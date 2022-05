Sofia Nyblom: Belarusiska aktivisten Maryja Kalesnikava får Stig Dagerman-priset

”Make 1984 fiction again” står det på den t-shirt som Maryja Kalesnikava bär, på ett foto som hennes partiledare - tidigare presidentkandidaten och konstmecenaten Viktar Babaryka - lagt upp på Twitter den 18 maj. Texten syftar på George Orwells dystopiska roman, och på den repression som drabbar oppositionella. Babarykas kommentar: ”Без слов” (”Jag saknar ord”).

I dagens Belarus kan det vara förenat med fängelsestraff att hänga röda och vita gardiner (det fria Belarus flagga) i fönstret, eller starta ett oppositionsparti. Sedan 19 maj är det dessutom förbjudet att sälja George Orwells ”1984” eller böcker av belarusiska oppositionella. Konstnärerna har lämnat Belarus i tusental sedan Aleksandr Lukasjenko vann det riggade presidentvalet 2020 - men Maryja Kalesnikava valde att stanna och ta sitt straff, när hon kidnappades och arresterades av KGB. Detta trots hot: hon måste lämna landet ”antingen levande - eller i bitar.”

Som politisk fånge i arbetslägret Homel bär Kalesnikava en uniform dekorerad med en gul rektangel, och är hänvisad till isoleringscell. Tvångsarbetet går ut på att sy uniformer åt militärer och polis. Kalesnikava, som fram till 2020 vitaliserat den belarusiska konst- och musikscenen och var med och grundande oppositionspartiet ”Razam” får nu varken tilltala andra fångar eller svara på tilltal.

Den 40-åriga Maryja Kalesnikava beskrivs som en strålande konstnär och lysande kommunikatör. Tveklöst har erfarenheterna från estraden, och dirigentbanan i ett manligt dominerat Belarus - hon var ensam kvinna i dirigentklassen - utvecklat hennes ledarskap; och åren vid musikhögskolan i Stuttgart stärkt hennes förankring både i den samtida konsten, och i kampen för mänskliga rättigheter.

Kalesnikavas syster, Tatsiana Khomich, tar i dag emot årets Stig Dagerman-pris i Älvkarleby å Maryjas vägnar, för ”hennes enastående mod i kampen för den enskildes demokratiska rättigheter mot den kriminella makten och en stat som i stället för att skydda sina medborgare, dömer och fängslar dem”. Priset om 50000 kronor delas sedan 1996 ut till den eller de, som i Stig Dagermans anda verkar för att värna om det fria ordets betydelse och tillgänglighet. Det är bara ett i raden av priser denna modiga kvinna tagit emot sedan hon arresterades 2020 — Vaclav Havel-priset, Sakharov-priset bland dem.

Den 40-åriga Maryja Kalesnikava beskrivs som en strålande konstnär och lysande kommunikatör. Här bild från 2021 då hon döms till 11 års fängelse. Foto: Ramil Nasibulin/Belta/Tass/Sipa USA

Systern Tatsiana Khomich berättar att trycket på de politiska fångarna i Belarus ökat sedan Ryssland inledde sin invasion mot Ukraina. Det kan ta sig både subtila och brutala uttryck. Bland annat har Maryja bestulits på sina röda läppstift, som kommit att bli ett signum för denna färgstarka kvinna.

Den 29 maj blir det även dödsstraff på att utöva ”terrorhandlingar” i Belarus. Också detta en konsekvens av kriget mot Ukraina, och de sabotageförsök som stoppat ryska transporter mot fronten.

I ett brev som publicerats på Kalesnikavas Twitter-konto den 16 maj, skriver den belarusiska politikern mångtydigt om tillvaron i lägret:

”The possibilities of a human are limitless, just as bottomless are the depths into which they plunge themselves. Those, who, under the influence of external circumstances and pressure, influence, erase the layer of ”civilization”, ”culture”, ”education”.