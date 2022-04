Sofia Rönnow Pessah skriver om när tröttheten och tårarna tar över

Roman Sofia Rönnow Pessah ”Välj mig” Wahlström & Widstrand 235 sidor Visa mer

Strävan efter fulländning blir lätt till mörk besatthet. Den uppstyrda går in i övernitiskt pedanteri som briserar i tvångsneuros. Träningsnarkomanen pumpar kroppen så hårt att den bryts ner. Bantaren blir ätstörd, samlaren hoarder, djurvännen galen svankvinna.

Och den högpresterande rasar ner i kraftlös utmattning.

Det är farligt att vara en duktig människa. Framför allt en duktig flicka. Ändå tänker at-läkaren och cv-byggaren Mathilde i Sofia Rönnow Pessahs nya roman att ”folk som ger efter för sin ångest har bara för mycket fritid”. Djävulen bor enligt henne inte i kontrollbehovet, utan i dess motsats: förslappningen. Lättjan. Oordningen.

Rönnow Pesshas roman ”Välj mig” är första boken efter den roliga och rasande debuten ”Männen i mitt liv” (2020), där den utlevande Sonia var huvudperson. Hon dyker upp i nya romanen också, som vänstervriden och framfusigt sexig fresterska (”fresterska är ett annat ord för en hora man kan motstå”, som Sonia själv säger).

Den präktiga borgarbrackan och madonnan Mathilde både motstår och föraktar Sonias sirensång från en stökig och vidlyftig värld, åtminstone till en början. Själv blev hon folkpartist och elevrådsordförande vid tidig ålder, senare har hon fått ihop det med en EU-parlamentswannabe, och tillsammans med honom ondgör hon sig över vänsterns ”självförhärligande godhetsnarcissism”. Mathilde planerar att frysa ägg, gör femårsplaner och nätverkar. Hon ser ner på sjuksköterskorna på jobbet för deras böjelse för skrikig kitsch och lekprogram på tv. För att inte tala om undersköterskorna. Och hon mobbar läkarkollegan Anja, som till skillnad från de andra är utbildad i Polen (= lägre betyg), även om föraktets orsak i själva verket är något annat som jag inte tänker avslöja.

Men när Mathilde av karriärskäl börjar volontära i flyktingströmmen 2015, då genomgår hon gradvis en förändring. Hon lär känna Malik, som kommer från enklare förhållanden och möjligen skulle kunna avfärdas som just självförhärligande godhetsnarcissist. Han bor dessutom i ett kollektiv dit man måste ta pendeltåg och där inredningen består av second hand-möbler och korsstygnstavlor med budskap som ”Bipolars have more fun”.

Detta är första gången jag ens tänker tanken att Mathilde skulle vara charmig

Rätt långt in i boken säger Malik till henne: ”Det är tur att du är så charmig för annars hade du varit omöjlig att umgås med.” Här hoppar jag till: Detta är första gången jag ens tänker tanken att Mathilde skulle vara charmig. Mitt intryck är snarare att hon är snedseglat intelligent, rappt slagfärdig men samtidigt stel och strategisk. Det är såklart meningen att hon ska vara jobbig och osympatisk i början, men jag tycker rätt illa om henne också när hon efterhand mognar och luckras upp.

Däremot känns Mathildes gradvis ökande ideologiska förvirring trovärdig. Volontärjobbet vid sidan av hennes heltidsarbete på akuten leder också till kaos på det personliga planet: äcklig lägenhet, hämtmat, sladdrig kropp på grund av utebliven träning. Hon sjukskrivs för utmattning trots att hon tycker att det är en åkomma för gnälliga losers: ”Det där med att vara snäll mot sig själv är något enkla människor intalar sig själva för att hantera sin medelmåttighet.”

Skildringen av utmattningssyndrom är mycket bra. Meningslösheten segar sig fram i kampen med de praktiska detaljerna, trögheten och tröttheten och tårarna tar över. Och Rönnow Pessah problematiserar samtidigt diagnosen ur ett klassperspektiv, genom att låta ”en av Maliks vänner med ett mellanstort Instagramkonto med mycket slacktivism” framföra en dikt med följande innehåll: ”Utmattningssyndrom. En medelklasskvinnas självrättfärdigade semester. /…/ En fiktiv diagnos beställd av privata vårdgivare så att den privata vårdgivaren kan lära medelklasskvinnan yoga för skattepengar. Under tiden. Den suicidala patienten väntar sex månader på en psykolog.”

Romanens form är nästan i sig själv en gestaltning av kontrollbehovet: man kan se den strukturerade planritningen under textens yta. I debutromanen bröt själva ämnet mot den hantverkstekniska övertydligheten – gränsen var luddig mellan övergrepp och samtycke. I nya romanen är det ideologiska och det moraliska motsägelser som krockar. Men kontrastverkan är inte lika stark, balansgången tippar mot tillrättalagd ordning och reda, som om samtliga brännande samtidsfrågor bockas av enligt en lista inte helt olik Mathildes femårsplan. Rönnow Pessah skulle alltså vinna på att bli mer stilistiskt riskbenägen i framtiden, och låta såväl dramaturgin som språket snubbla hårdare på sin egen prydlighet.

