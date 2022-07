Sommarklassikern: ”Ansiktet”

Drama ”Ansiktet” (1958) Regi och manus: Ingmar Bergman Producent: Allan Ekelund I rollerna: Max von Sydow, Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, Erland Josephson, Bengt Ekerot, Bibi Andersson, Lars Ekborg med flera. Längd: 101 minuter. Visas på: SVT Play till och med 21 augusti. Sänds även i SVT 1 den 25 juli 15.20. Visa mer

När Ingmar Bergman stod på toppen av sin bana gjorde han en film om en bespottad och tvivlande konstnär. Visserligen skulle han komma att firas igen, och hade hyllats även tidigare, men mot slutet av 1950-talet hade IB fått sitt definitiva internationella genombrott. Ändå kröntes decenniet med ”Ansiktet”, en film om den kringresande magnetisören Vogler med sällskap som förödmjukas av en ogillande jury i Stockholm år 1846. Både medicinalrådet och polismästaren inställer sig för att syna gruppens påstådda konster.

Max von Sydow spelar den till synes stumma Vogler som bär ring i örat och peruk på huvudet. Ingrid Thulin spelar hans hustru Amanda, som uppträder förklädd till herr Aman. Deras annorlundahet väcker både fascination och ringaktning hos omgivningen.

Så vad var grejen med ”Ansiktet”? Kanske ett slags besvärjelse i väntan på en flopp-era eller ett behov av att hävda konstnärens föredragna outsiderposition. I hans efterkloka facitbok ”Bilder”, utgiven 1990, menade regissören själv att udden delvis var riktad mot den då Bergmankritiska recensenten Harry Schein. I så fall kan filmen snarare betraktas som ett ärevarv runt hans belackare, eftersom festivalpriserna vid den här tiden gick tretton på dussinet.

Albert Vogler (Max von Sydow) och hans hustru Manda Vogler (Ingrid Thulin) i Ingmar Bergmans ”Ansiktet” (1958), producerad av Allan Ekelund. Foto: SF

Man kan förstås lägga Bergmans liv och intentioner åt sidan, men det är ju roligt när den store filmskaparen avslöjar sina stundom småaktiga impulser. En biografisk läsning uppmuntras dessutom av att Vogler använder ”speglar och projektioner”; i sina föreställningar, vilket enligt den samtida intelligentian avslöjade honom som charlatan. Parallellen är därmed inte maskerad så mycket som utstuderad och huruvida auteuren medvetet leder tankarna till sig själv eller helt enkelt bara gräver där han står kan alltid diskuteras.

Den något förbisedda ”Ansiktet” framstår i backspegeln som ett slags best of Bergman. Förutom att konstnären är ett av hans favoritmotiv, innehåller filmen sylvassa repliker och en hel del erotisk komedi. Gunnar Björnstrand och Bibi Andersson är med, liksom Erland Josephson, Naima Widstrand och Bengt Ekerot. Resultatet är ett underhållande mischmasch. När jag ser om den slås jag – som man alltid gör – av Gunnar Fischers foto. Hur bilderna genom hans vackra ljussättning ändå kan bli skoningslöst klargörande.

Ur ”Ansiktet”. Foto: SF

Den franske filmskaparen Olivier Assayas har i en essä jämfört ”Ansiket” med den desto mer kända ”Nattvardsgästerna”, som följde fem år senare. Där är det inte en konstnär utan en landsortspräst som förlorat tron, men i brist på annat fortsätter han med ritualerna. Gudstjänsten ska hållas. The show must go on.

Bergmans person kan man välja att strunta i. Om hans filmer ibland antyder att det är för sent för såväl konsten som religionen, är själva sorgeprocessen uppenbarligen berikande. Som meningssökare, i sin egen navel eller i världsalltet, är han ju utbytbar mot vem som helst i publiken som försöker finna något slags helighet eller bara en anledning att fortsätta harva på.

Tre andra filmer om kringresande sällskap: ”Karriär” (1938), ”Gycklarnas afton” (1953), ”Flickorna” (1968).

