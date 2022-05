Soft Cells syrliga synthpop är kusligt aktuell

Synthpop Soft Cell ”*Happiness not included” (BMG/Warner) Visa mer

Tjugo år har gått sedan förra skivan och ytterligare två decennier sedan debuten. Mot den bakgrunden är brittiska duon Soft Cells skivcomeback ”*Happiness not included” en synnerligen stark återkomst.

Spåren heter sådant som ”Heart like Chernobyl”, ”Polaroid” och ”Nostalgia machine”. Även soundet andas mycket 80-tal, men tänkvärda texter gör albumet till mer än nostalgi. Soft Cells samhällssyrliga synthpop handlar inte om att allt, utan främst framtiden var bättre förr. Som i ”Happy happy happy” om science fiction-filmernas löftesrika visioner som gick om intet. Titelspåret framhåller i sin tur att historien inte låter sig saneras med konstaterandet att lycka knappast är inkluderat i livet om man läser det finstilta.

På omslaget syns ett övergivet nöjesfält i den radioaktiva spökstaden Pripjat i Tjernobylkatastrofens Ukraina. Låtarna skrevs under pandemin, långt före Rysslands invasion, men tematiken har fått kuslig aktualitet. Mitt bland ”Sovjetgråa nyanser av sorg” (som det heter i ”Bruises on all my illusions”) och livsleda (i Pet Shop Boys-samarbetet ”Purple zone”) finns samtidigt en upplyftande hoppfullhet. Marc Almond låter inspirerad i såväl melankoliska stunder som electropoppiga fitnesspass, mycket tack vare Dave Balls känsla för både nygamla beats och neonskimrande melodier.

Bäst spår: ”Happy happy happy”

