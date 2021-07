Sommarbuskis på Vallarna med välriktade slag under bältet

Friluftsteater ”Sommarbuskis” Regi: Pär Nymark Med: Annika Andersson, Stefan Gerhardsson, Jojje Jönsson, Siw Carlsson, Mikael Riesebeck Musik: Yvonnes Kusiner Scen: Vallarna, Falkenberg Visa mer

Så sant som att blommorna blommar varje sommar återuppstår buskisen och dess schabloner på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg. Med undantag för i fjol, då pandemin satte p för föreställningen ”Alla tiders Åsa-Nisse”. I år välkomnas publiken dock tillbaka för att lapa buskis i idyllisk miljö och motta ett par välriktade slag under bältet. Efter Kulturministerns besked om höjda publiktak i maj skrev Vallarnaveteranerna blixtsnabbt föreställningen ”Sommarbuskis”.

Eller, skrev och skrev. Det som visas på scenen är delvis ett lapptäcke av gamla sketcher och karaktärer. Och buskis och buskis. Det här är snarare en revy, där musiken från det höinfattade husbandet ”Yvonnes kusiner” fungerar som bärande element mellan de fristående scenerna. Även musikaliskt serveras en parad av gamla, välkända covers, som förlänats nya, svenska texter. Eller nya och nya. De flesta låtarna är förstås också redan tidigare framförda på scenen. Däribland Stefan & Kristers ”Blända av till halvljus”, deras alldeles egna version av ”Living next door to Alice”, som bjuder in till allsång.

Vallarna firar 25-årsjubileum i år och det blir i form av en favorit i repris-föreställning, med (nästan) samma gäng som inledde spelhistorien här 1996. Nostalgin är total när Stefan Gerhardsson åter hängslar på sig gitarren och återvänder till sina trubadurrötter. Det var ju så fenomenet Stefan & Krister en gång startade, på ett traktorsflak, långt innan Vallarnas friluftsscen gjorde dem till stjärnor på buskishimlen.

Mikael Riesebeck är inte lika gammal i Vallarnagården, men likväl står han för kvällens starkaste prestation. Med gehör, gestik och tajming gestaltar han alltifrån en nipprig hembrännare på besök i järnaffären, en tjurig, blommig jättebaby och en predikande cowboy på hembygdsföreningens årsstämma. De som tjusas av Stefans olidligt långsamme Olvert blir inte heller besvikna, personligen uppskattar jag honom mest nedtonad, som den intensivt smilande ABBA-Björn-kopian med vippande gul page i kvällens Waterloo-cover. Desto sämre lyfter det för Jojje Jönssons hopplöse brevbärare Dag-Otto och Annika Andersson, som gör minst väsen av sig på scen.

Nog märks det att ensemblen blivit äldre, och skämten kretsar ofta kring kroppens förfall. Siw Carlssons monolog om svårigheterna att kränga på sig push up-strumpbyxor är dråplig och hennes bluesiga stämma har ett riv och klös som får Ätran att krusa sig. Allt som allt, ett 25-årsjubileum där vissa saker har åldrats bättre än annat.

