Sofia Nyblom: Sången är hjärtat i den ukrainska kampen

Vid ett av mina besök i Ukraina vaknade jag upp i staden Ivano-Frankivsk en morgon och hörde musik. Körsång flödade från kyrkan vid torget, och när jag gläntade på kyrkporten skymtade den gyllene ikonostasen i mörkret. Snart insåg jag att stämsång är andlig gemenskap i körlandet Ukraina, där varje röst bär historien vidare i en uråldrig, muntlig tradition.

Sången är hjärtat i den ukrainska kampen för självständighet – vid Euromaidan 2014, och vid den ukrainska revolutionen 1917. När den första ukrainska republiken bildades 1919 gav president Petlyura i uppdrag åt dirigenten Oleksandr Kosjyts att bygga upp en ukrainsk nationalkör, som skulle turnera och vinna världens respekt. En kulturdiplomatisk kampanj, som skulle visa att Ukraina ägde en egen kultur, med sånger som överlevt århundraden av förtryck.

Sången ”Shchedryk” fick symbolisk betydelse under den ukrainska nationalkörens turnéer: den handlar om om svalan som flyger in med vår, välstånd och skördelycka. En melodi från förkristen tid, knuten till det ukrainska nyårsfirandet, ”Shchedry Vechir” (Generositetens kväll).

Överallt möttes ”Shchedryk” av ovationer. Men tonsättaren Mykola Leontovych, som hittat och arrangerat den gamla folkvisan, mördades i Donetsk 1921 av sovjetiska NKVD. Ett av de första i raden av politiska mord på ”den arkebuserade intelligentian”. Två månader senare införlivades Ukraina i Sovjet, och den ukrainska nationalkören hade inget hemland att återvända till.

Olena Zelenska, Ukrainas första dam, talade till konsertpubliken. Foto: Fadi Kheir

I år är det hundra år sedan sången ”Shchedryk” sjöngs för ett utsålt Carnegie Hall, och förvandlades till en amerikansk julklassiker. Exilukrainaren Peter Wilhousky gav nämligen sången engelsk text på 1930-talet, och den spreds via radiosändningar under namnet ”Carol of the bells”. Sedan dess har sången om klockorna adapterats i hundratals versioner, där John Williams arrangemang för filmen ”Ensam hemma” är mest känd.

Hundraårsminnet firas lite varstans i världen, och det var ett känsloladdat ögonblick när en gästande barnkör från Kiev sjöng ”Shchedryk” / ”Carol of the bells” på jubileumskonserten i Carnegie Hall som liveströmmades i början av december.

Olena Zelenska, presidentens hustru, talade till publiken från Ukraina, och påminde om att även i dag mördas ukrainska konstnärer av ”fienden”: i oktober avrättades dirigenten Jurij Kerpatenko i det ockuperade Cherson, när han vägrade leda en rysk ”segerkonsert”.

Men Zelenska underströk också att sången handlar om tacksamhet till den givmilda naturen. Hoppet glimmade bakom hennes ord: ”De försöker tysta våra röster, men vi fortsätter sjunga. Musiken klingar i vårt kollektiva minne – och i deras.”

