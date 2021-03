Sofia Nyblom: Utan blåsare förlorar vi Stravinsky

Denna märkliga tid kan man begrunda två tankar som gäller musiklivet. Dels flaggas för kris för musiklivet i stort, som riskerar att förlora poolen av frilansare när folk skolar om sig och byter jobb.

För blåsmusiken talas om en kris så akut att den skulle kunna rubriceras som en rödlistning av mer udda instrument som oboe, fagott och tuba. Slå ihop dessa två, och man kan i förlängningen hävda att hela det musikaliska ekosystemet vacklar.

Samtidigt innebär pandemin att en hel del sällan framförd musik går att avnjuta på flera håll. Just i vår, när musikvärlden minns femtioårsdagen av Igor Stravinskys bortgång, så flödar internet över av livestreamade inspelningar av hans kammarverk, många av dem komponerade strax efter första världskriget. Under en annan krisperiod, med helt andra förtecken.

Så kan jag under en och samma kväll sitta på första parkett när Roland Pöntinen navigerar Norrköpings symfoniorkester genom Igor Stravinskys halsbrytande Kammarkonsert för piano och blåsare (från 1924) under Karl Heinz Steffens, teleportera mig till Münchens Herkulessal där Simon Rattle leder Bayerska radions orkester i samme tonsättares Symfoni för blåsare från 1920 och avsluta kvällen hos Gürzenich-orkestern i Köln, där violinisten Vilde Frang river av Stravinskys tragiskt mättade Violinkonsert (1931) under dirigentstjärnskottet Fabian Gabel.

Som av en händelse spelas även Franz Schrekers utsöka Kammarsymfoni, daterad Wien 1917, vid konserterna i såväl Norrköping som Köln. Där man dessutom slänger in Erich Korngolds läckra skådespelsmusik till ”Mycket väsen för ingenting” i originalsättning med harmonium och blåsare, skriven för teatern på Schönbrunn 1918.

En annan pandemi satte som bekant sina spår för hundra år sedan, och en gemensam nämnare för musiklivet nu och då är den begränsade orkesterbesättningen. Tusentals unga musiker hade satt livet till på slagfältet, samtidigt som de militärmusiker som klarat livhanken behövde jobb. Exilryssen Igor Stravinsky fick rätta mun efter matsäcken i sitt nya hem i Paris, och iklädde sig nyklassicismens luftiga dräkt samtidigt som han flyttade över sitt intresse från ryska folkmelodier och polyrytmik till Bach och barocken.

Men slimmad besättning betyder inte att kraven är mindre – snarare tvärtom. När Roland Pöntinen sitter vid flygeln på Norrköpingsscenen är det inte svårt att föreställa sig hur Stravinsky knockade sin publik med kammarkonsertens fräcka och bitvis furiösa rytmer. Tonsättaren satt själv vid flygeln på premiären på Paris-operan, 1924. Samtidigt som den ståtliga, sorgsna ariaformen i inledningen, som också återkommer i Violinkonserten – och ytterligare ett krig senare, i Anne Truloves gestalt i operan Rucklarens väg – signalerar ett slags reverens för de fallna, och för världen som gått förlorad.

Musiken håller upp en spegel och låter oss upptäcka vår egen tid genom historien. Ett Janus-ansikte som blickar både framåt och bakåt. Utan musikens ekosystem är vi sämre rustade för det som ligger framför oss – man kan innerligt hoppas att musiklivet överlever den prövning som konstarten och dess utövare just nu utsätts för.

Läs mer: Stor brist på blåsmusiker i hela landet