Sofia Kappel: ”Viktigt för mig att visa yngre kvinnor att det är okej att vara sexuell”

Först ser Sofia Kappel bara glad ut. Stolt, förstås. Hon strålar där hon står och tittar ut över den applåderande publiken. Bakom henne på vita duken har eftertexterna till ”Pleasure” har precis slutat rulla och galapremiären på Rigoletto i Stockholm ska strax övergå i premiärfest. Men festen kan inte börja förrän publiken slutat applådera, och det gör de inte. Minuterna går men ljudet av händer mot händer visar inga tecken på att avta. När hela salongen ställer sig upp gömmer Sofia Kappel ansiktet i händerna och brister ut i gråt.

Foajén utanför är tapetserad med affischer där hon sitter antingen på en luftmadrass i en pool i en djupt ringad baddräkt, eller på knä med en banan i munnen. Bioaktuella ”Pleasure” är berättelsen om Linnéa, som tatuerat in sitt alias Bella Cherry på handen och åkt till Los Angeles för att bli världens största porrstjärna. Det är Sofia Kappels första filmroll, och hon fick den av en slump.

Egentligen är hon hr-ansvarig på ett bolag som sysslar med låneförmedling. Hon var på väg hem från en efterfest när festfixaren Joel Ighe nämnde att hans kompis höll på med en film, att hon borde gå på castingen. Hon hade aldrig – ”aldrig, aldrig, aldrig” – närt några skådespelardrömmar. I själva verket fick hon panik av bara tanken. Men så var det det här med hennes dysmorfofobi.

Sofia Kappel är född 1998 och uppvuxen i Stockholm. Foto: Anette Nantell

Sofia Kappel och jag ses på en restaurang i närheten av låneförmedlingskontoret. Hon står utanför och väntar, i Von Dutch-keps och stor täckjacka, och jag hinner se hur hon höjer kameran för en blixtsnabb selfie innan hon vänder sig om för att hälsa.

Det har gått en vecka sedan galapremiären och när vi har satt oss frågar jag vad hon tänkte under det där applådtacket som aldrig ville ta slut.

– Om jag ska vara helt ärlig fick jag en blackout. Jag minns bara att jag vände mig till en av filmens producenter och väste: ”Jag behöver spy.” Jag blir fortfarande känslosam när jag tänker på det nu. Jag har gjort den här filmen som en del av min terapi, och det har förändrat mitt liv på väldigt många olika sätt, säger Sofia Kappel.

Hon berättar att hon sedan tonåren lidit av BDD – kroppsdysmorfofobi, eller upplevd fulhet som det också kallas. Hon kunde inte visa sig utomhus utan smink och klädde sig bara i bylsiga kläder, men var ändå övertygad om att alla hon träffade äcklades av hennes utseende. Att hon såg grotesk ut. Till slut sökte hon hjälp. Hos en kbt-terapeut fick hon skriva en lista över situationer hon upplevde som ångestfyllda, för att sedan utsätta sig för dem. Överst på listan stod det: ”Gå till jobbet osminkad.”

– Från det är steget ganska långt till att vara naken på film, konstaterar hon torrt.

”Jag har typ aldrig sett en plattbröstad kvinna på film. Det ville jag också visa för framför allt yngre kvinnor, att alla ser olika ut.” Foto: Anette Nantell

Ändå är det just det hon är i ”Pleasure”, som är både hennes och regissören Ninja Thybergs långfilmsdebut. Den valdes ut som officiellt tävlingsbidrag till filmfestivalen i Cannes 2020, men när själva festivalen ställdes in på grund av pandemin fick filmen i stället världspremiär på Sundance. I Sverige premiärvisades den på Göteborgs filmfestival i vintras, innan biopremiären ägde rum i början av oktober. DN:s kritiker Helena Lindblad kallade Sofia Kappel ”en naturbegåvning som med väldigt små medel lyckas uttrycka en stor variation av känslor” i sin recension, medan SvD:s Anna Hellsten var mer kortfattad i sitt beröm av huvudrollsinnehavaren: ”knäckande bra”.

Jag undrar vad som fick Sofia Kappel att ta rollen, som hon förstås erbjöds efter att till slut ha vågat sig till provspelningen, när så mycket inom henne talade för att hon skulle låta bli.

– I terapin insåg jag att om jag inte utsätter mig för jobbiga saker, saker som hela min kropp säger åt mig att inte göra, kommer jag aldrig att börja må bättre. Men det handlar också om mina egna erfarenheter från högstadiet och gymnasiet, när jag på gott och ont träffade många killar. Jag blev kallad hora och slampa. Någon spred ut ett rykte om att jag hade klamydia. Det var viktigt för mig att få chansen att visa andra kvinnor, yngre kvinnor, att det är helt okej att vara sexuell, säger hon.

Hon gestikulerar ner mot sin kropp.

– Jag har såklart en väldigt normativ kropp, men jag är helt plattbröstad, och det har jag mått väldigt dåligt över under väldigt lång tid. Jag har typ aldrig sett en plattbröstad kvinna på film. Det ville jag också visa för framför allt yngre kvinnor, att alla ser olika ut.

”Pleasure” berättar inte mycket om Bella Cherrys bevekelsegrunder för att ge sig in i porrbranschen, men Sofia Kappel berättar att filmen i en tidig version innehöll scener som inspirerats av hennes egen historia.

– Mitt liv, och mitt sexliv, har varit väldigt präglat av porren. Det kan vara småsaker som att höra killar i typ sjuan, som garanterat var oskulder, säga: ”Uäh, tjejer luktar fisk!” Sån skit vill jag vara med om att förändra.

Utbytet mellan verklighet och fiktion har gått åt båda hållen. Regissören Ninja Thyberg må ha stulit från Sofia Kappels egen livshistoria för att mejsla fram sin huvudperson, men i gengäld har Sofia Kappel införlivat delar av Bellas personlighet i sin egen.

– Under inspelningen blev jag Bella, så till den grad att det var svårt att släppa taget om henne efteråt. Det var så skönt att slippa vara mig själv. Bella hade inte BDD, hon var inte osäker på sig själv på de sätt som jag var, och det gav mig lite andrum. Vissa delar av henne har jag behållit. Jag är lite mer power i dag än vad jag var innan, och det har jag fått från Bella, säger hon.

”Porren kommer alltid spegla hur vårt samhälle ser ut. Är samhället rasistiskt? Då kommer porren också att vara det”, säger Sofia Kappel. Foto: Anette Nantell

Ninja Thyberg har studerat porrbranschen under lång tid. Redan 2013 kom kortfilmen ”Pleasure”‚ förlagan till långfilmen, som prisades i Cannes. Under årens lopp, har hon vittnat om i intervjuer, har hon gått från hård kritiker av branschen till något mer försonande, öppet. Så gott som samtliga skådespelare i filmen, frånsett Sofia Kappel, är också verksamma som porrskådisar. Jag frågar hur hennes bild av porrvärlden har förändrats under arbetets gång.

– Före inspelningen var jag bara konsument. Samtidigt hade jag en syn på porr som många nog delar, att kvinnor som gör porr alltid är skadade, traumatiserade eller inte har något annat val. Jag fick en rätt rejäl käftsmäll när jag kom till USA och förstod att de var helt vanliga människor. Jag har träffat skådisar som har examen i psykologi, och som ändå bestämt sig för att de hellre vill göra porr!

Hon säger att studieresorna till USA också innebar ett feministiskt uppvaknande.

– Jag har alltid kallat mig feminist, men samtidigt var jag superkritisk till kvinnor som gjorde porr. När jag kom dit förstod jag att jag tidigare hade vänt dem ryggen. Jag kände mig som en sån hycklare. Det finns förstås kvinnor som traumatiserats av sina upplevelser i porrbranschen, men det är inte så svart eller vitt som man gärna vill tro, menar hon.

Dessutom, säger Sofia Kappel, är det en fråga om utbud och efterfrågan.

– Porren kommer alltid spegla hur vårt samhälle ser ut. Är samhället rasistiskt? Då kommer porren också att vara det. Jag som konsument kan inte enbart kritisera producenterna, eftersom de bara producerar det som publiken efterfrågar. De tycker att vi är störda som vill se så sjuka saker, säger hon.

Sofia Kappel har varit väldigt involverad i castingprocessen till filmen. ”För att hitta folk som jag verkligen kände mig trygg med.” Foto: Anette Nantell

Hon lyfter fram hur viktigt det var att hennes rollfigur inte skulle komma att tolkas som ett offer. Att publiken inte skulle känna att hon behövde räddas. Men under delar av filmen är det svårt att låta bli.

I en djupt obehaglig, utdragen scen har Bella Cherry, efter en mycket positiv upplevelse på en bdsm-inspelning, önskat sig fler våldsamma uppdrag av sin agent. Men på inspelningsplatsen finns inga fysioterapeuter med tips på stretchövningar, inga assistenter som kommer rusande med dryck ur sugrör mellan tagningarna. Det är bara hon och tre män. Och en scen som till varje pris ska bli klar.

Sofia Kappel berättar att de övade scenen i flera månader innan de började spela in.

– Jag hade varit väldigt involverad i castingprocessen och fått provspela mot flera hundra människor för att hitta folk som jag verkligen kände mig trygg med. Bill Bailey, som jag spelar emot, lärde mig massa trick för hur de gör för att det ska se extremt våldsamt ut utan att det gör ont i verkligheten. Vid ett tillfälle i den scenen blir jag helt blå i ansiktet, men det är inte för att han verkligen stryper mig utan för att jag spänner hela kroppen, säger hon och demonstrerar.

”Jag har alltid kallat mig feminist, men samtidigt var jag superkritisk till kvinnor som gjorde porr.” Foto: Anette Nantell

På plats under inspelningen fanns också Revika Anne Reustle, som spelar kollegan Joy i filmen och som i verkligheten kommit att bli en av Sofia Kappels närmaste vänner. Dessutom flögs en annan vän in från Sverige. Deras uppdrag var att hålla koll.

– Om jag tog ögonkontakt med dem visste de att det var dags att bryta. I de allra flesta scener fick faktiskt vem som helst säga bryt, om man trodde att jag var i fara eller att något var på väg att gå för långt. Gränserna var alltid etablerade på förhand. Jag bad också skådespelarna i den våldsamma scenen att påminna mig mellan tagningarna om att de inte hatade mig, att de inte var äckliga människor i verkligheten. Det skulle vara tydligt när vi spelade in och när vi inte gjorde det, säger hon.

När jag talar med människor om ”Pleasure” uttrycker de ofta en oro över att Sofia Kappel ska känna sig utnyttjad i efterhand, eller att det ska bli svårt för henne att få nya filmroller i framtiden. Att hennes bokstavliga och bildliga nakenhet i ”Pleasure” liksom ska ställa sig i vägen. Hon berättar själv att den vanligaste frågan hon får av journalister är: ”Hur mår du?”

– Hade jag sett filmen utan att ha varit med i den själv hade jag kanske också undrat, funderar hon.

Under nästa år medverkar Sofia Kappel i flera kommande film- och tv-projekt, ännu inte offentliggjorda. Foto: Anette Nantell

Men att hon med tiden skulle börja ångra sig förnekar hon bestämt.

– Jag kan säga direkt att jag ångrar ingenting. Det har jag aldrig gjort. Men jag har också hela tiden varit tydlig med var mina gränser går, och fått mina gränser respekterade. Den första bildrutan i filmen är en närbild på en fiffi. Det är inte min. Det vägrade jag ställa upp på, säger hon och skrattar.

– Min pappa är präst! Det går inte för sig.

Hon berättar att Ninja Thyberg och hon också arbetat med att fiktionalisera så mycket som möjligt av det som potentiellt hade blivit för utlämnande.

– Jag tyckte till exempel att det var väldigt obekvämt att improvisera stön på film, jag ville inte att hela världen skulle veta hur jag låter när jag är intim. Så Ninja spelade upp ljud från porrklipp som jag sedan fick härma. Allt är så himla fabricerat! Fine om folk tror att det är jag, men så länge jag och mina nära och kära vet att jag spelar är det lugnt.

Kanske gjorde Sofia Kappels känslomässiga koppling till sin rollfigur att frågan blev extra laddad. Hon säger att de scener som var jobbigast att spela in var de där hon behövde vara elak.

– Scenerna där jag bråkar med och sviker Joy var jättejobbiga, eftersom jag älskar henne och inte vill vara taskig mot henne. I en annan scen har jag på mig en strap-on, och det var också svinjobbigt. Jag tyckte inte alls om att se mig själv med en stor snopp, och att se mig själv som förövare. Jag var verkligen Bella under inspelningen, och det var svårt att förlika mig med att det var ”jag” som gjorde allt det där.

Foto: Anette Nantell

Sofia Kappels pappa, prästen, såg filmen för första gången på galapremiären på Rigoletto. Jag frågar vad han sa efteråt.

– Det första han sa var: ”Jag blundade ganska mycket.” Men sen sa han att han var så imponerad. Hans kollega sms:ade mig dagen därpå och berättade att han hade gått omkring och skrutit om mig hela dagen, säger hon och ler nöjt.

Några dagar efter intervjun hittar jag Krister Kappels blogg, Kyrkoherdens tankar, där han varje vecka delar med sig av sin vardag och av sin lösning på veckans ”Melodikrysset” i P4. Jag frågar honom om jag får citera hans senaste blogginlägg i tidningen, och det får jag: ”På min fritid har jag varit på premiären för den film där min äldsta dotter spelar huvudrollen. Det var oerhört spännande och jag är omåttligt stolt över henne. Jag är dock inte förvånad över hennes skådespelarförmåga eftersom [hon] redan som barn gick in i olika roller. Hon spelade inte utan hon var den roll hon bestämt sig för.”

