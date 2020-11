Sofia Ulver: Att slippa avunden är det bästa med coronapandemin

Hur känns ett bnp-fall i kroppen? När futurister täljer guld i coronapandemin sveps det vant över de historiska och kommande teknologiska skiftena, medan intresset för om vi mår bättre som människor av dessa nya teknoutopiska världar oftast lyser med sin frånvaro.

Jag kommer då att tänka på Luca Guadagninos filmatisering 2017 av André Acimans roman ”Call me by your name” från 2007, en film som dyrkas för sin estetik och livsberättelse. I bohemiskt inredda rum i en spatiös men kärleksfullt rustik stenvilla, inramad av lummiga trädgårdar och ett kulligt norditalienskt landskap, lunkar sommaren fram med läsande, intima samtal om det existentiella, samt sorglösa måltider. Det är tidigt 1980-tal och i den oansenliga men pittoreska byn utvecklar sig en gripande ungdomskärlek mellan den besökande doktoranden Oliver och professorns son Elio. Intagande och intellektuella, men inte minst empatiska och varma, flyter de bildade karaktärerna omkring till de drömska tonerna från André Laplantes piano eller Sufjan Stevens suggestiva röst.

Denna film utgör redan en ikonisk (livs)stilförebild för medelklassen med kulturella ambitioner. De flesta tror kanske att de älskar filmen för att den är så vansinnigt snygg och för att den berättar något så väldigt vackert och sorgligt på en och samma gång. Och mycket riktigt, de egenskaperna gör den inte sämre. Men jag tror att dess förmåga att drabba också har med något mer existentiellt att göra. Någonting som coronapandemin, trots allt det mörka den onekligen har burit med sig, likväl har gett en blygsam skymt av: frånvaron av hastighet och den paradoxala närvaron av kontakt.

Som forskare i konsumtionens kultur och sociologi har frågorna till mig under pandemin typiskt handlat om huruvida konsumtionshetsen kommer att sluta nu och om detta kommer att gynna klimatet på lång sikt. Mitt svar är allt som oftast att jag inte har en susning, men ibland när jag känner mig ängslig över att blotta min delfiska otillräcklighet säger jag: ”Den tar bara en paus.”

För utan att förringa lidandet som pandemin har fört med sig har den för många inneburit en välbehövlig vila från det ”hedonistiska löpbandet”, som etikforskaren Axel Carlberg skrev om i en text om pandemin som existentiell kris (DN, 28/7). När jag frågar människor om hur krisens eventuellt goda sida upplevs får jag just två sammanflätade svar som har direkta men inverterade relationer till både ”Call me by your name” och konsumtionshetsen: vilan från ett invant högt tempo och lättnaden över att den sociala jämförelsen tar en paus.

Det är inte svårt att föreställa sig att modernitetens höga tempo påverkar oss negativt. I sin bok ”Social acceleration” definierar den tyske sociologen Hartmut Rosa modernitetens sociala acceleration inte bara som den kvantitativa ökningen per tidsenhet utan också som upptrappningen av denna. Eskaleringen sker i det teknologiska, i det sociala, såväl som i själva livsrytmen, och leder till en krympning av nuet som intensifierar upplevelsen av att vi alltid står på ett sluttande plan. Vi hinner helt enkelt inte ständigt förnya oss själva i den takt som krävs för att det ekonomiska systemet ska kunna omskapa sig själv.

Just denna upptrappningens utmattning menar Hartmut Rosa i sin bok ”Resonance” utgör en av nutidens tre stora kriser: klimatkrisen, demokratins kris och den psykologiska krisen med sina evigt växande utbränningstal. Eftersom han ser det som omöjligt att det ekonomiska systemet skulle kunna ”deaccelerera”, menar han att botemedlet inte är att ”sakta ner” (det vore en oxymoron givet systemet) utan snarare att finna resonans med sitt liv och sin värld, utan att falla för modernitetens och sociologins fixering vid resurser.

Som sociologen Roland Paulsen konstaterar i sin läsvärda studie om oro, ”Tänk om”, är det inte minst i de resurstunga samhällena som psykofarmaka och tvångssyndrom ökar mest. Sedan jordbrukarsamhället och framåt har vi ändrat vår relation till tiden och i större mån lärt oss att tänka framåt på bekostnad av att vara lugna i nuet; tvånget att oroa sig blir ett tvång i sig, menar Paulsen.

Denna idé om en andäktig snarare än en hedonistisk relation till livet för tankarna till både Rosas resonans och till Martin Hägglunds fokus på livets ändlighet i ”Vårt enda liv”. Den uppmärksamhet som många tänkare nu ägnar tillvaratagandet av ”det som är” kan med andra ord, av naturliga skäl, ha fått hjälp på traven under coronapandemin. ”Tiden darrar i sin stillhet” som en vän uttryckte det ett par månader in i krisen. Och något som står still, kan vara uppfriskande skönt.

Men ännu skönare kan vara den mer konkreta pausen från social jämförelse som helt naturligt fick en viss mildring när den globala karantänen minskade massan av bilder på middagar, fester, resor och andra sammanhang där ”alla andra” verkade vara med utom en själv. För det är där, i exklusionen, som den sociala jämförelsen blir elakartad. När den blir till avund – denna fjärde dödssynd, så skamlig och tabu, men ändå så mänsklig och universell. Av de emotionella krafterna bakom våra konsumtionssmyckade statussträvanden är avund en av de starkaste, och mest plågsamma. Som Richard H. Smith skriver i introduktionen av sin tvärdisciplinära antologi ”Envy” innebär den elakartade avunden mental smärta och fientlighet. Ändå tillhandahåller avunden energi till den eviga konsumtionsmotorn i kapitalistiska kulturer, som är beroende av fantasin att social mobilitet är möjlig med hjälp av konsumtion och skor sig därmed på denna elakartade känsla.

Är gräset verkligen grönare på andra sidan? Foto: Blackout Concepts / Alamy Stock Photo

Det är som Florent-Claude Labrouste, anti-hjälten i Michel Houellebecqs roman ”Serotonin”, säger om cigaretten: ”Nikotin är en perfekt drog, en enkel och sträng drog som inte medför någon njutning och som helt och hållet definieras av brist, och av bristens upphävande.” På samma sätt är avunden den perfekta drogen för marknadsekonomins tillväxt. Den både springer ur och definieras av en känsla av brist, vare sig du frågar psykoanalytikern, teologen, hjärnforskaren, filosofen eller sociologen. Ju mer du upplever att du är berättigad till det Den Andre har, desto värre blir det. Därför har samhällen och kulturer i alla tider infört rituella buffertar för att hindra avunden från att ta fart, och ibland har forskningen kontraintuitivt visat att även om jämlikhet i sig är något som den avundande eftertraktar så är inte avunden mindre i mer jämlika system utan snarare tvärtom. Den sociala jämförelsen kan nämligen växa sig starkare när alla har, eller sägs ha, samma förutsättningar och du ser dig själv som berättigat jämbördig med den du avundas.

Kanske är det därför avunden är så stark och så plågsam i den globala kapitalismen, där fattigdom alltid kan skyllas på din oduglighet. Om samhällen med starka religiösa och arkaiska ritualer har utformat specifika strategier för att stävja avund, så gör den västerländska kapitalismen inget för att stävja utan snarare för att öka den. Den nyliberala och globala versionen av kapitalism tycks både ”demokratisera” konsumtionsmöjligheter (en standardmission bland globala företag som Ikea) och skapa en växande klyfta mellan en till antalet personer sett synnerligen liten, men till globalekonomisk makt sett synnerligen stor ”topp” av ekonomisk elit å ena sidan och resten å den andra. Denna ”rest” hyperkonsumerar bilder på både ”toppen” och på varandra och undgår att se att det finns förrädiska sociala klyftor, som jag vill kalla klasskarvar, att snava på även där mitt inne i jämlikheten. Då är det lätt att förstå hur avunden kan bli pandemisk, tills en annan pandemi sätter halt.

Även om den i aggregerad form har tagit paus lär vi få leva med avunden. För i valet mellan ett strikt hierarkiserat system, som enligt filosofen René Girard är det enda som håller avunden i hårda tyglar, och den ”fria” marknadsekonomiska demokratin, väljer de flesta det senare. Vi accepterar att vara del av ”resten” och navigera bland de djupa skarvarna i den sociala topografin. Men kanske kan vi hitta nya sätt att stävja eller dra fördel av avunden. För avunden kan också utgöra en konstruktiv, transformativ kraft. En sådan kraft skulle vi kunna använda till att stärka vår relation till det som finns i våra liv, och därmed få den resonans som Hartmut Rosa menar är det enda (politiska) botemedlet mot den sociala accelerationen.

Det är här den poetiska stämning som råder mellan rollfigurerna i ”Call me by your name” påminner oss om den relation med världen och naturen som vi kollektivt alienerat oss från i takt med livets upptrappade acceleration. I stället för minuterna det tar att bildpublicera ens sociala privilegium (Titta! Jag har kompisar!) praktiserar de vänskap. I motsats till de relationella, effektiva och empatilösa miljöer som Hartmut Rosa kallar resonansfria zoner, fullständigt vibrerar relationerna av omtänksam resonans och vi önskar innerligt att det inte bara var en film, en fantasi, en imaginär verklighet.

Det må låta romantiserande, till och med platt, men när hastigheten och avunden återkommer i full kraft kan vi minnas att tillväxtsrasen och bnp:s sorgedans hade åtminstone två godartade sidor som var balsam för själen. Dessa är också lärdomar vi kan ta med oss ut från krisen, rakt in i arbetet för planeten och för oss, dess alienerade invånare.