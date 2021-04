Sofia Nyblom: Romansen lindrar opera-abstinensen

När det visar sig svårt att iscensätta opera utan att riskera liv och hälsa, så träder en undanskymd genre som romansen fram i rampljuset. Ett intimt möte mellan sångare, pianist och publik som hade sin guldålder i 1800-talets och tidiga 1900-talets musikaliska salonger.

Under en och samma vecka njuter jag av tre av Sveriges bästa sjungande skådespelare och förträffliga pianister – visserligen virtuellt, men det visar sig räcka ganska långt.

Basbarytonen John Lundgren har en vacker, märgfull röst med svärta och expansion, och sjunger vanligtvis på världens största scener. När vårens föreställningar av ”Salome” på Kungliga Operan blev inställda, får vi i stället se honom och pianisten Magnus Svensson gestalta sånger av två Wagnerianer: Ture Rangström och Hugo Wolf, i en konsert från Operans guldfoajé.

”Kung Eriks visor”, Ture Rangströms tonsättning av Gustaf Frödings texter om den galne Erik den XIV och hans tragiska öde, blir skakande dramatik när John Lundgren blottar kungens förtvivlan och kärlekslängtan, och Magnus Svensson låter den kromatiskt slingrande pianostämman skildra det växande mörkret.

I Hugo Wolfs ”Michelangelo-sonetter” är temat inte precis ljusare. Sången om alltings ändlighet, ”Alles endet, was entstehet”, en deppig konstnärs klagan över obesvarad kärlek, träffar samtidsandan med grym precision: ”allting upphör, som har funnits, allt omkring oss snart försvunnit”. Men igenkänning ger tröst, och sången skär rätt igenom LCD-skärmen som just nu är den enda konsertscen jag besöker.

Lika existentiellt laddad var upplevelsen av Magnus Svenssons konsert med sopranen Malin Byström, som livestreamades från Malmö Operan i lördags. Ett lyxigt program med tyngdpunkten hos en fransk Wagnerian, Henri Duparc, utbyggd med musik av Fauré, Cecile Chaminade och Poulenc.

Det genomgående temat i Duparcs sånger från 1870-talets Paris är längtan efter ett annat liv, en annan värld, eller en älskad person som kriget ryckt bort. Charles Baudelaires hedonistiska ”La vie antérieure” och ”Invitation au voyage” om nakna slavar, opiedrömmar och lyxliv i en drömd orient är knappast politiskt korrekta, men dryper av bitterljuv ”Tristanism” – typisk för en epok när ingenting kunde tas för givet och det mesta var ouppnåeligt. Malin Byström tolkar sångerna med uttrycksfullhet och stark närvaro, och det enda jag beklagar är att konserten inte kan ses i efterhand.

På en lättare bog är Kerstin Avemos och Ruth Pergaments tolkningar av Arnold Schönbergs kabarésånger, ”Brettl-lieder”, som streamas på Göteborgs Operans sajt goplay.se. ”Überbrettl” eller ”Superkabarén” kallades kabaréteatern vid Berlins Alexander-Platz där man spelade Artur Schnitzler och den unge Schönberg under invigningsåret 1901 var kapellmästare. Brettl-sångerna är ekivoka genrebilder där erotiken bultar under ytan när en kvinna låter sin vän klappa hennes svarta katt, Gigerlette bjuder på te med tilltugg, och soldaten smiter från exercisen in på en förförisk bordell.

Den begåvade Kerstin Avemo växlar mellan talsång och den sortens uttrycksfulla textning som den tidens operettstjärna Fritzy Massary excellerade i, med mimik och gester som nästan blir för mycket att ta in i en tv-ruta. Här hade en svensk översättning eller åtminstone en presentation varit på sin plats, på samma sätt som vid de ovan nämnda konserterna, för att en publik som inte är lika språkligt orienterad som dåtiden ska kunna njuta fullt ut.

Läs mer av Sofia Nyblom och fler kulturkommentarer