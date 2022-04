Sofia Nyblom: Uppgörelsen med Rysslands kulturella kolonialism har bara just inletts

Samma dag som min debattartikel publicerades, den 14 april, sänktes Moskva, flaggskeppet i ryska flottan. Samma skepp som närmade sig Snake island och krävde kapitulation den 24 februari, och som togs emot av ukrainska gränsvakter med en svordom som sedermera blivit ett stridsrop. ”Russian warship, go fuck yourself”.

Exakt samma svordom griper författaren Serhij Zjadan till i en text där ordet ”Warship” är utbytt mot ”Culture”. ”Ni kan inte gömma er bakom Dostojevskij. ‘Den stora ryska humanistiska kulturen’ går under som Titanic,” skriver Zjadan. Han är inte ensam: Jurij Andruchovytj och andra ur den ukrainska intelligentian är ursinniga. Inre bara på Ryssland – utan på Europa.

Har då kriget gjort ukrainska intellektuella till enfaldiga nationalister?

Jag tolkar kulturkriget som en diskurs inte om nationalitet, utan om kultur. Den ryska och den ukrainska, inkastade i en existentiell kris, ett ‘upprepat övergrepp’ vars historiska rötter Peter Pomerantsev tecknar i söndagens DN.

En dikt av belarusiska poeten Valzhyna Mort beskriver kulturkrocken.

The mayor of the town of Irpin says:

In the Pushkin Street

And in the Lermontov Street

Russians shot women and girls,

And then drove over them with tanks.

Jag har anklagats för att fabricera en konflikt. Blotta idén med en bojkott mot rysk kultur är vansinne, rasar flera skribenter.

Själv använde jag inte ordet bojkott, utan ”paus.” Jag återkommer till det.

Ukrainarna vet att tiden för debatter och forskning kring relationen mellan det ”ryska” och det ”ukrainska” kommer. Att den uppgörelse kring koloniala föreställningar som just inletts kommer att pågå i decennier. Men i den dysfunktionella relationen mellan Ukraina, Ryssland och Europa, spelar Europa rollen som den medberoende partnern. ”Pappa slår mig,” säger barnet. ”Nej, han älskar dig, han vet bara inte hur han ska visa det”, svarar du.

Tror vi verkligen att synen på rysk kultur kommer att vara densamma – efter den moraliska katastrof som kriget innebär? Även om vi envisas med ”rör inte min Tolstojevskij”, så kommer den ukrainska vreden att ge ringar på vattnet. Som efter Berlinmuren, Black lives matter, Nürnberg 1945.

Menar jag att det är ”bra”, eller ens möjligt, att helt och hållet pausa rysk kultur? Nej, idén är förstås absurd. Lika absurd som att kvinnor och flickor blir skjutna och överkörda av ryska pansarvagnar på gator döpta efter stora, ryska författare.

Men i musiken, som i poesin, öppnar pausen ett fönster mot något nytt. ”Pausen” i min tolkning handlar inte om förbud, utan ställer sig som en sköld ”för” den ukrainska kulturen. För människan. Mot våldet.

Läs mer. Anders Carlberg: Absurt att koppla ihop verk av Tjajkovskij med kriget i Ukraina