Sofia Nyblom: Där Tjajkovskij spelas minskar syret för ukrainska konstnärer

Jag tänker på handen. Den gulnade handen, med blålila skuggor i groparna mellan de uttorkade fingrarna, som sträcker sig ur mörkret i den svarta liksäcken. Jag tänker att det är en hand som klappat ett barn på kinden, skrivit dikter eller rört vid strängarna på en ukrainsk luta strax innan den ryska invasionen förändrade allt.

Det dröjde inte många dagar efter krigsutbrottet förrän bilder på livlösa kroppar och skräckhistorier började sippra in i mitt flöde i sociala medier. Soldater som skjuter civila och eldar upp ukrainska böcker, konstmuseer och operahus, som utplånar fingeravtrycken efter den historia som Vladimir Putin påstår aldrig har existerat. ”Detta är ett folkmord” sa man i Ukraina, akut medveten om att det ryska angreppet är fortsättningen på ett månghundraårigt kulturkrig.

Medan institutioner i väst är överens om att stänga av ryska oligarker, företag och idrottsmän, råder oenighet kring huruvida bojkotten också bör gälla rysk kultur och dess utövare.

Nyligen publicerade Ukrainska Institutet en vädjan om att pausa samarbeten med ryska kulturutövare, akademiker och institutioner, och att avstå från att sprida rysk kultur så länge kriget pågår. ”Kräv ett offentligt ställningstagande, eller bojkotta,” lyder uppmaningen.

I spåren av appellen gick den ukrainske ambassadören i Berlin ett steg längre, och tackade nej till en stödgala för Ukraina som den tyske förbundspresidenten Frank-Walter Steinmeier bjudit in till. Som en tänkt försoningsgest skulle ryska musiker uppträda bredvid ukrainska. ”Alla ryssar är våra fiender”, förklarade ambassadör Andrij Melnyk i Frankfurter Allgemeine.

SvD:s Lotta Lundberg lyfter incidenten som ett exempel på kulturbojkottens radikala konsekvenser. Hennes kyliga retorik ekar av Kremls historieskrivning: hon får ”kalla kårar” och fruktar att Dostojevskij och Tolstoj kommer att kastas ut ur biblioteken, när rysk kultur trakasseras i väst.

Men nu handlar det om att en av Europas yngsta demokratier attackeras av Ryssland. Inte tvärtom. Kriget river upp minnet av den ryska ockupationsmaktens upprepade attacker. I Tyskland har Melnyks uttalande lett till en kampanj – tusentals personer kräver att den ukrainske ambassadören ska utvisas. Det, om något, borde ge Lundberg kalla kårar. För samtidigt som rättsläkare analyserar massgravarna utanför Kiev, pågår arbetet med att motbevisa lögnerna från Kreml.

Tonsättaren Pjotr Tjajkovskij. Foto: Pressens Bild

1944 myntade den ukrainsk-judiske juristen Raphaël Lemkin begreppet ”genocid” efter att ha förlorat hela sin familj i Förintelsen. Peter Pomerantsev påpekar i en artikel i Time att Lemkin i begreppet även inkluderar ”förstörandet av kulturella symboler och kulturella centra”. Att i detta kritiska ögonblick fortsätta att kabla ut narrativet om den stora ryska kulturen, är därmed att passivt medverka till ett folkmord. Vi såg det ske under andra världskriget, när judiska konstnärer likviderades och namn raderades ur historieböckerna. Men medan uppgörelsen med nazisternas övergrepp har dominerat efterkrigstiden, har varken Ryssland eller Ukraina gjort upp med sitt koloniala arv. Kriget har tvingat fram en process som är motsägelsefull men intressant. Vi borde lära av den, i stället för att fördöma.

En av måltavlorna för ukrainarnas vrede är Pjotr Tjajkovskij. I sociala medier pågår en diskussion om att döpa om Tjajkovskijkonservatoriet i Kiev. Perifert kan tyckas, men symboliskt. Varför? Jo, för att Tjajkovskij, som tjänade Tsarryssland men gärna införlivade ukrainska folkmelodier i sina verk, inte betraktas som en ukrainsk tonsättare, utan som en kolonial rest. Detta trots visst kosackpåbrå på farfaderns sida. Debatten om konservatoriet i Kiev har omsider lett till inofficiell konsensus om att anta det neutrala namnet ”Ukrainas nationella musikaliska akademi”.

Namnet Tjajkovskij har knutits till varumärket Ryssland också i modern tid. Vid OS-invigningen i Sotji 2014 drömde en liten flicka kallad ”Ljubov” (Kärlek) fram landets stolta historia till tonerna av ryska klassiker. Spektaklet kulminerade i Tjajkovskijs ”Svansjön”, där dansarna ställde upp sig i den officiella OS-symbolen: en gigantisk fredsduva.

Instrumentaliseringen av klassisk rysk kultur är nu inte Putins påfund. Historikern Orlando Figes beskriver i boken ”The Europeans. Three lives and the making of a Cosmopolitan culture” (Penguin, 2019) hur den ryska kulturen spreds i Europa på 1800-talet. Det var till stor del författaren Ivan Turgenjevs och operastjärnan Pauline Viardots förtjänst att Tjajkovskij och musik av ”De mäktiga fem” spelades på världsutställningen i Paris 1878 och i franska konsertsalar. Turgenjev såg även till att Fjodor Dostojevskij översattes och ”upptäcktes” i väst.

Fjodor Dostojevskij porträtterad av Vasilij Perov 1872.

Men det gick inte riktigt som Turgenjev hade tänkt sig. När det första monumentet över Alexander Pusjkin invigdes i Moskva år 1880, närvarade både Turgenjev och Dostojevskij. I sitt tal sa Dostojevskij att Pusjkins poesi förkroppsligade hela mänskligheten och siade om Rysslands öde: att ”förena alla Europas folk i ett kristet broderskap”. Den hysteriska publiken utropade författaren till profet. Turgenjev, vars egentliga mål var att överbrygga nationella skillnader, var dock illa berörd.

Den historiska episoden kan delvis förklara aggressiviteten som i dag riktas inte bara mot ryska artister, utan även mot ryska kulturikoner. Häromdagen revs statyn av nationalpoeten Aleksander Pusjkin i staden Ternopil, ett par dagar efter att staden Mukatjeve gjort samma sak, det uppger Ukrainska Pravda och Kyiv Independent. Enligt Ternopils borgmästare har ryska och sovjetiska monument spelat ut sin roll i Ukraina.

Likt bojkotten av Tjajkovskij, kan vandaliseringen av Pusjkinstatyerna verka perifer.

Pusjkin var ju varken Lenin eller Robert Lee. Han skrev dikter! Men författarskapet förknippas med ett ryskt narrativ som förminskar Ukraina till lydstaten ”Lillryssland”.

Självklart kan varken Tjajkovskij, Pusjkin eller Dostojevskij ställas till svars för övergreppen i krigets Ukraina, lika lite som Wagner eller Nietzsche (trots kontroversiella åsikter) var ansvariga för Förintelsen. Men parallellen är relevant. För överallt där Tjajkovskij spelas och Dostojevskij läses, minskar syretillförseln för de ukrainska konstnärer som världen inte känner till – samtidigt som myten kring rysk kultur skyler över dödandet och övergreppen som pågår.

Är det då rimligt att följa Ukrainska Institutets rekommendation och pausa rysk kultur till dess att kriget är över? Jag tycker det. Åtminstone om målet är att låta empatin leda upptäckten av ukrainsk kultur, utan att blicken skyms av ett ryskt narrativ. Och av ryska troll som i denna stund redigerar historieskrivningen på Wikipedia och andra open source-resurser.

Först när vi kan stava till Boris Ljatosjynskyj, Alla Zahajkevytj, Serhij Zjadan och Oksana Zabuzjko; när konserthus och teatrar bestämmer sig för att lägga ryska portalgestalter som Prokofjev och Tjechov på vänt och i stället ge okända ukrainska röster en plattform. Först då kan vi diskutera vilka mästerverk från Ryssland respektive Ukraina som kan fogas in i en ny kanon, och vilka som kräver ett mer kritiskt förhållningssätt.

Jag tänker på handen, den som var i färd med att skriva ner en släkthistoria när ryska trupper stövlade in. Det bakbundna Ukraina ligger med den ryska stöveln fastnitad mot pulsådern och kippar efter andan. Vi som fortfarande lever och andas måste försöka höra vad hon som handen tillhörde hade att berätta.

Sofia Nyblom har gjort flera radiodokumentärer, däribland ”När bomberna faller” (SR) om ukrainsk kultur, och tv-dokumentären ”Ukrainsk rapsodi” som kommer att visas på SVT i vår.

