Sofia Nyblom: Bra konst ger sig förr eller senare till känna

”Burn my letters” heter ett av tonsättaren Albert Schnelzers senaste verk - en musikalisk hälsning till tonsättarkollegan och pianovirtuosen Clara Schumann, som uruppfördes 2019 vid 200-årsminnet av hennes födelse. Förra veckan spelades det av Västerås Sinfonietta, med Simon Crawford-Phillips som dirigent, och som i många av Schnelzers verk berättar den detaljerade orkestreringen en fascinerande historia. Suggestionen av urban snabbhet, klapprande hästhovar och applåderande publik avlöses av sjungande romantik. Flöjten, fladdrande och ljus, representerar Schumann medan den tyngre och dovare fagotten ger röst åt vännen Johannes Brahms.

Men Schnelzers är oundvikligen ett samtida perspektiv, för när hans verk vid samma konserttillfälle avlöses av Clara Schumanns egen pianokonsert – fullbordad innan hon själv fyllt 17 år – träder en annan röst fram. Pianisten Francisca Skoog drar in lyssnaren i en värld av inåtvänd elegans, pärlande arpeggion och en melodisk lätthet, inte minst i romanzans intimt konverserande duett med solocellon.

I slutet av sitt liv bad Clara Schumann sin dotter Maria att bränna hennes alla hennes brev – något som dottern lyckligtvis kunde avstyra. Men som historien visar kan både brev och partitur bildligt talat brinna upp – för att, som i Schumanns fall, komma i dagen över hundra år senare.

För Albert Schnelzers del hugger pandemin rätt in i en internationell karriär - orkesterverken ”Tales of Suburbia” och ”Brain Damage” har precis som ”Burn my letters” sambeställts eller spelats av flera internationella orkestrar, och cellokonserten ”Crazy Diamond” glöder av smärta och lust. Just den gångna helgen skulle hans mest anspråksfulla verk hittills, oratoriet ”Salt”, har uruppförts i Göteborg, i samband med stadens 400-årsjubileum.

Det är väl historiens ironi att ett verk som skildrar dialogen mellan havet och människan, Amerikaresenärernas och Ostindiefararnas längtan och oro, sätts på vänt just nu när det inte ens går att ta sig över Öresund. Schnelzer har i ”Salt” vaskat fram dikter av Karin Boye, Edith Södergran och Dan Andersson som fångar hotet och möjligheterna havet ställer oss inför.

Det är allvarligt att de stora, konstnärliga penseldragen är omöjliga att genomföra - nu, när de verkligen behövs. Men om det så är politiska omständigheter, könsdiskriminering eller en global kris så visar exemplet Schumann att bra konst förr eller senare flyter i land och ger sig till känna. Man hoppas bara att det inte ska behöva ta hundra år.

