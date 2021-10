Sofia Nyblom: Brechts fartblinda våldsdystopier har återigen bäring på samtiden

Knappt hade teaterlivet i Berlin hunnit öppna upp, så hann Mackie Kniven ta publiken gisslan i en ny, feberglänsande ”Tolvskillingsoperan” på Berliner Ensemble, Bertolt Brechts teater, som får publik och kritiker på fötter. Faktum är att Brecht och Kurt Weill, 1920-talets tyska radarpar, är aktuella på två Berlinscener - utöver ”Tolvskillingen” även ”Staden Mahagonnys uppgång och fall” – två fartblinda våldsdystopier med obehaglig bäring på samtiden. Båda signerade Barrie Koskie, den hyllad australiske regissör som satt Komische Oper på världskartan igen med revivals av de judiska succéoperetter som nazisterna slängde ut 1933.

Men brytningstiden som levandegörs i tv-serien ”Babylon Berlin” var präglad av den musikaliska finess och stiliserade skärpa som gjorde dramatikern Bertolt Brecht, tonsättaren Kurt Weill och sångerskan Lotte Lenya till epokens hetast lysande stjärnor – något serien inte fångar. Medan karaktärerna i ”Tolvskillingsoperan” dansar mot undergången med ett cyniskt leende på de grällt målade läpparna, så stelnar uttrycket hos den korrupta skara som i ”Mahagonny” löser biljetter till en medmänniskas avrättning i en skräckslagen grimas.

Orkanen hotar och drar mirakulöst förbi den skenbara utopin Mahagonny, där invånarna kliver på ett expresståg till helvetet genom att bocka av samtliga dödssynder på vägen ner. Som det heter hos Brecht: ”Hemsk är orkanen – men värst är ändå människan.” Jaget är yta, och spegeln som hålls upp mot publiken i dramats klimax spricker i tusen bitar – en metafor för den bottenlösa egocentricitet som blir dödsstöten för det vi kallar civilisation.

Ur ”Mahagonny”. Foto: Iko Freese / drama-berlin.de

Kurt Weill och Bertolt Brecht jobbade parallellt med båda verken från 1927, men gick skilda vägar efter premiären på ”Mahagonny” 1931 – oense om hur den ‘episka teatern’ skulle gestaltas, då Brecht menade att musiken bedövade kritiskt tänkande. Weill emigrerade till USA 1933 efter att ha förvarnats om sin arrestering, och reformerade Broadway-musikalen – hans avtryck märks tydligast i Dramaten-aktuella ”Cabaret” – medan Brecht blev DDR:s konstnärliga språkrör i världen.

”Tolvskillingsoperan” på Berliner Ensemble sjuder av sexuellt begär och lust till teatern – en djävulskt underhållande satir över människans förmåga att hyckla och slå mynt av medlidandet och det kristna kärleksbudskapet. Mördande musikalisk, med viskande eller skarpt artikulerad ‘sprechgesang’ (talsång), omväxlande med knäppa parodier på schlagerns och den romantiska operans klichéer för känslouttryck.

Dekoren i järnsmide är som en gigantisk klätterställning, där varje förflyttning ramar in en ny attityd, ett nytt svek och en ny serieruta i bildsviten över karikerad kapitalism. Den fjärde väggen bryts redan i inledningen, där Nico Holonics gängledare Mackie riktar en spot mot publiken och tvingar en man att resa sig för att sjunga sången om hajfisken, ”Mackies moritat”.

Polly och Lucy, rivalerna om Mackies gunst, är en hysterisk version av Mozartsystrarna Fiordiligi och Dorabella

Men ”Tolvskillingen” är också grov och chockerande i framställningen av rivaliteten mellan Peachum – en sammetsklädd patriark snarlik Roy i ”Succession” – och Macheath alias ”Mackie”, en psykopat på speed som knullar, croonar kärleksballader och skär halsen av motståndarna med samma själlösa glädjeflin. Den Chaplininspirerade polischefen Tiger Brown, som tack vare de förbrödrande krigserfarenheter vilka målas upp i grafisk detalj i den svängiga ”Kanonenlied” tar ut procent på Mackies lagöverträdelser, byter fot när det blir mer praktiskt att skicka honom till galgen. Polly och Lucy, rivalerna om Mackies gunst, är en hysterisk version av Mozartsystrarna Fiordiligi och Dorabella, medan Mackies ex – horan Jenny – behåller sin coola distans fram till ögonblicket då också hon säljer honom. Över alltihop skiner månen som en blank tolvskilling, vittne till en brutal verklighet.

”Litterär nekrofili” skrev en kritiker om ”Tolvskillingsoperan” efter urpremiären 1928 – men den riktiga nihilismen blottläggs först i ”Mahagonny”, som saknar föregångarens raljanta humor och avstår från att låta huvudkaraktären återuppstå efter sin avrättning. Knappt någon teater vågade sätta upp operan, som snarare liknar ett passionsdrama med Bach som förebild, efter att premiären 1930 saboterats av nazister. Det fiktiva Mahagonny är en svärtad version av den storstadsdystopi som driver den aktuella Stockholmsdebatten: ett Sodom och Gomorra där våldtäkt är vardag, timmermannen Jim Mahoney ritualmördas av mobben till glättig cirkusmusik, och nostalgin över idealen som skingrats i stormen har hallucinationens svajande jazzrytm.

Nico Holonic som Mackie Kniven. Foto: Joerg Brueggemann

”Oh moon of Alabama, we now must say goodbye”, sjunger Nadja Mchantafs prostituerade Jenny Hill med vemodsskör sopran, och gör den existentiella innebörden isande klar. Namnet Mahagonny syftar på brunskjortornas färg (mahogny): när ‘Gud’ rullar in på scenen mitt i whiskyn – en tom avgudabild, en leksaksapa i en trampbil – och med stark högtalarröst dömer Mahagonny till undergång, sitter publiken stum, utpekad som skyldig.

”Vad är det som gör att man känner igen Weill i din musik?” frågar en amerikansk radiopresentatör Kurt Weill i en intervju från 1949 . ”Jag är särskilt berörd av mänskligt lidande. När jag lyckas introducera det i musiken, då låter den som Weill”, svarar tonsättaren. Det är i tvärsnittet mellan det berörande och brutala som Weills och Brechts två mästerverk får scengolvet att skälva i 2020-talets Berlin.

