Sofia Nyblom: Kungliga baletten dansar till varje pris

”En oredigerad, unik inblick i arbetet på Kungliga Operan”, står det i pressmeddelandet till dokumentären ”50 personer”, gjord av filmskaparen Arthur Ljunggren på beställning av Operan. Det är en film om koreografen Alexander Ekmans arbete med Kungliga baletten inför föreställningen ”Shift/ Cacti”, som fick sin premiär den 20 september 2020 och spelades en kort period innan Teatersverige stängde ner.

Eftersom råmaterialet består av 300 timmar är den knappast oredigerad. Men dokumentären ger viss inblick i de snåriga beslutsprocesser som ligger bakom förra veckans nyhet om coronautbrott på just Kungliga Operan. Oplanerade repetitioner, dansare som oroas över långa arbetspass i små utrymmen, frustrerad scenpersonal.

I dokumentären fantiserar Ekman om att slussa publiken in och ut ur olika rum. Han vill låta den nya föreställningen ”Shift” vara en pågående installation som ger dansarna större frihet. ”Det blir något helt nytt”, säger koreografen extatiskt, och glömmer kanske att det är just det som konceptkonstnärer som Marina Abramovic sysslat med i verk som ”512 hours” eller ”The artist is present”. ”Det går inte att lösa coronasäkert”, ojar sig publikchefen Banjo Snell, och sätter ner foten. I stället blir det tittskåpsteater för 50 personer.

Vadå inte går att lösa? Hela året har butiker, varuhus och vårdcentraler räknat besökare. Verktyget heter kundräknare, och med Operans trapphus och foajéer hade Ekmans originalkoncept kunnat bjuda in en större publik än 50 personer och samtidigt säkrat ventilationen. Nå, verket ”Shift” blev en mer kontrollerad, stram historia med knutna nävar och apatiskt stirrande blickar. Vid ett ögonblick rasar dansarna ihop på golvet, för att strax återuppstå.

”Cacti” är en annan femma. Verket, som spelats jorden runt i tio år, är en raljant nick åt kritikerkåren som låser fast konstverk i ord - recensioner som prydligt paketerade kaktusar. Originalet var utformat för 16 dansare, men på Kungliga Operan spelas det av 38 dansare. Varför då? För att koreografen vill ha en maffigare effekt?

Som DN rapporterade förra veckan drabbades Operan redan under fjolåret av smittspridning kopplat till arbetet, som jag förstår det under arbetet med Serge Lifars ”Suite en blanc”, ett klassiskt verk som kräver en fulltalig ensemble med nära kroppskontakt. Nu är huset stängt igen. Två veckor efter inspelningen av andra akten av Rudolf Nurejevs ”Svansjön”, som kräver total uppställning och teknisk virtuositet. ”Otur”, säger Birgitta Svendén i en kommentar till DN om det nya coronautbrottet. Är det verkligen otur?

Så sent som den 4 mars 2021 stängdes La Scala ner efter repetitionerna av en hyllningsföreställning till Rudolf Nurejev. 35 dansare hade covid-19. Är det också otur?

Dokumentären ger intrycket att dansarna pressas att utföra uppgifter som inte ser pandemins begränsningar, medan kreativa lösningar och legitima krav avvisas. När OS i Japan ställs in och till och med skolbarn förhindras från att delta i lagsport, så ska Kungliga baletten dansa till varje pris. För konstens skull.

