Sofia Nyblom: Jag vill gå in och hjälpa den digitala midsommarnattsdrömmen på traven

Ett av mina sista teaterbesök innan pandemin bröt ut var på den elisabetanska inomhusteatern i London, Sam Wanamaker playhouse, systerscen till Shakespeares The Globe. Själv satt jag under stearinljuskronan i ”the pit”, bara ett par meter från scenkanten, och minnet av hur hjältinnan i pjäsen dör vid mina fötter efter att ha druckit av ett gift är som en metafor för allt det som var möjligt innan pandemin. Samtidigt som den våldsamma pjäsfinalen – där hela ensemblen avlider av samma gift – på ett kusligt sätt förebådar dess dödliga sviter.

William Shakespeare levde som bekant själv i pestens tid. I det elisabetanska England stängdes teatrarna när dödssiffran per vecka överskred 30 – och öppnades på nytt så snart skådespelarna var friska (eller utbytta). I dag är hans pjäser föremål för experiment där analog konst adapteras med hjälp av digital teknologi. Utmaningen är att återskapa förnimmelsen av att befinna sig i samma rum som en döende Shakespeare-aktris – och målet är att jag som publik interagerar med konstupplevelsen. Utan att vara ”där”.

I den andan har Royal Shakespeare Company denna vecka iscensatt ett virtuellt experiment: ”Dream”, en adaption av ”En midsommarnattsdröm” som kombinerar dataspelsteknologi med animation och live motion capture-teknik. Skådespelarnas avatarer kan få den ”skog” de befinner sig i att ”spela” med hjälp av ett suggestivt verktyg som skapats av svenske tonsättaren Jesper Nordin: Gestrument – och hittills använts på konsertscenen av bland andra Martin Fröst.

Adaptionen av pjäsen lyfter upp Puck och hans älvor från biroller till huvudpersoner, så samtidigt som skådespelarna agerar mot kameran i en studio i Stratford sitter 7.200 personer i hela världen och klickar på varsin eldfluga, och låter dem visa vägen för Puck genom natten. Musikaliska fragment signerade Esa-Pekka Salonen, Jesper Nordin och Maurice Ravel loopas och kastas om när en storm skakar om skogen, och älvorna flyr hals över huvud.

Det är en lisa för en isolerad pandemisjäl att dras in i sonetternas värld

Jag hade nog hoppats att ”Dream”-experimentet skulle väcka hoppet om en ny sorts scenkonst, och i bästa fall tänker jag att vi om några år kan se tillbaka på ”Dream” som ett led i de virtuella föreställningarnas barndom. Redan nu gör vr-tekniken det möjligt för mig att ”sitta” mitt i orkestern i Esa-Pekka Salonens virtuella konserter med Philharmonia Orchestra, som togs fram före pandemin.

Men som det är nu så sitter jag och irriterar mig på att det går för långsamt. Jag vill gå in och styra upp, kasta in mer dialog och en dramatisk twist, se mer av det som ursprungspjäsen innehåller: sex, otrohet och buskis. I väntan på att Shakespeares dröm ska bli fullfjädrad digital verklighet går jag i stället tillbaka till Shakespeares mest personliga verk, sviten av sonetter, sammanställd under stängningen av The Globe 1609 och tillgänglig i en färsk pandemiinspelning av samma teaterkompani.

Det är en lisa för en isolerad pandemisjäl att dras in i sonetternas värld som gör mig, lyssnaren, till både kärleksobjekt, konstföremål och text, och drömma om den dag då att diset skingras och mardrömmen är ett minne blott.

