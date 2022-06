Sofia Nyblom: Återfödelse och förvandling präglar den klassiska musiksommaren

Att temat för den klassiska musiksommaren 2022 verkar vara återfödelse och förvandling förvånar knappast, efter en vinter svärtad av kriget i Ukraina och den utdragna pandemin. Men vad kan väl bättre än att, med mytens hjälp, förvandla livscykeln med sina skenbart banala inslag till allmängiltiga berättelser - och till konst? Det hade Gustaf den III:e klart för sig redan på sin tid, så det är helt logiskt att han figurerar på flera av sommarens scener.

Så återbördar Confidencen Opera & Music Festival den 28 juli Joseph Martin Kraus ”Proserpin” till scenen där operan, den första som Gustaf den III:e beställde, föddes 1781. Madeleine Allsop spelar Jupiters dotter Proserpin, som kidnappas av underjordens härskare Pluto (Anton Eriksson) och döms till att pendla mellan mörker och ljus. Den tusenåriga myten berättas genom svenske Joseph Martin Kraus musik, under Olof Bomans ledning och i Sara Ekmans regi.

Carl Jonas Love Almqvists ”Drottningens juvelsmycke” utspelar sig strax efter mordet på Gustaf III:e 1792, och komprometterar den androgyna Tintomara i en rad mystiska händelser som utspelar sig vid hovet. Konstigt nog är det länge sedan Lars Johan Werles metateatrala ”Tintomara” från 1973 spelades, detta trots att Almqvists vackra text har ny resonans i varje epok. Den 9 juli är det äntligen dags för dansaren Azouras Lazouli Tintomara La Tournerose, kvartetten av älskande, och den auktoritäre Baron Reuterholm att återfödas på Läckö slott under dirigenten Simon Phipps och regissören Mattias Ermedahl.

Sopranen Elsa Ridderstedt medverkar i Kamraternas uppsättning av Philip Glass opera "Les enfants terribles". "Tintomara" spelas på Läckö slott i sommar.

Ett drag av grekisk tragedi omger två andra operapremiärer av amerikanskt snitt; frigruppen Kamraternas uppsättning av Philip Glass ”Les enfants terribles”, om två syskon som ingår en dödlig pakt, och ”Breaking the waves”, Missy Mazzolis och Royce Vavreks operaadaption av Lars von Triers omdebatterade film om kvinnan som offrar sig själv för mannen hon älskar. Missy Mazzoli står på tröskeln till ett internationellt genombrott, och kammaroperan ”Breaking the waves” blev hennes stora erkännande som musikdramatiker när den uruppfördes på Opera Philadelphia 2016. ”Breaking the waves” får svensk premiär i Vadstena den 22 juli, och ”Les enfants terribles” syns på Teater Tribunalen med början den 23 juni.

Den bräckliga relationen mellan människa och natur, och krigets påverkan på existentiell nivå, märks i flera nytillskott till festivalfloran. ”InterNationalromantik” är temat vid nya Kontinent Dalsland i juli, där kriget i Ukraina uppmärksammas med inbjudna exilmusiker och nyskriven musik av Hanna Havrylets och Anna Korsun. Ett internationellt fotografnamn, ukrainske Alexander Chekmenev, ställer ut den färska bildsviten ”Citizens of Kiev”.

Jazzpianisten Joel Lyssarides ansluter till det ambitiösa konsertprogrammet på konsthallen Artipelag utanför Stockholm. Foto: Björn Arkö

Den ambitiösa konsertserien på konsthallen Artipelag lanserades 2021 under ledning av gitarristen Jacob Kellermann. Hela sommaren hörs musik i skogsgläntor och på klippavsatser, med bland andra Stina Ekblad och Mime Brinkmann. Det blir brasilianskt på konsthallens tak, Krister Henriksson läser Tranströmer med Joel Lyssarides, och Mats Bergströms trio spelar Georg Riedel.

Järna Festival Academy utvecklar satsningen på en hållbar festival med ett maratonlopp för Ludwig van Beethoven och vandringskonserter i det fria. Missa inte Rued Langgaards ”Insektarium” i pianisten Peter Friis Johanssons tolkning och Björn Kjellmans högläsning av Andri Snaer Magnasons ”Om tiden och vattnet” synkad med Tjajkovskijs emotionellt laddade Pianotrio.

Sist, men inte minst, tioårsjubilerar Höör Barock den 17-19 juni med en festival under rubriken ”Tillbaka till naturen”, där Grammis-belönade Höör Barock Ensemble och likaså prisade, polska ensemblen Arte dei Suonatori knyter an till förgängelsen som hör barocken till - och spelar ”klimatbarock” under den sista festivalkonserten.

Fler klassiska tips 1. Metamorfos på Opera Halland, 17 juni Smärtsam förvandling är temat för Richard Strauss ”Metamorfoser”, som skrevs efter andra världskrigets blodiga slut. Uppfinningsrika Opera Halland bjuder in danska performance gruppen Sew Flunk Flury Wit. Den 17 juni spelas ett drama upp med dockor av silikon i mänsklig storlek - till Richard Strauss musik, framförd på ondes martenot. 2. Soloduett med Alfvén i Båstad, 27 juni Konstnären Otto Hesselbom var även lärare till Hugo Alfvén - som blev en fin akvarellist, vid sidan om komponerandet. Båstad Kammarmusik firar Alfvén, bildkonsten, kärleken och samspelet mellan folkton och konstmusik vid årets jubileumsfestival. Spännande att höra saxofonisten och tenoren Håkon Kornstad duettera med sig själv i Alfvéns sånger. 3. Exilröster kring Anselm Kiefer på Artipelag, 30 juni Konstnärlige ledaren Jacob Kellermann gifter samman musik och existentiella frågor i flera konserter tillägnade konstnären Anselm Kiefer. Den 30 juni ger Hannes Meidal, Lena Endre och Lendvai Trio röst åt brevväxlingen mellan Paul Celan och Nelly Sachs, med musik av Mozart och von Dohnányi. 4. ”Vårt land” på Kontinent Dalsland, 17 juli Den 17 juli, vid finalen till festivalen Kontinent Dalsland inspirerar Otto Hesselboms nationalromantiska målning ”Vårt land” till ett pampigt uruppförande, orkestrerat och etappvis framimproviserat av jazzfenomenet Mats Gustafsson och hans Fire! Orchestra. 5. Drottningholmsteatern 100 år, 19 augusti Den 19 augusti 1922 råkade Agne Beijer upptäcka en slumrande barockteater när han letade efter en tavla - teatern användes som magasin. Detta firas med galaföreställningen ”Salle des machines” 19 augusti, samt med Sverigepremiären av Vivaldis ”Il Giustino”, signerad grekiske Georges Petrou och med en ukrainsk countertenorstjärna i titelrollen. Visa mer

