Ilves, Estlands president under åren 2006-2016, föddes i en estnisk flyktingfamilj i Sverige, gick i skola i väst och återvände till sitt på nytt självständiga hemland på 90-talet. Utlandsesterna var då en väsentlig kraftresurs.

Erosionen inom den ryska oppositionen och utlandsryssarnas misstrogenhet sinsemellan välkomnas av Putin, liksom misstänksamheten som möjligen riktas mot ryskspråkiga. På så sätt strävar tyrannen efter att förhindra uppkomsten av en organiserad, enhetlig kraft utanför landets gränser. Genom att svartmåla västerländskt sinnade ryssar förklarar putinistregimen dem som förrädare, deras tankar är ickeryska och därigenom är de olämpliga för landet.

Landsmanspolitikens uppgift är att naturalisera tanken på att Putins Ryssland innehar bestämmanderätt i alla ryskspråkiga frågor, trots att miljontals människor med ryska som modersmål lever utanför federationen och inte har någonting med det vissnande imperiet att göra. På samma gång stärker normaliseringen av myten den kolonialistiska idén om de tidigare underlydande ländernas ryska tillhörighet. Därför måste landsmanspolitiken uttryckligen fördömas och kopplingarna till underordnade samfund och föreningar brytas. De putinistiska organisationerna har fått verka på tok för länge i väst. Kraven på att de ryskspråkiga ska hänga i Moder Rysslands kjolfållar är lika oberättigade som om Storbritannien skulle hävda att irländarna är engelsmän.

Attacken har enat Ukrainas rysk- och ukrainskspråkiga befolkning på ett aldrig tidigare skådat vis och det finns ingen återvändo till det förflutna. Ukraina är en nation, där den ukrainska tillhörigheten inte bestäms av etnisk bakgrund, modersmål eller religion, och det borde inte vara oklart för någon längre.

Övers. från finska: Janina Orlov.

