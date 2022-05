Sofia Nyblom: Att Yo-Yo Ma får Birgit Nilsson-priset är inte oväntat, men ändå viktigt

Under en period på 1980-talet hörde två kassettband till mina käraste ägodelar. Det var Yo-Yo Mas flödande musikaliska inspelningar av J S Bachs cellosviter, som fick studenttillvaron på West Broadway, New York, att kännas lite mindre ensam.

När jag efter tillkännagivandet att Yo-Yo Ma är årets mottagare av Birgit Nilsson-priset plöjer igenom en diskografi där Beethoven och klassiska örhängen samsas med soundtrack av Philip Glass och Ennio Morricone, så framstår just den inspelningen från 1983 som ett gnistrande utropstecken. På Spotify har första spåret, preludiet ur G-dursviten, hittills 198 miljoner strömningar.

Han är en folkkär, klassisk musiker vars humor och livsglädje lyser igenom

Yo-Yo Ma är den femte mottagaren av Birgit Nilsson-priset, och den förste instrumentalisten. Det är nu inget jättespännande val – han fick Polarpriset redan 2012, har fått amerikanska presidentens Frihetsmedalj och 18 Grammys. Efter en 50 år lång karriär behöver han knappast mer uppmärksamhet.

Men det är ett okontroversiellt val: Yo-Yo Ma är en sagolik, visionär musiker som utforskar blinda fläckar på den musikaliska kartan med sin multietniska Silk Road Ensemble samtidigt som han ställer existentiella frågor. Frågor om vad hemmahörighet, exil och globalisering innebär, som på albumet ”Notes for the future” från 2021, med bland andra Angélique Kidjo och Mashrou’ Leila, lika mycket som i pandemiversionen av Beethovens 5:a på nya albumet ”Beethoven for three”.

Yo-Yo Mas resa började i Vita huset 1962, när den 7-årige cellisten, nyanländ från Kina via Paris, uppträdde inför John och Jackie Kennedy. Så sent som vid Joe Bidens presidentinstallation syntes han spela ”Amazing grace”. Han är en folkkär, klassisk musiker vars humor och livsglädje lyser igenom – kvaliteter han delar med Birgit Nilsson.

Under pandemin har Yo-Yo Ma och pianisten Emanuel Ax gett pop up-konserter för sjukvårdspersonalen i New York, och hösten 2021 reste fredsambassadören Yo-Yo Ma både till Taipei och till Coloradoplatån i Grand Canyon för att ta del av urbefolkningens visdom. I en text för Time Magazine från 2020 kommenterar han pandemin med ord som känns lika tillämpliga i dag. Människan återkommer alltid till konsten i brytningstider, skriver han.

”Om du inte ser dig själv som en kulturell varelse utmanar jag dig att tänka om: vi är alla kultur­varelser. Kulturen och konsten kommer att vara motorn bakom vår återuppbyggnad, så som den alltid har varit.” De orden förklarar vad som gör Yo-Yo Ma till en värdig och viktig mottagare av Birgit Nilsson-priset 2022.

